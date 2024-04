Elewacja marzeń, bez uciążliwych obowiązków

Dom to miejsce, w którym chcemy przebywać z rodziną i przyjaciółmi, wypoczywać, realizować swoje pasje. Decydując się na jego zakup lub budowę, pojawia się wizja dni spędzonych w towarzystwie najbliższych.

Jednak dom to także inwestycja, która wymaga od swojego właściciela więcej. Konserwacja, malowanie, czyszczenie elewacji… To czynności, o których przy realizacji wymarzonego projektu nie zawsze od razu zdajemy sobie sprawę. Będą wymagały od nas dodatkowych nakładów czasu i zapewnienia odpowiednich środków finansowych. Czy można tego uniknąć?

Jak często myć elewację, aby zachować jej piękno i funkcjonalność?

Najprostszą odpowiedzią na to pytanie jest oczywiście: kiedy ulegnie zabrudzeniu. Wpływ na to mają takie czynniki, jak:

Płożenie budynku . Domy usytuowane w pobliżu ruchliwych ulic, lasów, zbiorników wodnych czy zakładów przemysłowych wymagają częstszego czyszczenia ze względu na wyższy poziom zanieczyszczeń czy wilgotności powietrza.

. Domy usytuowane w pobliżu ruchliwych ulic, lasów, zbiorników wodnych czy zakładów przemysłowych wymagają częstszego czyszczenia ze względu na wyższy poziom zanieczyszczeń czy wilgotności powietrza. Warunki atmosferyczne . W regionach o dużej wilgotności powietrza lub intensywnych opadach deszczu elewacje brudzą się szybciej.

. W regionach o dużej wilgotności powietrza lub intensywnych opadach deszczu elewacje brudzą się szybciej. Materiał elewacyjny. Różne rodzaje materiałów elewacyjnych mają różne właściwości i różnią się podatnością na zabrudzenia. Na przykład tynki mineralne są bardziej odporne na zabrudzenia niż tynki syntetyczne. Nie bez znaczenia jest także wykończenie powierzchni wybranej okładziny (na bardziej chropowatych powierzchniach łatwiej osadza się brud).

Ogólnie przyjmuje się, że elewację powinno się myć regularnie co kilka sezonów, aby dom nie stracił swojego wyglądu a materiał elewacyjny właściwości. W przypadku silnych zabrudzeń lub wystąpienia pleśni lub grzybów, mycie może być konieczne częściej. Warto upewnić się, czy będziemy mogli dane czynności przeprowadzić samodzielnie, co pozwoli na pewne oszczędności, czy też będzie do tego potrzebna specjalistyczna firma, wyposażona w odpowiedni sprzęt i środki chemiczne.

Każda z dostępnych na rynku budowlanym okładzin elewacyjnych charakteryzuje się swoimi indywidualnymi zaletami i wymaganiami dotyczącymi ich konserwacji. Na przykład deski Cedral wykonane są z włókno-cementu, dzięki czemu są niezwykle odporne na warunki atmosferyczne, pleśń i grzyby. Włókno-cement to mieszanka naturalnych i neutralnych dla środowiska surowców, takich jak: woda, cement, piasek i włókna. Jest niepalny, co potwierdza klasa odporności na ogień A2-s1, d0. Co bardzo ważne deski Cedral nie wymagają specjalistycznych środków czy sprzętów, którymi będą myte. Jeżeli ulegną zabrudzeniu wystarczy do tego woda i delikatny detergent (mydło). Montowane w systemie fasady wentylowanej zachowują swoje właściwości przez wiele lat, praktycznie nie wymagając dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych.