Szczyt UE. Wiadomość dla Rosji i pat w sprawie energii

Unia i NATO ponownie ostrzegają Rosję przed surowymi sankcjami w razie nowej agresji wobec Ukrainy. Premier Morawiecki nie wywalczył nic w sprawie kryzysu cenowego na rynku energii.

Sytuacja Ukrainy, na której granicach Rosja gromadzi wielkie wojska, była jednym z tematów szczytu UE, który zakończył się w nocy z czwartku na piątek w Brukseli. Unijni przywódcy ostrzegli Rosję, że ceną za jej kolejne działania militarne przeciw Ukrainie byłyby „ogromne konsekwencje i poważne koszty”, w tym sankcje „skoordynowane z partnerami UE”, czyli m.in. z USA, Wlk. Brytanią i resztą grupy G7. Takie samo przesłanie również ostatniej nocy powtórzyli członkowie NATO (21 krajów należy jednocześnie do Unii i do Sojuszu) w deklaracji Rady Północnoatlantyckiej.

Czytaj także: Rosja o krok od inwazji. Co na to Ukraina?

W sprawie Rosji będziemy działać szybko

W Brukseli od kilkunastu dni trwał spór, jak taktycznie rozgrywać sprawę sankcji. Waszyngton miał naciskać na opracowanie i zakomunikowanie Moskwie bardzo konkretnego pakietu odstraszającego, który w góry ustalałby „cenę” za ewentualną inwazję. Jednak w Europie przeważył pogląd, by na razie nie precyzować publicznie, jak wyglądałby restrykcje, choć Komisja Europejska od kilku miesięcy przygotowuje różne scenariusze.

„Unia w 2014 r. potrafiła zastosować sankcje gospodarcze wobec Rosji w ciągu 72 godzin od momentu politycznej decyzji o ich wprowadzeniu. Mamy wstępnie opracowane opcje. W razie potrzeby będziemy potrafili zadziałać szybko” – przekonywał niedawno urzędnik UE zaangażowany w relacje z Ukrainą i Rosją.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, obecnie USA i Unia rozważają przygotowanie sankcji wymierzonych w największe rosyjskie banki oraz ograniczających dostęp Rosji do wymiany walutowej. Na stole leży też wariant z odcięciem Rosji od systemu międzynarodowych płatności bankowych SWIFT, choć w pierwszej kolejności – wedle przecieków – skupiono by się na uderzeniu w system wymiany rubla na zachodnie waluty.

Różne opcje sankcyjne mają być powiązane z różnymi – zarysowanymi na szczycie przez szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella – scenariuszami wydarzeń w terenie, czyli od pełnowymiarowej inwazji Rosji poprzez zdobywanie korytarza lądowego między anektowanym Krymem i Donbasem po nasilenie obecnych działań hybrydowych. Ponadto unijni przywódcy ostatniej nocy zgodzili się na przedłużenie o kolejne pół roku dotychczasowych sankcji gospodarczych wobec Rosji obowiązujących od 2014 r. za wojnę w Donbasie.

Czytaj także: Zlekceważyli prawa ekonomii. W PiS już widzą, że za to płacą

Pat w sprawie energii

Premier Mateusz Morawiecki jechał na szczyt z postulatami dużych reform na unijnym rynku zezwoleń na emisje CO2 (system ETS), których ceny w ostatnich miesiącach ostro idą w górę. To z kolei stanowi jedną z przyczyn wzrostu cen energii (zdaniem Komisji Europejskiej zwyżki cen ETS odpowiadają za 10-12 proc. ich skoku). Przed tygodniem Sejm nawet przyjął uchwałę z „jednoznacznym poparciem dla inicjatywy polskiego rządu”, by na szczycie UE „postawić wniosek o natychmiastowe zawieszenie funkcjonowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 lub o wyłączenie Polski z tego systemu do czasu jego reformy”.

Tyle że Morawiecki zupełnie nierealistycznej inicjatywy – popieranej sejmową uchwałą – się nie podjął, lecz próbował przeforsować inne zmiany. Na razie też bez skutku.

Negocjacje o energii toczyły się wokół jednego akapitu pisemnych wniosków szczytu UE, czyli „konkluzji”. Zdaniem władz Polski gwałtowna zwyżka cen na unijnym rynku zezwoleń na emisje CO2 (tymi zezwoleniami posługuje się m.in. energetyka i przemysł) jest m.in. efektem działań spekulacyjnych na ETS. Dlatego wśród pomysłów Morawieckiego na ustabilizowanie cen jest wykluczenie inwestorów finansowych z rynku certyfikatów. Jednak Komisja Europejska, powołując się na niedawne oceny dwóch agend unijnych, przekonuje, że na tym rynku nie ma teraz istotnych nieprawidłowości, w tym spekulacyjnych. Taką diagnozę najbardziej stanowczo podważa Polska, ale podczas szczytowych obrad sceptycyzm wyrażał równie prezydent Emmanuel Macron, Hiszpania, Węgry i Czechy.

Z kolei stronę Komisji trzymał kanclerz Olaf Scholz wraz z m.in. z m.in. Austrią, Danią, Finlandią, których zdaniem obecne turbulencje na rynku energii trzeba po prostu przeczekać bez pochopnych zmian systemowych w ETS.

Ponadto Polska, Francja czy też Hiszpania są przeciwne rozszerzaniu systemu ETS na transport drogowy i mieszkalnictwo, co Komisja Europejska przed kilku miesiącami zaproponowała w pakiecie klimatycznym „Fit-For-55”. Dodatkowy spór dotyczył też zapisów o uznaniu – na użytek unijnej „taksonomii” dla inwestorów – gazu oraz energii nuklearnej za pożądane źródła energii w trakcie zielonej transformacji, czego chce m.in. Polska i Francja, a nie chcą m.in. Niemcy.

Ostatecznie to sprzeciw Polski wspieranej przez Czechy najbardziej przyczynił się do nieprzyjęcia przez szczyt żadnych zapisów w sprawie energii. „Nie mogliśmy sobie pozwolić, by przyjąć konkluzje szczytu, które byłby puste. Zażądałem reform ETS, bo ten system wywrócił się i nie działa” – powiedział Morawiecki po zakończeniu obrad. Ale to oznacza, że unijni przywódcy nie udzielili Komisji Europejskiej żadnych wskazówek w sprawie ETS, a dyskusja o ewentualnych reformach będzie kontynuowana na jednym z kolejnych zjazdów unijnych przywódców w Brukseli.

Czytaj także: PiS jeszcze się broni, ale drożyzna jest już symbolem tej władzy