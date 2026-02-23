Przejdź do treści
23 lutego 2026
Rynek

Zimowy komfort bez strat – jak połączenie nowoczesnych okien, drzwi i osłon chroni przed chłodem, obniżając rachunki

23 lutego 2026
Kościelisko, Salamandra Chalet projekt Domy Drewniane Drewnex Kościelisko, Salamandra Chalet projekt Domy Drewniane Drewnex mat. pr.
W obliczu rosnących kosztów energii oraz wymogów efektywności energetycznej budynków, wybór odpowiedniej stolarki okienno-drzwiowej i osłon staje się kluczową decyzją inwestycyjną.
Marek Rudyk, dyrektor rozwoju w Aluprof SAmat. pr. Marek Rudyk, dyrektor rozwoju w Aluprof SA

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, produkty Aluprof minimalizują utratę ciepła zimą, co przekłada się na niższe do 30% rachunki za ogrzewanie. Warto więc zadbać o komfort termiczny i domowy budżet, stawiając na skuteczne rozwiązania poprawiające bilans energetyczny budynku.

Jak wybrać najlepsze rozwiązania – okiem eksperta

Wybór okien to inwestycja na lata, dlatego warto poświęcić czas na zrozumienie parametrów technicznych.

Podstawą jest współczynnik Uw. Im niższa jego wartość, tym mniej energii cieplnej przenika przez okna lub drzwi. To kluczowe w trakcie porównywania rozwiązań różnych producentów i wyboru najlepszej izolacyjności. Właśnie dlatego, przed wprowadzeniem na rynek, wszystkie produkty Aluprof przechodzą szczegółowe testy w naszym Centrum Badań i Innowacji, które dba o najwyższą jakość każdego elementu, na wszystkich etapach wytwarzania. Ich właściwości potwierdzają dodatkowo niezależne instytuty badawcze – mówi Marek Rudyk, dyrektor rozwoju w Aluprof SA.

Współczynnik przenikania ciepła, certyfikaty i rekomendacje renomowanych producentów pozwalają na wybór rozwiązań, które spełniają wymogi efektywności energetycznej.

Kościelisko, Salamandra Chalet projekt Domy Drewniane Drewnexmat. pr.Kościelisko, Salamandra Chalet projekt Domy Drewniane Drewnex

Rozwiązania Aluprof – technologia dla oszczędności

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce w pierwszej połowie 2025 r. wzrosły o ok. 20% względem analogicznego okresu w poprzednim roku. Prognozy na kolejne przewidują utrzymanie się tej tendencji. Nowoczesne rozwiązania aluminiowe Aluprof, takie jak okna i drzwi MB-86N czy MB-104 Passive, osiągają bardzo wysokie parametry izolacyjności termicznej, pozwalając nie tylko na spełnienie najwyższych norm, ale także na realne oszczędności na ogrzewaniu.

Współczynnik izolacyjności termicznej to realna różnica w komforcie cieplnym i wysokości rachunków za ogrzewanie. Nowoczesne rozwiązania aluminiowe, takie jak okna MB-104 Passive, posiadają Uw dla okna otwieranego na poziomie od 0,62 W/(m²K). To plasuje je w czołówce najefektywniejszych rozwiązań na rynku. W produktach Aluprof uzyskujemy parametry, które w przeszłości były nieosiągalne. To efekt zaawansowanej inżynierii i konsekwentnego dążenia do doskonałości – dodaje Marek Rudyk.

Okna i drzwi MB-104 Passive przeznaczone są dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Dzięki zaawansowanym przekładkom termicznym oraz wkładom izolującym w kształtownikach, minimalizują straty ciepła. Certyfikat Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt potwierdza, że okna i drzwi w tym systemie spełniają najwyższe standardy energooszczędności.

Z kolei produkty z izolacją termiczną MB-86N gwarantują bardzo wysoką izolacyjność termiczną dostosowaną do wymagań nowoczesnego budownictwa. Szeroka gama rozwiązań Aluprof od okien, drzwi balkonowych po wejściowe, ich estetyka i funkcjonalność, spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów.

Innowacje dla nowoczesnego budownictwa

Aluprof SA to jeden z głównych producentów systemów do okien, drzwi i fasad aluminiowych oraz nowoczesnych osłon przeciwsłonecznych i pergoli w Europie. Misją firmy jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych dla nowoczesnego budownictwa, które są odpowiedzią na potrzeby inwestorów wymagających najwyższej jakości produktów. Aluprof to marka, dla której równie ważne co innowacyjność, są działania ekologiczne związane ze zrównoważonym rozwojem.

Materiał przygotowany przez Aluprof SA

Polityka 9.2026 (3553) z dnia 24.02.2026; Rynek; s. 49

