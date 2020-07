Kto powinien przejść szkolenie medyczne w małej, średniej i dużej firmie?

Przeszkolenie medyczne w firmie to w obecnych czasach coś więcej niż możliwość. Mając na uwadze różne zagrożenia, na czele z pandemią COVID-19, często jest to wręcz obowiązek, który znacząco poprawia komfort pracowników i podnosi ich zaufanie do pracodawcy.

Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, muszę zrobić kurs pierwszej pomocy?

Według największej polskiej bazy firm ALEO.com, w naszym kraju funkcjonuje ponad 3,3 miliona firm. Wiele z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że artykuł 209 Kodeksu Pracy nakłada na osobę, na którą zapisana jest działalność, bardzo rygorystyczne obostrzenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca musi zapewnić między innymi środki do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych, a także osprzęt niezbędny do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. O ile tego typu zapisy zawarte w Kodeksie Pracy można rozwiązać dość szybko - często wystarczy kupić odpowiednie zestawy pierwszej pomocy - to nie jest to koniec obowiązków przełożonego.

Ta sama ustawa nakazuje też wyznaczenie pracowników, którzy będą odpowiadali za udzielanie pierwszej pomocy oraz za ewakuację pracowników w razie pożaru. W ich kompetencji będzie też leżeć zapewnienie łączności m.in. ze strażą pożarną czy pogotowiem ratunkowym. Wiele z tych obowiązków sugeruje odpowiednie przeszkolenie kadry.

Kurs pierwszej pomocy w małej i średniej firmie?

Wbrew obiegowej opinii, odpowiedni kurs nie zależy tylko i wyłącznie od wielkości firmy. Kluczową rolę odgrywa jej specyfika oraz uwzględnione czynniki ryzyka. Zupełnie inaczej do tego typu kursu podejdzie firma zajmująca się księgowością, niż na przykład niewielka firma produkcyjna, która ma wydzieloną część biurową i linię montażową.

Można pokusić się o wniosek, że decyzja o ostatecznej formule kursu pierwszej pomocy powinna zostać podjęta możliwie jak najszybciej, ale powinna ją uprzedzić dokładna analiza zagrożeń, jakie czyhają na pracowników w firmie.

Sporo zależy też od tego, czy firma zatrudnia pracowników młodocianych lub osoby niepełnosprawne. Jeśli to wokół tych osób budowany jest model zatrudnienia w działalności, przeszkolenie, a następnie ewakuację i wykonywanie innych działań może wziąć na siebie pracodawca.

Jakie szkolenia z ochrony zdrowia można przeprowadzić w firmie?

Pandemia, z którą zmagamy się od prawie pół roku, miała swój wpływ na zwiększenie świadomość dotyczącej ochrony zdrowia wśród właścicieli firm. Dziś starają się oni nie tylko reagować, ale również przygotować się na zagrożenia. To z kolei kolejna nisza na rynku, którą szybko została wypełniona:

-Poza wymogami nakładanymi przez Kodeks pracy i odpowiednie rozporządzenia, każda firma powinna sama ocenić, jakie środki bezpieczeństwa i stopień wyszkolenia personelu, jest teraz niezbędny dla zachowania bezpieczeństwa. Każdy z podmiotów gospodarczych chcący kontynuować swoją działalność w nowych warunkach musi uwzględnić w katalogu podstawowych zagrożeń ryzyko operacyjne związane z SARS-CoV-2 - mówi rat. med. Tomasz Kutycki, dyrektor medyczny w Centrum Ratownictwa, które od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i instytucji. - Dlatego obecnie prowadzimy również audyty sanitarne i szkolenia dla firm, dotyczące koronawirusa. Doświadczenie zdobywaliśmy podczas misji medycznych w Lombardii i Chicago, gdzie bezpośrednio przeciwdziałaliśmy rozprzestrzenianiu się epidemii - wyjaśnia Kutycki.

Ile kosztują szkolenia medyczne dla firm?

Podstawowe szkolenie, które będzie zgodne z wytycznymi ustawy, nie jest zbyt drogie. Zwykle mieści się ono w kwocie zbliżonej do pięciuset złotych. Oczywiście, zdarzają się pewne rozbieżności, jednak należy wyjść z założenia, że na bezpieczeństwie załogi nie warto oszczędzać.

Warto też dążyć do tego, aby poszczególni pracownicy byli nieco bardziej wyspecjalizowani w udzielaniu pierwszej pomocy. Po podstawowym szkoleniu warto pomyśleć nad inwestycją w przeszkolenie z zakresu obsługi BLS-AED i zakupić do firmy odpowiedni sprzęt.

Na rynku pojawiły się już firmy, które skupiają się na edukacji i bezpieczeństwie związanym z zagrożeniem pandemią koronawirusa. Inwestycja w tego typu przeszkolenie to doskonały pomysł na tworzenie wizerunku bezpiecznej, przyjaznej zarówno dla klientów, jak i dla pracowników, firmy.

Działalności, które skupiają się na produkcji taśmowej, powinny rozważyć stworzenie ścieżki rozwoju zakładowych zespołów pomocy medycznej. Jeśli pracownicy funkcjonują w budynku pełnym maszyn, które mogą stać się przyczyną wypadku, dobrze przeszkolona osoba może z powodzeniem udzielać pierwszej pomocy do czasu przyjazdu pogotowia.

Szkolenia medyczne dla firm są ważne, ale…

Należy pamiętać o jednej rzeczy, która często jest bagatelizowana i schodzi na dalszy plan. Chodzi o odpowiednie wyposażenie apteczki. Niestety, ale wielu przedsiębiorców wciąż idzie po przysłowiowej najmniejszej linii oporu i ogranicza się tylko do tego, co wymusza ustawa.

W czasach, kiedy bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy odgrywa szczególnie duże znaczenie, nie warto oszczędzać. Wielu przedsiębiorców dobrowolnie decyduje się na zakup profesjonalnych apteczek medycznych czy defibrylatorów, które czasami są nawet za darmo udostępniane potrzebującym po godzinach pracy firmy.

Na zachodzie Europy są to w zasadzie standardowe rzeczy, które w opinii właścicieli firm budują im pozytywny PR, który może wygenerować jeszcze większą sprzedaż. Polscy handlowcy dopiero uczą się tych wszystkich zależności.

W czasach pandemii nie należy też oszczędzać na płynach do dezynfekcji rąk czy na maseczkach. Te drugie świetnie nadają się też do nadrukowania na nich logo firmy. Taki produkt można później dodawać do zakupu wybranym klientom, a ci będą dodatkowo stanowili darmowy nośnik reklamy naszego przedsiębiorstwa.

Szkolenie medyczne ma znaczenie

Mając na uwadze obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy, na czele z artykułem 209, marketing firmy oraz opinie i motywację pracowników do pracy, można powiedzieć, że szkolenie medyczne dla firm to w obecnych czasach coś więcej niż zakup apteczki.

Jeśli podchodzicie do swoich działalności na poważnie i szczególnie zależy Wam na umacnianiu pozycji firmy w branży, powinniście nie tyle, ile poprzestać na szkoleniu medycznym, ale raczej od niego rozpocząć. Dobre firmy znajdziecie w największej polskiej bazie firm - ALEO.com.