Hołownia, już oficjalnie, startuje na prezydenta Polski

„Powiem wprost, po raz pierwszy publicznie – na początku przyszłego roku zostaną ogłoszone wybory prezydenckie, chcę w nich kandydować” – ogłosił w niedzielę w Gdańsku Szymon Hołownia.

Spotkanie, na którym Szymon Hołownia, ogłosił swoje prezydenckie plany prowadził Michał Kobosko. Według nieoficjalnych informacji będzie on szefem kampanii Hołowni.

Hołowania w swoim pierwszym wystąpieniu, już jako kandydat na prezydenta, przedstawił swoją diagnozę sytuacji w Polsce. „Dlaczego nie możemy być różni, ale równi? Dlaczego w Polsce jest tak mało powietrza? Dlatego, mimo że kalendarz pokazuje coś innego, wciąż mamy w naszym kraju lata 90.?” – pytał Hołownia.

Wspólnota motywem przewodnim

Motywem przewodnim jego wystąpienia było budowanie wspólnoty. „Pokornie proszę, abyście powierzyli mi funkcję stróża naszej narodowej wspólnoty” – zwrócił się Hołownia do zebranych w niedzielę w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Podkreślił, że Gdańsk jest bardzo dobrym miejscem, gdzie dobrze zaczynać nową rzeczywistość. Przemawiając, często odwoływał się do swoich osobistych doświadczeń, na przykład tych związanych z prowadzonymi przez niego fundacjami. Przekonywał, że „lepszy świat na pewno nie powstanie z gadania”. Zaznaczył, że jego fundacje dobroczynne nauczyły go, że jak ludzie stoją nie koło siebie, ale ze sobą, to „niemożliwe staje się możliwe”.

Przekonywał też, że jednym z jego atutów jest to, że nie wywodzi się z żadnej partii politycznej. Argumentował, że polityka to dla niego jedno z narzędzi robienia tej zmiany, a „nie żadne bagno”. Jego zdaniem sytuacji w państwie nie będzie w stanie uzdrowić nikt, kto wywodzi się z partii. „System się zawiesił, żeby się odwiesił, musimy w maju 2020 zamontować w nim niepartyjny bezpiecznik” – mówił. Apelował do słuchaczy: „Nie dajcie sobie wmówić, że to jest utopia”. Zadeklarował, że chcę Polski rozmawiającej, w której atrybutem przywódców jest nie mównica, a stół.

Do wszystkich, którzy zarzucają mu, że zbyt często i mocno akcentował swoje przywiązanie do Kościoła Katolickiego mówił, że trzeba dziś przeprowadzić „przyjazny rozdział Kościoła od państwa”, dla dobra Polski i Kościoła.

Kto finansuje Hołownię

Gdy w mediach pojawiły się spekulacje o tym, że Hołownia może chcieć zawalczyć o fotel prezydenta, politycy i dziennikarze zaczęli się zastanawiać nad finansowaniem jego kampanii.



Marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówił publicznie, że za Hołownią, może stać „jakieś lobby finansowe”. Wśród potencjalnych sponsorów wymieniano m.in. Dominikę Kulczyk, która jednak zdementowała te doniesienia. „Sytuacja jest bardzo prosta. (...) Liczę na datki osób fizycznych” – powiedział w niedzielę Szymon Hołownia. Dodał że „jeżeli nam zabrano demokrację za nasze pieniądze, to my ją odbierzemy za nasze własne pieniądze”. Odwoływał się do doświadczenia swoich internetowych zbiórek, które kończyły się sukcesem. –„Do tej pory swoją kampanię finansuję z własnych środków” – podkreślił Hołownia.

Według informacji Polityki Insight za strategię kampanijną Hołowni będą odpowiadać Paweł Cywiński i Filip Katner. Obaj doradzali dotąd politykom startującym z list PO. Stoi za nimi doświadczenie pracy przy kampaniach, z których niektóre zakończyły się sukcesem, m.in. Rafała Trzaskowskiego w Warszawie.

Kim jest Szymon Hołownia?

Szymon Hołownia ma 43 lata, urodził się w Białymstoku. Studiował psychologię w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Dwukrotnie przebywał w nowicjacie zakonu dominikanów, jest katolickim publicystą. Był dyrektorem programowym Religia.tv.

W latach 90. rozpoczął karierę dziennikarską. Pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej” i „Newsweeku”. Największą popularność przyniosło mu prowadzenie przez lata wspólnie z Marcinem Prokopem programu „Mam Talent” w telewizji TVN. Hołownia jest także stałym felietonistą „Tygodnika Powszechnego”.

Szymon Hołownia założył m.in. fundację Kasisi, która wspierająca domu dla dzieci w Zambii, a także fundację Dobra Fabryka, zajmującą się pomocą m.in. w Bangladeszu, Rwandzie i Senegalu. We wrześniu tego roku zainicjował na swoim Facebooku zbiórkę na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, którą wsparła m.in. Dominika Kulczyk. Angażuje się też w walkę o ochronę środowiska. Hołownia wydał kilkanaście książek, przede wszystkim o tematyce religijnej. Jego żoną jest Urszulą Brzezińską-Hołownią, wojskowa pilotka myśliwców. Mają jedną córkę.