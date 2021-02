Polityka fiskalna w dobie koronakryzysu – rekomendacje Federacji Przedsiębiorców Polskich

Zbudowanie zrównoważonej strategii podatkowej państwa w okresie pandemii może zwiększyć wpływy do budżetu, ograniczyć szarą strefę oraz pobudzić rozwój gospodarki – uważają szefowie i właściciele firm zrzeszeni w Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Rekomendacje opracowane na podstawie analiz ekspertów FPP dotyczą głównych podatków: CIT, akcyzy oraz VAT. Uważają oni, że można- bez żadnych nakładów ze strony budżetu państwa – wesprzeć branże, które drastycznie ucierpiały przez obostrzenia pandemiczne, a jednocześnie zwiększyć wpływy z podatku VAT. Z kolei odpowiedzialna polityka akcyzowa może istotnie wpłynąć na zmniejszanie szarej strefy, zaś przychody z podatku CIT, mogą być większe, jeśli duże, zagraniczne firmy będą go płaciły w Polsce.

– Dziś, jak nigdy, potrzebujemy solidarności i uczciwości na linii państwo–obywatele–przedsiębiorcy – twierdzi Marek Kowalski, przewodniczący FPP oaz prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Jego zdaniem, silnym mechanizmem kształtującym te wartości, jest efektywna polityka fiskalna państwa. - Niesie ona nie tylko wymierne korzyści dla budżetu w postaci wyższych wpływów, ale przekłada się też na rozwój gospodarki, ograniczenie szarej strefy i odpowiedzialne postawy obywateli – podkreśla Kowalski.

Patriotyzm gospodarczy w płaceniu CIT

Członkowie FPP uważają, że potrzebny jest większy solidaryzm i patriotyzm gospodarczy ze strony firm, które powinny płacić CIT lub inwestować w kraju, w którym prowadzą swoją działalność. Jeśli tego nie robią, to oznacza, że traktują nasz kraj jako miejsce taniej siły roboczej, a zyski transferują za granicę, dewaluując w ten sposób znaczenie podatków bezpośrednich. Konieczne jest więc regularne uszczelnianie podatku CIT, ponieważ nadal występują wysokie dysproporcje w jego ściągalności w wielu branżach. Chodzi m.in. o branże: handlową czy tytoniową – gdzie występują największe dysproporcje. Eliminacja patologii związanych z agresywną optymalizacją w płaceniu CIT mogłaby przynieść budżetowi znaczące wpływy.

Akcyza na tym samym poziomie

W przypadku podatku pośredniego – akcyzy, doliczanego do ceny produktów i płaconego przez konsumentów, różne wyroby są opodatkowane różnymi stawkami. W ten sposób państwo realizuje także politykę prośrodowiskową, gdy ustala niższą akcyzę np. na samochody hybrydowe i elektryczne oraz prozdrowotną - niższe stawki na tytoń do podgrzewania, czy napoje niskoalkoholowe. Trzeba jednak podkreślić, że ten podatek płacony jest przede wszystkim przez konsumentów. – Zwiększanie jego stawek w okresie pandemii i kryzysu gospodarczego jest nieracjonalne i szkodliwe dla gospodarki, bo obniża siłę nabywczą Polaków na wszystkie towary i usługi – nie tylko te objęte akcyzą – podkreśla szef FPP. Należy więc bardzo ostrożnie podchodzić do podnoszenia podatków, bo może to przynieść odwrotny skutek, czyli spadek konsumpcji i tym samym wpływów do budżetu.

W ocenie ekspertów FPP pojawiające się w ostatnim czasie apele o rzekome „urealnienie stawek akcyzy” czy też „usunięcie luki akcyzowej” są całkowicie nietrafione. Samo pojęcie „luki” sugeruje, że w systemie jest jakaś nieszczelność, że nie funkcjonuje on prawidłowo. Tymczasem różnice w stawce akcyzy pomiędzy poszczególnymi kategoriami produktów akcyzowych nie są żadną „luką”, lecz uzasadnionym elementem polityki państwa. Zaś chwytliwe hasła dotyczące rzekomego „manipulowania” akcyzą przy najniższym w historii poziomie szarej strefy, są czystą grą lobbingową i sprzeczne z uczciwą konkurencją.

Przedsiębiorcy są więc zdania, że obecny system akcyzy powinien pozostać nienaruszony. – Nie ma aktualnie żadnych przesłanek merytorycznych do dokonywania rewolucji w systemie akcyzy, a podejmowanie tego tematu w okresie destabilizacji gospodarczej – podczas gdy wielu przedsiębiorców zmaga się ze skutkami epidemii, walczy o zachowanie miejsc pracy – jest szczególnie nieodpowiedzialne – podkreśla Marek Kowalski.

Większe wpływy z VAT

Z kolei w przypadku podatku VAT, prawidłowa polityka i rozsądne rozwiązania mogą zwiększyć jego wpływy do budżetu państwa i pozytywnie wpłynąć na gospodarkę. Wcale nie trzeba zwiększać stawki VAT.

Przykładem może być propozycja FPP dotycząca wprowadzenia zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – finansowanych dobrowolnie przez pracodawcę. Obliczone przez FPP efekty tak prostego działania już w pierwszym roku obowiązywania regulacji wpłaty z tytułu VAT i CIT mogłyby wynieść prawie 500 mln zł, a w 2025 roku przekroczyłyby 1 mld zł rocznie. Dałoby to nawet 7,6 mld zł dodatkowego PKB. Jednocześnie wzrosłyby przychody rolników o 560 mln zł rocznie i powstałoby 7 tys. nowych miejsc pracy. Zaś gastronomii byłyby wyższe o 4,1 mld zł, co umożliwiłoby utrzymanie zatrudnienia nawet dla 100 tys. osób.

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest reprezentatywną organizacją, zrzeszającą przedsiębiorców, członkiem Rady Dialogu Społecznego. Nadrzędnym celem FPP jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Podejmowany przez Federację dialog ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej – to instytut powołany przez FPP w celu opracowywania analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego. CALPE opracowuje raporty i rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych.

Materiał opracowany przez Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej