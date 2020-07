Jak wybrać optymalne usługi Data Center?

Korzystanie z outsourcingu Data Center umożliwia klientom skupienie się na zasadniczej części prowadzonej działalności oraz ewentualne zminimalizowanie kosztów ponoszonych w związku z samodzielnym utrzymywaniem własnego Centrum Danych.

To nie Ty musisz się martwić o prawidłową konserwację wykorzystywanego sprzętu, jego utrzymanie, zatrudnianie wyspecjalizowanych pracowników posiadających wymagane kwalifikacje czy ochronę przechowywanych danych. Co w takim razie warto mieć na uwadze, jeśli planuje się outsourcing podobnych usług?

Bezpieczeństwo Centrum Danych

Nikogo chyba dzisiaj nie trzeba przekonywać, że bezpieczeństwo danych ma absolutnie priorytetowe znaczenie, bez względu na to, w jakiej branży działa Twoja firma. W związku z tym, Centrum Danych powinno zapewniać bezpieczeństwo fizyczne, eliminujące ryzyko dostania się na teren Data Center osób niepożądanych, na przykład w postaci rozbudowanego systemu ochrony oraz bezpieczeństwo w kontekście takich zagrożeń, jak pożar czy zalanie. Wybierając Data Center musisz mieć pewność, że Twoje dane będą odpowiednio chronione na różnych płaszczyznach. Przykładowo, Data Center Netia gwarantuje, między innymi, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, dzięki wczesnej detekcji dymu VESDA oraz zastosowaniu systemu gaszenia gazem. Jeśli jest taka opcja, spróbuj zobaczyć obiekt Centrum Danych na własne oczy, poproś pracowników o pokazanie zabezpieczeń itp.

Skalowalność usługi

Analizując oferty Centrum Danych, zwróć uwagę na to, w jakim stopniu usługa może być dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb. Jest to istotny element decyzji, nie tylko z uwagi na potencjalne koszty, ale również przez wzgląd na Twój komfort i swobodne korzystanie z outsourcingu DC (Data Center). Dodatkowo, oferowane usługi powinny być możliwie jak najbardziej elastyczne. W trakcie Twojej działalności wymagania względem Centrum Danych, z którego wsparcia korzystasz mogą się diametralnie zmienić. Właśnie dlatego, ważne, żeby oferta była otwarta na Twoje oczekiwania i zapewniała Ci wysoki poziom obsługi. W związku z tym, podczas rozmowy z przedstawicielem Data Center postaraj się ocenić, czy kładzie on duży nacisk na indywidulną ocenę Twoich potrzeb względem proponowanych przez DC usług.

Ulokowanie Data Center

Wybór optymalnego Data Center powinien być podyktowany również jego odpowiednią lokalizacją. Po pierwsze: lokalizacja Centrum Danych powinna być gwarantem bezpieczeństwa, dlatego DC nie powinno być posadowione, na przykład, na terenach zalewowych itp. Po drugie: w miarę możliwości, lokalizacja Data Center musi zapewniać klientom komfortowy dojazd.

Cennik oferowanych usług

Porównując oferty Centrów Danych, zwróć uwagę na cennik proponowanych usług. Oczywiście, kwestia kosztów nie powinna mieć decydującego znaczenia, jest jedynie jednym ze składników procesu decyzyjnego, ale w praktyce, nakłady finansowe, jakie trzeba ponieść korzystając z outsourcingu Data Center są dla wielu osób bardzo ważnym czynnikiem, wpływającym na ostateczny wybór. Kwestię kosztów rozpatruj jednak wyłącznie w kontekście gwarantowanych usług. Sprawdź, czy konkretna oferta Centrum Danych gwarantuje Ci szybką i profesjonalną pomoc techniczną itp. Kolosalne znaczenie ma także czas reakcji pracowników na ewentualne problemy.

Nie zapominaj, że wybór odpowiedniego Data Center ma kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa Twoich Danych, dlatego zdecydowanie nie powinien być dziełem przypadku. Wnikliwie porównaj oferty kilku interesujących Cię obiektów oraz w miarę możliwości, sprawdzaj opinię innych klientów, którzy korzystali ze wsparcia konkretnych Centrów Danych. Ich zdanie może stać się dla Ciebie źródłem cennych informacji. Bezpieczeństwo, skalowalność usługi, cennik oraz lokalizacja DC to kwestie, które koniecznie trzeba dokładnie przeanalizować, zanim podejmie się decyzję o outsourcingu konkretnego Data Center.