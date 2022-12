Obrazy czy dokumenty, cena drukarki czy koszt wydruku A4? Epson zbadał, jak drukują Polacy w 2022

Znamy wynalazki, które z upływem czasu zaczynają trącić myszką i trafiają do muzeów techniki. Ale są też takie, które nie odchodzą do lamusa tylko adaptują się do zmieniającego się świata i trafiają w nowe, wcześniej nieznane potrzeby odbiorców.

Okazuje się, że do tych drugich – wbrew czarnym wizjom sceptyków – należy też domowy druk. To tylko jeden z wniosków z badania przeprowadzonego przez Epson podczas cyklu imprez dla najmłodszych biegaczy! Nawet duże zmiany trendów czy zjawisk społecznych łatwo mogą ujść naszej uwadze, jeżeli dzieją się wolno i patrzymy na nie ze zbyt bliskiego dystansu, często biorąc w nich bezpośredni udział. W tym, by je dostrzec i wyciągnąć wnioski na przyszłość, pomagają badania, które w formie podsumowań liczbowych i statystycznych “twardo” pokazują rzeczywisty obraz spraw. Takie spojrzenie pozwala lepiej zrozumieć stan obecny, ale też lepiej przygotować się na nadchodzące zmiany. Dobrym przykładem jest tutaj badanie przeprowadzone przez polski oddział Epson podczas cyklu imprez sportowych dla najmłodszych - Kids Run 2022. Kids Run to organizowana od 9 lat impreza biegowa połączona z piknikiem sportowym dla całej rodziny. Celem organizatorów jest zachęcanie do ruchu, aktywności i zdrowego trybu życia. Poza bieganiem, dzieci mogą też spróbować swoich sił zarówno w koszykówce, piłce nożnej i siatkówce, jak i mniej popularnych sportach – pchnięciu kulą, skoku w dal czy strzelaniu z łuku. W tegorocznym cyklu wystartowało ponad 6500 dzieci, a wraz z rodzicami ilość uczestników przekroczyła 16 tys. osób!

Firma Epson z dumą, jako sponsor główny, wspierał organizację tegorocznej edycji tej imprezy. To działanie jest jedną z form realizowania polityki aktywnego udziału w życiu lokalnych społeczeństw i wspólnot realizując w ten sposób wytyczne Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym roku zaangażowanie się w promocję sportu miało dla firmy Epson także dodatkowy aspekt - ambasadorem firmy został jeden z najsłynniejszych olimpijczyków świata - sprinter Usain Bolt, biegacz będący ikoną w środowisku lekkoatletycznym, a poza stadionem człowiek angażujący się w działania promujące wzrost świadomości proekologicznej. „Podobnie jak Usain Bolt, także my w firmie Epson wspieramy projekty rozwijające edukację i rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Zależy nam na zbudowaniu zaufania dzięki takim inicjatywom, które pomagają społecznościom rozwijać się w mądry, zrównoważony sposób. Chcemy inspirować innych do realizowania swoich marzeń, niezależnie od tego, czy są duże czy małe” – mówiła przy okazji nawiązania tej współpracy Ewa Pytlak, koordynator marketingu w Epson Polska.

Cykl imprez gromadzących tak wielką ilość rodzin był doskonałą okazją do kontaktu z grupą docelową firmy i zebrania cennej wiedzy o zachowaniach klientów firmy. Dlatego też, podczas 11 imprez w 10 miastach, wykorzystując obecność stoiska, gdzie drukowane były fotografie uczestników, rodzice początkujących biegaczy proszeni byli o wypełnienie ankiet związanych z drukiem i jego wykorzystaniem na co dzień. Pytania miały na celu poznanie obecnego stanu świadomości co do drukowania domowego, ale także określenie oczekiwań na przyszłość w tym obszarze. Celem badania było m.in. ustalenie czy dziś - w czasach powszechnego dostępu do Internetu i chmury IT - drukarki mają jeszcze rację bytu? Po analizie zebranych informacji, okazało się, że… zdecydowanie tak! Najciekawsze dane uzyskane z badania to: Niska cena urządzenia jest dopiero na 3. miejscu najważniejszych cech (11% odpowiedzi). Wyprzedzają ją niskie koszty eksploatacji z 40% wskazań ankietowanych oraz jakość druku – wskazaną w 36% odpowiedzi. Jakość ma znaczenie!

Cały czas ważne są działania w zakresie uświadamiania roli ekologii - ten aspekt sprzętu, jako kluczowy, był ważny tylko dla 7% badanych, choć może wynikać to z bieżącej sytuacji ekonomicznej i cen energii.

Użytkownicy indywidualni dostrzegli potencjał związany z domowym, niedrogim drukiem zdjęć – to zastosowanie drukarki, z wynikiem 60%, wskazało ponad dwukrotnie więcej badanych, niż drugie w zestawieniu (druk standardowych dokumentów). Zdecydowana większość ankietowanych nie chce marnować atramentu i papieru na “wspomagacze” codziennej aktywności, takie jak przepisy czy listy zakupów (ostatnie miejsce, zaledwie z 2%). Warto pamiętać, że dzisiejsze urządzenia wielofunkcyjne drukują nie tylko standardowe dokumenty A4, ale także świetnie (i taniej niż w fotolabie) poradzą sobie ze zdjęciami na papierze fotograficznym. Urządzenia wielofunkcyjne dodatkowo integrują w jednej maszynie kilka bardzo istotnych funkcji (drukarka, skaner, kopiarka), dzięki czemu użytkownik ma pod ręką zawsze to, co jest mu najbardziej potrzebne. Seria Epson EcoTank posiada duże pojemniki, które można uzupełniać za pomocą niedrogich butelek z atramentem, co znacząco obniża koszty drukowania w ciągu roku. Komplet dostarczany wraz z drukarką wystarczy nawet na trzy lata, a zanim nastąpi konieczność uzupełnienia pojemników, użytkownik wydrukuje dosłownie tysiące stron. Niewymagająca użycia ciepła głowica drukująca Micro Piezo słynie z szybkości, jakości, niezawodności i wydajności przez cały okres eksploatacji. Poza widocznymi od razu ogromnymi oszczędnościami na rachunkach za prąd (zużycie energii elektrycznej spada nawet do 83%) – wykorzystanie tej technologii pozwala też na rzadsze serwisowanie i przekłada się na dłuższą żywotność urządzenia. Ogranicza również wpływ produkcji i recyklingu części oraz materiałów eksploatacyjnych znanych z drukarek laserowych na środowisko naturalne – w EcoTank ich po prostu… nie ma, gdyż nie są potrzebne.