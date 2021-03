„Zdrowy budynek” nową wizją luksusu

Inwestycja i dom dla rodziny

W minionym roku wyraźnie dało się zaobserwować rosnące zainteresowanie dużymi apartamentami. Średnia powierzchnia apartamentów sprzedanych w ZŁOTEJ 44 wzrosła do 150 mkw. Nabywcy poszukują przestrzeni, która stanie się domem dla rodziny, miejscem dogodnym dla pracy i nauki zdalnej, ale też świetnie przechowa kapitał w czasie inflacji. Apartamenty w ZŁOTEJ 44 charakteryzują szerokie, panoramiczne okna, dzięki którym pomieszczenia są odpowiednio doświetlone. W apartamentowcu zapewniono system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji HVAC. Sprawne działanie to efekt dwóch jednostek nawiewnych, które dostarczają 100% powietrza z zewnątrz. Centrale zasilające są wyposażone w specjalne filtry przeciwpyłowe, a bardziej zaawansowane rozwiązania znajdziemy jedynie w laboratoriach i salach operacyjnych. Dopływ powietrza z zewnątrz jest możliwy za sprawą uchylnych paneli okiennych, które automatycznie zamkną się, gdy system wykryje silny wiatr. Za automatykę odpowiada HMS – system zarządzania, który daje możliwość sterowania zautomatyzowanymi roletami okiennymi, oświetleniem, termostatami, umożliwia również regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach nawet z poziomu smartfona. Poza filtrami wpływającymi na doskonałą jakość powietrza ZŁOTA 44 dysponuje własną stacją uzdatniającą. Oznacza to, że w każdym apartamencie z kranu płynie woda całkowicie zdatna do picia. Trójszybowa fasada apartamentowca redukuje hałas z zewnątrz, dzięki czemu wewnątrz doświadczamy ciszy i spokoju.