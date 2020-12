Kwarantanna narodowa. Czego nam od dziś nie wolno?

Od 28 grudnia w Polsce obowiązują dodatkowe restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Co wolno, czego nie wolno, o czym należy pamiętać?

Rozpoczęty 28 listopada „etap odpowiedzialności” potrwa w naszym kraju do 17 stycznia, a od 28 grudnia obowiązują dodatkowe ograniczenia. Wczoraj pierwszym Polakom podano szczepionki przeciw covid-19, zbliża się sylwester – to kluczowy moment w walce z pandemią. Jak się więc zachowywać i jakich zasad przestrzegać w najbliższym czasie? Co będzie nieczynne?

• Zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową – obowiązuje od godz. 19 wieczorem 31 grudnia 2020 r. do 6 rano 1 stycznia 2021. Nie dotyczy osób wykonujących zadania służbowe i bieżące niezbędne czynności (jak wyprowadzanie psa na spacer). Premier Mateusz Morawiecki podczas niedzielnej konferencji prasowej zapewnił, że „nie będzie godziny policyjnej, tylko prośba”. „My godziny policyjnej nie wdrażamy. Aby ona mogła być zastosowana, to za zgodą prezydenta należałoby wdrożyć stan wyjątkowy. Uważamy, że dziś nie jest to niezbędne, bo ustawa o stanie zagrożenia epidemicznego daje nam wszystkie instrumenty, może poza właśnie tą godziną policyjną” – oświadczył szef rządu.

• Od poniedziałku do piątku w godz. 8–16 dzieciom i młodzieży muszą towarzyszyć rodzice lub opiekuni. Zakaz przemieszczania się nie obejmuje osób pokonujących trasy do placówek oświatowych, odbywających praktyki zawodowe, uczestników obozów szkoleniowych, półkolonii itp. Restrykcje obowiązują do końca ferii zimowych (17 stycznia).

• Kwarantanna (po powrocie z zagranicy albo kontakcie z osobą zakażoną) nie obowiązuje osób zaszczepionych przeciw covid-19. Osoby takie powinny się wylegitymować stosownym zaświadczeniem o zaszczepieniu.

• Na imprezy i spotkania organizowane w domu można zaprosić maksymalnie pięć osób – nie licząc gospodarza domu i innych jego mieszkańców.

• 28 grudnia galerie handlowe zawieszają działalność, odwieszoną na czas okołoświąteczny. Czynne będą tylko wybrane punkty usługowe (apteczne, spożywcze, kosmetyczne, fryzjerskie, z artykułami remontowymi, budowlanymi, meblowymi, przeznaczonymi dla zwierząt).

• Od 28 grudnia ograniczona będzie też działalność hotelarska. Zakwaterować się mogą tylko przedstawiciele wybranych zawodów: medycy, służby mundurowe, pacjenci w placówkach leczniczych, kierowcy wykonujący obowiązki służbowe, członkowie załóg pociągów i samolotów, trenerów i zawodników sportowych, członków misji dyplomatycznych itp.

• Stoki będą nieczynne. Zakaz nie obejmuje zawodowych sportowców.

• Punkty gastronomiczne nadal nie mogą prowadzić działalności stacjonarnej (serwują na wynos).

• Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness – z wyłączeniem placówek leczniczych i szkolących narodowe kadry sportowe.

• Zamknięte są także kasyna (z wyjątkiem internetowych).

Czytaj też: Kwarantanna narodowa po świętach. Czy to ma sens?