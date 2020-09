Nagły wydatek – jak się na to przygotować?

Uszkodzona pralka, zalana łazienka, niesprawny samochód – nagłe wydatki mają to do siebie, że potrafią przydarzyć się w najmniej spodziewanym i stosownym momencie.

Wypłata przed nami, a dodatkowe koszty wymagają niezwłocznego uregulowania. Skąd wziąć pieniądze w obliczu nieprzewidzianych sytuacji? Sprawdzamy wszystkie za i przeciw.

Wsparcie rodziny i znajomych

Skorzystanie z pomocy rodziny to dla wielu z nas pierwszy wybór w obliczu nagłych wydatków. To stosunkowo bezpieczne rozwiązanie – jeśli bliscy nie mają nic przeciwko, to pieniądze na uregulowanie zaległości dostaniemy szybko. Kryje się za tym jednak pewne niebezpieczeństwo, nadużywanie gościnności i chęci pomocy może przełożyć się na wygląd rodzinnych relacji. Nie zapominajmy także o tym, że taką pożyczkę także należy oddać – zbędne odwlekanie zwrotu może się zakończyć rodzinnym kryzysem.

Ważnym ograniczeniem przy tego typu rozwiązaniu jest także wysokość pożyczki – zazwyczaj są to niewielkie kwoty, które mogą nie być wystarczające w obliczu kosztownych wydatków. Decydując się na pożyczkę od bliskich, pamiętajmy przede wszystkim o domowej atmosferze. Żadne pieniądze nie są warte zaniedbywania relacji.

Przygotuj oszczędności i zarządzaj finansami

Kryzys to dobry czas na to, by wykorzystać gromadzone oszczędności. W jaki sposób się do tego przygotować? Czasem nawet niewielki zapas gotówki może pomóc w obliczu nieprzewidzianych wydatków. Zacznijmy od założenia lokaty bankowej lub konta oszczędnościowego – wystarczy przelewać regularnie nawet niewielkie sumy, w ten sposób z czasem odłożymy wystarczającą ilość środków na czarną godzinę. Trzymając je na lokacie, z czasem będziemy mogli odebrać kwotę z odsetkami.

Starajmy się również zapanować nad bieżącymi wydatkami. Przeanalizujmy, z jakich zakupów w najbliższych tygodniach możemy zrezygnować. Nawet niewielka kwota może okazać się potrzebna w kryzysowej sytuacji. Analizowanie domowych finansów to przydatna umiejętność, zwłaszcza gdy planujemy gromadzić oszczędności.

Szybka potrzeba? Szybki kredyt

W obliczu nagłych wydatków możemy skorzystać również z pomocy banku. Na przykład kredytu przez internet w Santander Consumer Banku – banku od kredytów. W jaki sposób uzyskać dodatkowe pieniądze? Wystarczy wypełnić internetowy wniosek i poczekać na decyzję. Dzięki minimum formalności cała operacja przebiega szybko – wystarczy zeskanować dokument tożsamości, dokonać przelewu weryfikacyjnego o wartości 1 zł. Czasem będziemy proszenie np. o zaświadczenie o dochodach. Pieniądze mogą znaleźć się na naszym koncie w ciągu 24 godzin, a dzięki stałemu i niskiemu oprocentowaniu sprawnie zwrócimy zaległość. Co najważniejsze – kwota kredytu bez wychodzenia z domu może sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.