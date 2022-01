Pulsoksymetr napalcowy - dlaczego w dobie pandemii każdy powinien mieć w domu?

Saturacja to jeden z najważniejszych parametrów krwi. Pozwala ocenić jej natlenowanie, czyli najprościej mówią, ilość tlenu jaką przenoszą czerwone krwinki do wszystkich komórek naszego ciała.

Sprzętem służącym do pomiaru saturacji jest pulsoksymetr. To niewielkie napalcowe urządzenie można zakupić w aptece i posiadać w domu na wyłączność, tak aby móc regularnie kontrolować swoje zdrowie.

Dlaczego warto mierzyć saturację krwi?

Saturacja to parametr, który bezpośrednio odzwierciedla natlenienie krwi. W terminologii medycznej oznaczana jest ona parametrem SpO2. Jej wartość wyrażana jest w procentach, czyli wahać się może od 1 do 100%.

Saturacja zdrowego człowieka wynosi 95-98%. Wartości wynoszące 100% osiągane mogą być jedynie podczas leczenia szpitalnego w postaci tlenoterapii. O poważnej dysfunkcji bądź chorobie świadczą pomiary poniżej 90%.

Pomiar saturacji z użyciem pulsoksymetru stał się szczególnie popularny z powodu pandemii Covid-19. Rzeczywiście poważne zakażenie tym wirusem, atakującym właśnie drogi oddechowe, może powodować obniżenie natlenowania krwi. Jest to zatem ważny parametr diagnostyczny. Zazwyczaj obniżenie saturacji jest odczuwalne w postaci znacznie pogorszonego samopoczucia i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Jest to jednak bardzo indywidualne i zależy od ogólnego stanu chorego, wieku, rezerwy oddechowej i innych czynników.

Pulsoksymetr napalcowy stanowi bardzo ważne urządzenie do kontroli stanu choroby. Odzwierciedla nie tylko ewentualne pogarszanie się stanu pacjenta, ale również tempo i skalę poprawy lub regeneracji po przebytej chorobie. To bardzo małe i proste w obsłudze urządzenie, które obecnie kupić można w wielu aptekach stacjonarnie oraz przez internet. Ofertę taką znaleźć można między innymi na stronie Wapteka.pl.

Kiedy mierzenie saturacji jest szczególnie ważne?

Saturacja krwi odzwierciedla przebieg wielu chorób. Poza znanym obecnie wszystkim zakażeniem Covid-19, wskaźnik ten może być obniżony również przy wielu innych nieprawidłowościach układu oddechowego. Mogą to być stany przejściowe, takie jak różnego pochodzenia zapalenia płuc, a także bardzo nasilone napady POChP. Saturacja może być również stale obniżona przy przewlekłych chorobach dotykających płuc. Wszystkie stany obniżenia saturacji krwi są stanami alarmującymi, wymagającymi pilnej kontroli lekarskiej.

Często uważa się, że saturacja i uczucie duszności idą ze sobą w parze. Rzeczywiście w wielu sytuacjach może tak być. Dusznością nazywane jest jednak odczucie mocno subiektywne. Saturacja jest natomiast obiektywnym parametrem.

Duszność to odczucie trudności w oddychaniu. Może mieć ono bardzo dużo przyczyn, w tym także pochodzące z układu sercowo-naczyniowego. Z tego właśnie względu duszność i obniżona saturacja nie zawsze są ze sobą nieodłącznie związane. Z pewnością jednak przy dyskomforcie związanym z oddychaniem zawsze warto zmierzyć poziom natlenienia krwi, aby wykluczyć ewentualne schorzenia dotyczące stanu pęcherzyków płucnych.

Jak działa pulsoksymetr napalcowy?

Tlen przenoszony jest we krwi przez czerwone krwinki posiadające barwnik – hemoglobinę. Substancja ta w połączeniu z tlenem i bez niego w różnym stopniu absorbuje promieniowanie czerwone i podczerwone. Właśnie ta właściwość wykorzystywana jest do pomiaru saturacji krwi. Pulsoksymetry mierzą poziom absorpcji promieniowania i przetwarzają wyniki obliczając poziom saturacji. W ten sposób wiadomo jaka jest w krwi zawartość cząsteczek hemoglobiny połączonej z tlenem w porównaniu do hemoglobiny odtlenowanej.

Pulsoksymetr napalcowy – jak używać?

Pulsoksymetr to bardzo małe urządzenie, które bez problemu zmieści się w domowej, samochodowej czy podróżnej apteczce. Posiada formę klipsa zakładanego na palec (najlepiej środkowy lub wskazujący). Przy korzystaniu z urządzenia należy upewnić się, że czujnik dokładnie pokrywa cały paznokieć. Saturacja mierzona w ten sposób powinna osiągać wartości 95% lub wyższe. Kupując tego rodzaju urządzenie zawsze warto sprawdzić jego dokładność. Często wynosi ona +/- 2%, co w znacznym stopniu może zaważyć na prawidłowej interpretacji wyniku.

Pomiar saturacji za pomocą pulsoksymetru trwa od kilku do kilkunastu sekund. Po nałożeniu klipsa na palce, należy jedynie włączyć urządzenie i zaczekać na wynik. Po zakończeniu pomiaru pulsoksymetr należy zdjąć z palca. Większość urządzeń wyłącza się po chwili automatycznie przy braku aktywności.

Pulsoksymetr to bezpieczne urządzenie, które można używać również u dzieci. Wyniki mogą nie być miarodajne w przypadku pomalowanych paznokci. Saturacji nie powinniśmy mierzyć bezpośrednio po przyjściu z dworu, kiedy nasze ręce są zmarznięte.

