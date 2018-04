Mariusz Janicki poleca najnowszy numer POLITYKI

PiS po raz kolejny liczy na siłę swojego PR, na to że ludzie widzą i rozumieją tylko to, co im partia rządząca pokaże w TVP. To taki sam chwyt jak w przypadku „ustępstw” wobec Unii Europejskiej: coś zmienić, aby nic nie zmieniać. Teraz wymuszona „skromność” polityków ma przysłonić fakt, że cały system władzy ma pozostać ten sam: zatrudnianie rodziny i swoich ludzi w spółkach skarbu państwa oraz na innych lukratywnych posadach, dotowanie z publicznych pieniędzy zaprzyjaźnionych organizacji, mediów i fundacji, zachowanie przywilejów, apanaży, samochodów, telefonów, darmowych wyjazdów, wielomilionowych subwencji partyjnych, które służą utrzymaniu działaczy.

O systemie, który zbudował Kaczyński, a teraz chce go zachować, proponując populistyczne obniżki zarobków, ciekawie i kompetentnie piszą w najnowszej POLITYCE Jerzy Baczyński w swoim cotygodniowych „Przy-pisach” oraz Rafał Kalukin w obszernym artykule. Polecam.

Co jeszcze w najnowszym wydaniu naszego tygodnika? Malwina Dziedzic w bardzo interesującym tekście przygląda się opozycji: jak wykorzysta szansę, którą dało im potknięcie się władzy na nagrodach i spadki w sondażach? Ewa Siedlecka opisuje trudne położenie prokuratorów, którzy coraz bardziej, i często wbrew swojej woli, stają się funkcjonariuszami władzy pod nadzorem członka rządu. Sławomir Sierakowski natomiast pisze o polskiej soft power: jaką realną pozycję ma Polska w świecie, czym może zjednywać sobie przyjaciół, jak się buduje dzisiaj siłę państw i czy rozumie to PiS?

Ponadto: o wielodzietnych rodzinach i skutkach prowadzonej przez obóz władzy polityki społecznej; o starych więzieniach, które rząd zamyka i nowych, które buduje; o często dramatycznych skutkach tzw. ustawy dezubekizacyjnej oraz o tym, jak się żyje z nową twarzą.

To tylko część materiałów, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w najnowszej POLITYCE. Wszystkie są warte przeczytania, zatem wszystkie rekomenduję.

Życzę inspirującej lektury!

Mariusz Janicki

Zastępca redaktora naczelnego