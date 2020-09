1587 nowych zakażeń. Najwięcej od początku pandemii

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, ostatniej doby przybyło w Polsce 1587 chorych na Covid-19. Najwięcej na Mazowszu i w Małopolsce.

Nowy rekord zakażeń w Polsce

W piątek 25 września Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1587 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (295), małopolskiego (241), kujawsko-pomorskiego (162), pomorskiego (128), śląskiego (126), warmińsko-mazurskiego (87), wielkopolskiego (84), łódzkiego (78), zachodniopomorskiego (61), lubelskiego (59), podkarpackiego (55), podlaskiego (54), dolnośląskiego (52), świętokrzyskiego (52), opolskiego (38) i lubuskiego (15).

To największy dzienny przyrost w naszym kraju od początku pandemii. Ponad tysiąc (1002) zakażeń odnotowano po raz pierwszy 19 września, a w czwartek 24 września nowych i potwierdzonych infekcji było 1136.

Ostatniej doby z powodu infekcji zmarły 23 osoby w wieku 51–94 lata – to mieszkańcy Siedlec, Krakowa, Ostródy, Gdyni, Kędzierzyna-Koźla, Elbląga, Biłgoraju, Lublina, Zgierza, Bełchatowa, Poznania, Tychów, Świętochłowic oraz Raciborza. Większość z nich miała choroby współistniejące. Koronawirusem zakaziło się w Polsce do tej pory 84 396 osób, z powodu Covid-19 zmarły 2 392. W ciągu doby wykonano ok. 23,7 tys. testów na obecność koronawirusa.

Czytaj też: Czy w Polsce wzrosła śmiertelność z powodu Covid-19