Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
12 marca 2026
Społeczeństwo

Kard. Konrad Krajewski, kościelny Robin Hood, pokieruje archidiecezją łódzką

12 marca 2026
Abp Konrad Krajewski podczas ingresu abp. Grzegorza Rysia w Łodzi 5 listopada 2017 r. Abp Konrad Krajewski podczas ingresu abp. Grzegorza Rysia w Łodzi 5 listopada 2017 r. Episkopat News / mat. pr.
Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że papież Leon XIV mianował kardynała Konrada Krajewskiego na arcybiskupa metropolitę łódzkiego. Dotychczasowy jałmużnik papieski zajmie w Łodzi miejsce po kardynale Grzegorzu Rysiu. 

To konserwatysta z ludzką twarzą. Urodzony w 1963 r. w Łodzi kard. Konrad Krajewski był do czwartku papieskim jałmużnikiem, odpowiedzialnym za dobroczynną misję Kościoła. Papież Franciszek wybrał go do tej roli na początku swojego pontyfikatu w 2013 r. Mieli doskonałe relacje.

Krajewski watykańską karierę zaczął już w 1999 r., gdy Jan Paweł II mianował go mistrzem ceremonii domu papieskiego. W 2018 r. Franciszek uczynił go kardynałem. Polski dostojnik ma opinię osoby skromnej i wolnej od egocentryzmu.

Z polecenia Franciszka wiele razy rozwoził pomoc dla potrzebujących w ogarniętej wojną Ukrainie. Raz znalazł się na linii ognia. Wcześniej prasa zachodnia pisała o jego solidarności z bezdomnymi i migrantami. Odwiedził wyspę Lampedusa, dokąd migranci docierali z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Włoski lewicowy dziennik „La Repubblica” nazwał kardynała Robin Hoodem, gdy zerwał plomby i przywrócił dopływ elektryczności w budynku zajmowanym w Rzymie przez ubogich dzikich lokatorów, w tym dzieci. Podpadł wtedy ówczesnemu włoskiemu wicepremierowi Matteo Salviniemu (sprzymierzeńcowi Jarosława Kaczyńskiego).

Nie wahał się zaoferować pomoc podczas pandemii grupie transpłciowych „pracowników seksualnych”. Tłumaczył, że to normalne w Kościele, który ma być według Franciszka „szpitalem polowym”.

Spekulowano, że może być następnym papieżem. Wraca jednak do Łodzi. Zajmie miejsce kard. Grzegorza Rysia, który niedawno przeniósł się do Krakowa – zastępując tam abp. Marka Jędraszewskiego. Można odetchnąć z ulgą.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Społeczeństwo

  1. FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

    Łukasz Wójcik

  2. Między dżumą a cholerą. Czy prace domowe wrócą do szkół? Na razie zastąpiły je kartkówki

    Dariusz Chętkowski

  3. Co się dziś kradnie? Tożsamość, głos prezesa, papier toaletowy z firmy. „Kradną małolaty, seniorzy, mamy z dziećmi”

    Zbigniew Borek, Martyna Bunda, Katarzyna Kaczorowska

  4. Śmierć po raz drugi. Sprawa wypadku na A1 to przykład wyjątkowego cynizmu Sebastiana M.

    Zbigniew Borek

  5. Uciekające zakonnice. Była siostra: Przemocy jest dużo. Samobiczowanie to oddanie Bogu, odejście to hańba

    Filip Zagończyk

Czytaj także

null
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
null
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
null
Społeczeństwo

Polka, która oskarżyła Weinsteina: „Długo pamiętałam jego spojrzenie. I tembr głosu”

Jedni będą wierzyć ofiarom Weinsteina i Epsteina, inni będą je hejtować, a jeszcze inni przekonywać, że wiedziały, na co się decydują – mówi Kaja Sokoła, była polska modelka, która oskarżyła Harveya Weinsteina o gwałt. Miała wtedy 16 lat.

Katarzyna Kaczorowska
01.03.2026
null
Świat

W imię ojca. Modżtaba Chamenei Najwyższym Przywódcą Iranu. Co to byłby za fikołek historii!

Nowym Najwyższym Przywódcą Iranu zostanie syn Alego Chameneiego Modżtaba. Donald Trump nie powinien wybrzydzać. Gorzej z Irańczykami.

Łukasz Wójcik
06.03.2026
null
Społeczeństwo

Uwaga! HIV atakuje nastolatki. Młodzież nie odróżnia faktów od mitów, zostaje z testem sama

Młode pokolenie szuka bliskości w tabletkach, alkoholu i przypadkowym seksie. A HIV wchodzi do polskich szkół i atakuje coraz niższe grupy wiekowe.

Paweł Walewski
23.02.2026
null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Świat

Strategia dekapitacji. Czy Moskwa i Pekin mogą się bać tego, co dzieje się w Iranie?

W połączonej operacji siły izraelsko-amerykańskie wzięły na cel przywódców politycznych i wojskowych Iranu. Oznacza to uderzenie nie tylko w zasoby ekonomiczne i wojskowe, ale w centrum decyzyjne wroga z jego liderami na czele. To ważny sygnał dla innych wrogów USA i NATO.

Marek Świerczyński, Polityka Insight
02.03.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną