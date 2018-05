Polsce coraz bliżej do tytułu najbardziej homofobicznego kraju w Unii

Ranking ILGA Europe to najważniejszy ranking analizujący poziom równouprawnienia osób nieheteroseksualnych w Europie.

Analizowana jest w nim sytuacja osób LGBTI w 49 krajach Europy (razem z Rosją, Turcją, Kosowem). Ranking, publikowany raz do roku przy okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii, który przypada na 17 maja, jest podsumowaniem skomplikowanego procesu ewaluacyjnego. Dotyczy sześciu obszarów związanych z życiem osób LGBTI: równości i zakazu dyskryminacji, przestępstw z nienawiści, rodziny, uzgodnienia płci i integralności cielesnej, wolności zgromadzeń, zrzeszania się i ekspresji, prawa do azylu.

Malta najbardziej otwarta wobec osób LGBTI

Paradoksalnie najbardziej otwarta na osoby LGBTI jest Malta. Paradoksalnie, bo to kraj, w którym dominującą religią jest katolicyzm, 95 proc. obywateli deklaruje właśnie ten odłam chrześcijaństwa jako wyznawaną religię, a 70 proc. mieszkańców regularnie chodzi na niedzielne msze. To także państwo, które dopiero w 2011 roku zaczęło dopuszczać rozwód, a aborcja nadal jest całkowicie zakazana.

Od 2014 roku wszystko zaczęło się zmieniać. Najpierw przyjęto ustawę, która zezwala na zawieranie związków partnerskich przez pary tej samej i przeciwnej płci oraz przyznaje im we wszystkich sferach życia prawa i obowiązki takie same jak te, z których korzystają tradycyjne małżeństwa. Także prawo do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Malta to również pierwszy kraj w Europie, który zakazał terapii reparatywnej (stało się to w 2016 roku). A dziś prezydentka kraju obiecuje wprowadzenie pełnej równości małżeńskiej.

10 najbardziej przyjaznych osobom LGBTI państw w Europie:

1. Malta (91 pkt na 100)

2. Belgia (78 pkt)

3. Norwegia (77 pkt)

4. Wielka Brytania (73 pkt)

5. Finlandia (73 pkt)

6. Francja (72 pkt)

7. Portugalia (69 pkt)

8. Dania (67 pkt)

9. Hiszpania (67 pkt)

10. Szwecja (60 pkt)

Polska w tegorocznym rankingu ILGA Europe zajęła przedostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Za Polską jest tylko Łotwa. To zmiana w stosunku do zeszłorocznego rankingu, kiedy również zajęliśmy przedostatnie miejsce, ale za nami była poza Łotwą jeszcze Litwa.

Polska systematycznie spada w rankingu

Biorąc pod uwagę wszystkie państwa Europy, zajmujemy miejsce 38. na 49. Przed nami znalazły się takie kraje jak Litwa, Ukraina, Rumunia, Gruzja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Kosowo. Lepszym od Polski wynikiem może pochwalić się Ukraina, Bułgaria, Rumunia, a także Węgry, które zdobyły aż 47 punktów.

Przez ostatnie 5 lat Polska systematycznie spada w rankingu. W jednej z kategorii Polsce przyznano zero punktów – są to przestępstwa z nienawiści rozumiane jako akty agresji w stosunku do osób LGBTI, których przyczyną jest homo-, bi- i transfobia. Dyskryminacja jest widoczna również w obszarze rodzina – Polska jest jednym z sześciu krajów UE, w których nie ma związków partnerskich i/lub równości małżeńskiej. Polska stoi w miejscu, jeżeli chodzi o równouprawnienie osób LGBTI, podczas gdy inne kraje wprowadzają związki partnerskie i dostosowują prawo rodzinne do zmian w społeczeństwie.

Najmniej przyjazne osobom LGBTI państwa w Europie:

38. Polska (18 pkt)

39. Liechtenstein (17 pkt)

40. Łotwa (16 pkt)

41. Macedonia (14 pkt)

42. Białoruś (13 kt)

43. Moławia (13 pkt)

44. San Marino (12 pkt)

45. Rosja (10 pkt)

46. Monako (9 pkt)

47. Turcja (8 pkt)

48. Armenia (7 pkt)

49. Azerbejdżan (4 pkt)

