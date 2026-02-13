Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jakub Halcewicz
Jakub Halcewicz
13 lutego 2026
Społeczeństwo

Diecezja sosnowiecka rozlicza się z pedofilii. Pierwszy taki raport w polskim Kościele

13 lutego 2026
Ingres bp. Artura Ważnego do Bazyliki Katedralnej w Sosnowcu 22 czerwca 2024 r. Ingres bp. Artura Ważnego do Bazyliki Katedralnej w Sosnowcu 22 czerwca 2024 r. Jarosław Olesiński / Diecezja Sosnowiecka / mat. pr.
To nie przypadek, że pierwszy w historii Kościoła w Polsce raport niezależnej komisji badającej wykorzystywanie seksualne małoletnich powstał właśnie w diecezji sosnowieckiej. W ostatnich latach stała się symbolem kryzysu instytucjonalnego i moralnego. Jej reputacja runęła w gruzy.

To diecezja, „nad którą wisi fatum jak amen w pacierzu”, pisał na naszych łamach Jan Dziadul. Śmierć (niejedna), orgie, narkotyki. Przez długi czas nikt nie chciał przejąć funkcji po rezygnacji bp. Grzegorza Kaszaka, który odszedł w atmosferze gejowskiego skandalu jesienią 2023 r. Tymczasowo diecezją zarządzał ówczesny biskup katowicki Adrian Galbas (od roku metropolita warszawski). Awansu do Sosnowca odmówiło co najmniej ośmiu potencjalnych następców. Mówiło się nawet o rozwiązaniu diecezji.

Dno jest niżej, niż myślimy

Wreszcie, w połowie 2024 r., urząd biskupa sosnowieckiego objął Artur Ważny. W normalnych okolicznościach można by powiedzieć: sympatyczna twarz Kościoła, znana z telewizyjnego programu „Ziarno”. Ale po 25 latach skandali seksualnych w Kościele w Polsce określenia tego typu już nie przechodzą łatwo przez gardło. Od czasów sprawy proboszcza z Tylawy oskarżonego w 2001 r. o kilkunastoletnie molestowanie dziewczynek, po głośne dokumenty braci Marka i Tomasza Sekielskich publikowane na YouTubie i oglądane przez miliony osób – autorytet Kościoła upadł.

Przez wiele lat Konferencja Episkopatu Polski chowała głowę w piasek – nie potrafiła i nie chciała ani badać zarzutów, ani zadośćuczynić pokrzywdzonym. Te dorosłe już osoby coraz częściej uczyły się mówić na głos o doznanych krzywdach – psychologicznych i duchowych. Bo nie zapominajmy – im, wierzącym, napastnicy seksualni w sutannach wypaczyli obraz Boga i wspólnoty; warto zwrócić uwagę, że właśnie o tych krzywdach mówi pierwszy pokrzywdzony, którego odnajduje dziennikarka, bohaterka oscarowego „Spotlight” o ujawnieniu seksualnych przestępstw w diecezji bostońskiej.

Dla osób skrzywdzonych powstała niezależna inicjatywa „Zranieni w Kościele” – telefon wsparcia, oferujący pomoc duchową, prawną i psychologiczną. Prace podjęli także niektórzy biskupi – powstało Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, którym został abp Wojciech Polak, prymas Polski. Przez wiele lat na rzecz świadomości księży i ochrony małoletnich działało Centrum Ochrony Dziecka – jednostka międzywydziałowa na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie; to w gruncie rzeczy samotna i niedoceniona praca jezuity ks. Adama Żaka i jego zastępczyni Ewy Kusz.

A gdy wreszcie zespół abp. Polaka wypracował zasady, według których miała działać komisja ekspertów do zbadania kościelnych nadużyć seksualnych, episkopat prymasa od tych spraw odsunął. „To kolejny dowód, że dno jest zawsze niżej, niż myślimy” – komentował Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”.

Wyjaśnienie i Naprawa

Rozliczeń nie da się jednak zatrzymać. W Kościele w Polsce został już zgromadzony istotny know how. Dostarczyła go przede wszystkim niezależna komisja powołana pięć lat temu w zakonie dominikanów do zbadania przypadku o. Pawła M., dawnego duszpasterza akademickiego, który stosował wobec wiernych przemoc fizyczną, psychiczną, duchową i seksualną oraz wykorzystał zakonnicę. „Tłukł mnie do nieprzytomności, a potem gwałcił. Pamiętam, jak raz uciekłam. Dogonił mnie swoim busem i zaciągnął za włosy do środka. Tłumaczył, że jeśli nie wypełnię we wspólnocie woli Bożej, diabeł zdobędzie cały świat” – opowiadała bohaterka opublikowanego przez „Więź” reportażu Pauliny Guzik o M. (w końcu wydalonym z kapłaństwa rok temu).

Raport komisji dominikańskiej powstał pięć lat temu, we wrześniu 2021 r. I jest dostępny online. Komisją kierował publicysta Tomasz Terlikowski. Wysłuchiwała świadków, prowadziła kwerendy, opracowała analizy teologiczne, psychologiczne, socjologiczne i prawne, a także rekomendacje. Wyznaczyła drogę następcom. I tacy się znaleźli. Po odsunięciu abp. Polaka od prac nad komisją ogólnopolską ówczesny metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś ogłosił, że powoła taką komisję we własnym mieście. A teraz, gdy stanął na czele diecezji krakowskiej, otworzył jej archiwa, strzeżone restrykcyjnie przez ludzi jego poprzednika abp. Marka Jędraszewskiego, i również zapowiedział powołanie komisji.

Utworzona przez bp. Ważnego komisja „Wyjaśnienie i Naprawa” po raz pierwszy spotkała się w pełnym składzie 26 października 2024 r. Kieruje nią Tomasz Krzyżak, były wieloletni kierownik działu krajowego „Rzeczpospolitej”, obecnie sekretarz weekendowego dodatku „Plus Minus”. Opublikowany właśnie raport ma 88 stron.

Identyfikuje 29 osób – głównie duchownych – wobec których pojawiły się podejrzenia lub oskarżenia o wykorzystanie seksualne małoletnich. W odniesieniu do 19 księży diecezjalnych przestępstwa zostały stwierdzone, trwają dochodzenia lub procesy; to ok. 3,2 proc. wszystkich księży przypisanych do diecezji od 1992 r., kiedy powstała.

Co najmniej 50 osób zostało skrzywdzonych (faktyczna liczba jest zapewne wyższa), dwie trzecie to dziewczynki (66 proc.), prawie wszyscy mieli poniżej 15 lat (96 proc.). To nie są pojedyncze „incydenty”, lecz zjawisko systemowe – rozciągnięte na dekady. Najstarsze zgłoszenie dotyczy sprawy z 1967, najnowsze jest z ubiegłego roku. W pojedynczych przypadkach przestępstwa mogły trwać kilkanaście, a nawet ponad 20 lat.

Biskupi wychodzą bez twarzy

Raport wskazuje skalę zjawiska i zaniedbania systemowe: brak wszczynania dochodzeń mimo sygnałów, niezawiadamianie Watykanu i organów ścigania, przenoszenie księży zamiast podejmowania formalnych działań oraz chaos w archiwach kurii (braki dokumentów, nieuporządkowane teczki, zaginiona korespondencja). Komisja podkreśla, że raport ma charakter częściowy, a jej prace będą trwały.

To nie przypadek, że pierwszy diecezjalny raport powstał w Sosnowcu także dlatego, że bp Ważny w jakimś sensie stał się jednym z rzeczników pokrzywdzonych na forum episkopatu. To on przekazał innym biskupom szczególny prezent od wykorzystanych – symboliczną rzeźbę przedstawiającą kolczasty talerz.

Wyjaśnienie i rozliczenie wykorzystywania seksualnego w Kościele oraz zadośćuczynienie osobom pokrzywdzonym jest nieuniknione, czy to się biskupom podoba, czy nie. Sosnowiec pokazuje jeszcze, że przejrzystość zaczyna się tam, gdzie nie ma już nic do stracenia. Wprawdzie otwieranie i analiza kościelnych archiwów może przynieść jeszcze pozytywne efekty, ale zmarnowanych lat nie da się odzyskać ani instytucjonalnie, ani w życiorysach konkretnych ludzi.

Jakub Halcewicz

Jakub Halcewicz

Dziennikarz, redaktor i działacz społeczny po dziennikarstwie i filozofii (podyplomowo) na Uniwersytecie Warszawskim. W „Polityce” od 2023 r. Odpowiada za media społecznościowe.

Pisze głównie o polityce, historii, polityce historycznej, Kościele katolickim i stosunkach polsko-litewskich. Był redaktorem „Gazety Wyborczej”, MamPrawoWiedziec.pl, „Przeglądu Powszechnego” i „Więzi”. Publikował także w „Newsweeku”, „Press”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym” i „Znaku”.

Należy do Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa, Stowarzyszenia 61, Towarzystwa „Więź” oraz (jako bierny członek) do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Społeczeństwo

  1. Polska lombardia. Co się dziś zastawia i sprzedaje? „Ludzie zubożeli, choć mają coraz więcej”

    Zbigniew Borek

  2. Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

    Joanna Cieśla

  3. Dwa lata w zawieszeniu. Biegli nadal badają, czy ukraiński lekarz zabił pacjenta

    Zbigniew Borek

  4. Czy miłość ma przyszłość? Piotr Mosak dla „Polityki”: Coraz trudniej ją rozpoznać. Coś się zmienia

    Joanna Cieśla

  5. Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

    Katarzyna Kaczorowska

Czytaj także

null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kraj

Cyrk Brauna. Wąsata Korona, polexit i kpiny z PiS. W powietrzu unosi się entuzjazm

Grzegorz Braun zwołał swoich ludzi na zjazd, aby się policzyć i pochwalić. Jak wypadła ta impreza za biletami wstępu i czy wiadomo po niej coś więcej o Konfederacji Korony Polskiej?

Rafał Kalukin
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Czas korekty. Tusk lawiruje, Kaczyński też. Nawrocki zobaczył ścianę. Zaczyna się nowa gra

Wyraźnie, choć po cichu, kończy się „heroiczny” okres obozu władzy, ten zapoczątkowany październikowym przełomem w 2023 r. Donald Tusk potrzebuje teraz nowego programu i odświeżenia umowy z wyborcami. Prawica też wyhamowała i szuka lepszego napędu. Rozpoczyna się nowa gra.

Mariusz Janicki
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polskie wątki w aferze Epsteina. Rekruter z Krakowa, agencja modelek, prywatna audiencja u papieża

Jeffrey Epstein rozciągnął swoje macki również nad Polską. Jednym z najpoważniejszych wątków, który bada teraz prokuratura, jest ten dotyczący możliwego handlu nieletnimi z beskidzkich wiosek przy granicy ze Słowacją i w Krakowie.

Agata Szczerbiak
04.02.2026
null
Rynek

Allegro pod ostrzałem. Najpierw InPost, teraz ERLI, a to nie koniec. Robi się nerwowo

Czy lider naszego handlu internetowego działa uczciwie? Najpierw InPost, a teraz ERLI twierdzą, że niekoniecznie, jednak Allegro zarzuty stanowczo odrzuca. W dobie AI i ekspansji chińskich graczy walka o polskich klientów staje się coraz bardziej bezwzględna.

Cezary Kowanda
02.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polska lombardia. Co się dziś zastawia i sprzedaje? „Ludzie zubożeli, choć mają coraz więcej”

Polska widziana z lombardu się bogaci, ale ludzie bywają coraz biedniejsi.

Zbigniew Borek
08.02.2026
null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną