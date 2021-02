Haier liderem w branży AGD na świecie 12. rok z rzędu

Firma Haier po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce w rankingu największych marek produkujących sprzęt AGD na świecie, przygotowanym przez Euromonitor International, światowego lidera strategicznych badań dla rynków konsumenckich. To już 12. rok z rzędu, w którym Haier znalazł się na szczycie tego zestawienia.

I rzeczywiście trendy wyznacza tu Haier. Na wyróżnienie zasługują m. in.: autorska technologia ABT®, która zarówno w chłodziarkach jak i pralkach czy pralko-suszarkach dba o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, technologia Fresher Techs®, która umożliwia regulację i optymalizację warunków panujących w chłodziarkach, dzięki czemu żywność dłużej zachowuje wysoką jakość i cenne wartości odżywcze, czy wreszcie funkcje Refresh i i-Refresh zastosowane w pralkach i pralko-suszarkach z serii i-Pro 7, które pozwalają odświeżyć naszą odzież bez konieczności wizyty w pralni chemicznej.

Od kilkunastu lat produkty marki Haier, takie jak chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki i chłodziarki do wina, stoją na czele globalnych rankingów Euromonitor. Na sukces ten pracuje ponad 100 tysięcy pracowników, w 160 krajach, na 5 kontynentach. Choć sama firma nie jest bardzo wiekowa, istnieje bowiem na rynku od 26 lat, zdążyła zaskarbić sobie serca coraz bardziej wymagających Klientów.

Oferta produktów Haier na polskim rynku obejmuje lodówki typu combi, multidoor i side by side, pralki, pralko-suszarki i suszarki, chłodziarki do wina oraz piekarniki, okapy i płyty grzewcze do zabudowy. Można je nabyć w sieciach handlowych RTV Euro AGD, Media Markt, Media Expert i Neonet.

Materiał przygotowany przez Markę Haier