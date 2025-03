Testament: jak zostawić po sobie porządek. Nic prostszego? Lepiej tego nie odkładaj

Testament, jest to bodaj jedyny dokument, który – jeśli nie korzysta się z pomocy notariusza – by być prawnie ważny, musi być w całości napisany pismem ręcznym.

Na co dzień o tym nie myślimy, odkładamy na później. Tak jakby spisywanie testamentu miało przywołać śmierć. Gdy jednak nasz czas nagle i drastycznie zaczyna się kończyć, formalności, których nie dopilnowaliśmy, zaczynają ciążyć naszym bliskim. Co zatem zrobić, by w miarę bezproblemowo mogli odziedziczyć to, co im po nas zostanie?