Tusk wróci w czerwcu. Jeśli wróci

Donald Tusk jest politykiem, który świetnie rozumie znaczenie kalendarza. Dlatego żeby odpowiedzieć na pytanie o to, kiedy powróci do polskiej polityki, należy właśnie spojrzeć w kalendarz. Jakie daty są kluczowe? Za nami wybory samorządowe, w których opozycja złapała kontakt z obozem władzy, oraz setna rocznica odzyskania niepodległości, którą Tuskowi udało się wykorzystać do przypomnienia wyborcom o swoim istnieniu.

Przed nami, 26 maja 2019 r., wybory europejskie, istotne dla unijnej pozycji Donalda Tuska (do tego jeszcze wrócimy), oraz jesienne wybory do Sejmu i Senatu (kluczowe dla Polski – zdecydują o tym, czy PiS utrzyma, czy straci władzę). Już po wyborach parlamentarnych w Polsce, 30 listopada 2019 r., kończy się kadencja Tuska w Brukseli jako przewodniczącego Rady Europejskiej. Sezon polityczny w kraju zamkną wybory prezydenckie na wiosnę 2020 r., w których Tusk jest obsadzany w roli kandydata Platformy czy nawet (prawie) całej opozycji.

Czytaj też: Nie ma niepodległości bez wolności, mówił Tusk

Wybory prezydenckie za późno

Kiedy Tusk mógłby już realnie wrócić do polskiej polityki? Spójrzmy na te trzy nadchodzące kampanie, począwszy od prezydenckiej.

Za tym terminem przemawiają dwa silne argumenty. Po pierwsze, wspomniany pomysł wystawienia przez PO kandydatury Tuska na prezydenta. Były premier miałby realne szanse na zwycięstwo, a stanowisko głowy państwa mogłoby być zwieńczeniem jego kariery politycznej. Po drugie, to pierwsze wybory, w których Tusk mógłby uczestniczyć po zakończeniu kadencji w Europie. Były premier wielokrotnie się wypowiadał, że bardzo poważnie traktuje tego rodzaju zobowiązania, dlatego nie będzie pochopnie przerywał kadencji w Brukseli.

Problem w tym, że wybory prezydenckie tym razem nie są kluczowe. Jeśli opozycja wygra wcześniej wybory parlamentarne sama, bez pomocy Tuska, to nie musi już go potrzebować w prezydenckich. Jeśli z kolei wygra PiS, to po co Tuskowi prezydentura z pisowskim rządem u boku przez co najmniej trzy lata? Były lider Platformy już kiedyś deklarował, że nie interesuje go „siedzenie pod żyrandolem”. Chce grać o główną stawkę, czyli odebranie PiS władzy.

Były premier zdaje sobie sprawę, że druga kadencja rządów PiS może spowodować trudną do odwrócenia konsolidację obozu władzy. To tzw. scenariusz węgierski, w którym partia rządząca tak silnie się zespawała z państwem, że jej odsunięcie jest prawie niemożliwe.

Czytaj też: Tusk po przesłuchaniu przed komisją śledczą

Wybory europejskie za wcześnie

Drugi z możliwych terminów to kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Żeby w niej faktycznie uczestniczyć, Tusk musiałby wracać do Polski już teraz. Czasu zostało naprawdę niewiele, kampania formalnie ma się zacząć w lutym (to za niewiele ponad dwa miesiące), a w zasadzie się rozpoczęła.