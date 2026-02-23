Zimowy komfort bez strat – jak połączenie nowoczesnych okien, drzwi i osłon chroni przed chłodem, obniżając rachunki

W obliczu rosnących kosztów energii oraz wymogów efektywności energetycznej budynków, wybór odpowiedniej stolarki okienno-drzwiowej i osłon staje się kluczową decyzją inwestycyjną.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, produkty Aluprof minimalizują utratę ciepła zimą, co przekłada się na niższe do 30% rachunki za ogrzewanie. Warto więc zadbać o komfort termiczny i domowy budżet, stawiając na skuteczne rozwiązania poprawiające bilans energetyczny budynku.

Jak wybrać najlepsze rozwiązania – okiem eksperta

Wybór okien to inwestycja na lata, dlatego warto poświęcić czas na zrozumienie parametrów technicznych.

Podstawą jest współczynnik Uw. Im niższa jego wartość, tym mniej energii cieplnej przenika przez okna lub drzwi. To kluczowe w trakcie porównywania rozwiązań różnych producentów i wyboru najlepszej izolacyjności. Właśnie dlatego, przed wprowadzeniem na rynek, wszystkie produkty Aluprof przechodzą szczegółowe testy w naszym Centrum Badań i Innowacji, które dba o najwyższą jakość każdego elementu, na wszystkich etapach wytwarzania. Ich właściwości potwierdzają dodatkowo niezależne instytuty badawcze – mówi Marek Rudyk, dyrektor rozwoju w Aluprof SA.

Współczynnik przenikania ciepła, certyfikaty i rekomendacje renomowanych producentów pozwalają na wybór rozwiązań, które spełniają wymogi efektywności energetycznej.