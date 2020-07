Kiedy ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie?

Po zawarciu umowy ubezpieczenia OC pojazdu korzystasz z ochrony przez okres 12 miesięcy, o ile jest to standardowa polisa. Co się jednak dzieje, kiedy umowa się zakończy? Powinieneś zawrzeć nową? Czy ochrona samoistnie wygaśnie? Jak wygląda kwestia automatycznego przedłużenia ochrony w zależności od danego przypadku?

Ubezpieczenie OC a automatyczne przedłużenie

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych umowa ubezpieczenia OC samochodu zawierana jest na 12 miesięcy. Tylko w wybranych sytuacjach możliwe jest zawarcie jej na czas krótszy, a głównie dotyczy to krótkoterminowego ubezpieczenia OC, z którego często korzystają m.in. firmy, które zajmują się handlem autami. Takie ubezpieczenie jest dostępne wyłącznie dla pojazdów wolnobieżnych czy historycznych. W przypadku standardowej umowy ubezpieczenia OC, która nie zostanie wypowiedziana najpóźniej na dzień przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej, dojdzie do jej automatycznego przedłużenia. Oznacza to, że dalej będziesz mieć ubezpieczenie samochodu w tym samym towarzystwie i nie musisz robić nic, żeby przedłużyć ochronę. Twoim zadaniem jest tylko zapłata składki. Istnieją jednak pewne wyjątki, kiedy OC nie przedłuży się samoistnie. Świadomość tego, kiedy może to nastąpić jest ważna, żebyś nie dopuścił do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. Do automatycznego przedłużenia nie dojdzie w przypadku:

Polisy otrzymanej od sprzedającego pojazd – jeśli kupiłeś samochód, to zbywca musi ci obowiązkowo przekazać polisę OC. Nie ma znaczenia to, jak długo będzie obowiązywać ochrona ubezpieczeniowa, ta kwestia nie podlega żadnym negocjacjom. Następnie możesz korzystać z tej polisy aż do końca jej obowiązywania, ale uwaga: ubezpieczenie wygaśnie wraz z zakończeniem umowy. Jeśli zdecydujesz, że chcesz zawrzeć umowę OC z innym towarzystwem ubezpieczeniowym, to możesz wypowiedzieć polisę otrzymaną od zbywcy, a wtedy sprzedający otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Oczywiście nawet po zakończeniu obecnej umowy możesz dalej współpracować z tym samym ubezpieczycielem, ale będzie to już nowa polisa.

Nieopłacenia całej składki na OC – samo zawarcie umowy jest już wystarczające do tego, żeby towarzystwo ubezpieczeniowe zapewniło ci ochronę, nawet jeśli nie zapłaciłeś w terminie całej składki. To problem, który często dotyczy tych posiadaczy pojazdów, którzy wybierają płatność składki rozłożoną na raty. Nie regulują np. drugiej z rat i tym sposobem nie dopełniają warunków umowy. W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe w dalszym ciągu wypłaci odszkodowanie, jeśli ubezpieczonym pojazdem zostanie wyrządzona szkoda, ale ochrona wygaśnie po zakończeniu umowy. Co więcej, posiadacz pojazdu nie uniknie opłacenia składki. Jeśli zignoruje kolejne wezwania towarzystwa ubezpieczeniowego, to sprawa może się dla niego zakończyć postępowaniem sądowym i komorniczym.

Krótkoterminowego OC – najczęściej spotkasz się z nim, kupując pojazd w komisie. Ubezpieczenie na 30 dni pozwala firmom, które handlują samochodami, ograniczyć w ten sposób koszty. Z takiego OC mogą korzystać również posiadacze pojazdów wolnobieżnych, czyli takich, których konstrukcja ogranicza je do prędkości maksymalnej 25 km/h. Kluczowa informacja w przypadku krótkoterminowego OC jest taka, że ochrona ta wygasa automatycznie wraz z zakończeniem umowy.

Uwaga na przerwę w OC!

Świadomość tego, kiedy ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie jest ważna, żeby nie dopuścić do przerwy w ochronie. Wystarczy jeden dzień bez OC, żeby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mógł nałożyć na posiadacza pojazdu karę, która w przypadku przerwy powyżej 14 dni wynosi dla samochodu osobowego ponad 5 tys. złotych. Kwota zmienia się każdego roku, gdyż jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia w Polsce.