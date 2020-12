Pierwsze osoby w Polsce zaszczepione przeciw covid-19

Jako pierwsza szczepionkę przyjęła naczelna pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie, ale szczepienia ruszyły na terenie całego kraju. „Dzięki szczepionce możemy myśleć o powrocie do normalności” – mówił premier. Odwołał też godzinę policyjną w sylwestra.

10 tys. szczepionek Pfizera i BioNTechu do Polski dotarło już w sobotę. Pierwszym pięciu osobom preparat podano w niedzielny poranek w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Jako pierwsza szczepienie przyjęła naczelna pielęgniarka tej placówki Alicja Jakubowska. – Nie bolało! – zawyrokowała. – Warto się zaszczepić, żeby wrócić do normalności. Każdy ma mamę, dziadków, dzieci – jeśli nie dla siebie, warto zaszczepić się dla bliskich, których się kocha – przekonywała po szczepieniu Jakubowska. – Szczepienia to jedno z największych dobrodziejstw ludzkości – mówił z kolei dyrektor CSK MSWiA prof. Waldemar Wierzba, który z rąk dr. Artura Zaczyńskiego, dyrektora szpitala tymczasowego na Stadionie PGE Narodowy, przyjął szczepienie po Jakubowskiej.

Premier podkreślił w swoim wystąpieniu, że powrót do normalności, którego po 300 dniach od pierwszego zdiagnozowanego przypadku koronawirusa w Polsce możemy wreszcie wypatrywać, może się zdarzyć właśnie dzięki szczepionce. Przypomniał, że walka z epidemią trwa, gdyż „zagrożenie nie maleje”, ale to szczepionka jest najważniejszym, a właściwie „jedynym remedium”. Szef rządu zapewnił, że preparatów do szczepień na pewno wystarczy dla wszystkich, i namawiał do udziału w Narodowym Programie Szczepień. – Jest rzeczą niezwykle ważną, aby pamiętać, że skuteczność samej szczepionki w całej populacji zależy od tego, ile osób się zaszczepi. Im większy procent to będzie, tym szybciej pożegnamy się z koronawirusem – przekonywał.

Do CSK MSWiA w niedzielę trafiło 75 fiolek szczepionki, co umożliwi zaszczepienie 375 osób, ale szczepienia rozpoczęły się dziś we wszystkich województwach kraju – łącznie w 73 szpitalach. Pierwsza faza Narodowego Programu Szczepień obejmuje tzw. grupę 0, czyli przede wszystkim personel medyczny szpitali i osoby zatrudnione w DPS-ach i MOPS-ach, ale nie tylko. – Chcemy, by ta grupa 0 objęła swoim zakresem nie tylko wąsko pojętą grupę medyków, ale również inne zawody związane z leczeniem, m.in. farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i personel administracyjny podmiotów leczniczych – mówił na niedzielnej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. Większość medyków figuruje już na listach szczepień, do programu wciąż jednak można dołączyć. – Mamy blisko 300 tys. deklaracji o woli zaszczepienia się przez pracowników służby zdrowia, medykom zostało wystawione niemal 700 tys. skierowań na szczepienie – relacjonował Niedzielski. Wydłużone zapisy dla grupy 0 trwają do poniedziałku 28 grudnia.

Polska na drodze do normalności

Jak zapowiedział premier, jeszcze do końca tego roku do Polski ma dotrzeć 300 tys. dawek szczepionki Pfizer/BioNTech. Potem co tydzień do naszego kraju mają trafiać kolejne transporty z 300 tys. szczepionek – zapewniał z kolei szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Nie trafią one do Polski tak ja pierwsza partia – transportem kołowym – a przylecą na pokładzie samolotu. Z Warszawy trafią do Agencji Rezerw Materiałowych, potem przez hurtownie farmaceutyczne zostaną przekazane do 509 szpitali węzłowych. – Po zakończeniu sczepień grupy 0 rozpoczniemy już szczepienia nie tylko w tych 509 szpitalach, ale łącznie będzie to ponad 9 tys. zespołów we wszystkich gminach w całej Polsce, które będą szczepiły Polaków – zapowiadał Dworczyk.

Szczepionka w Polsce – podobnie jak w całej Unii – dystrybuowana jest pod nazwą „Comirnaty”. To wg producentów – firm Pfizer i BioNTech – połączenie terminów „covid-19” i „mRNA” ze słowami „community” (ang. wspólnota) i „immunity” (odporność). Zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków szczepionka nie zawiera wirusa SARS-CoV-2, a jedynie cząsteczkę mRNA (informacyjne RNA) z instrukcjami wytwarzania białka koronawirusa.

Kto i kiedy może się zaszczepić

Po zaszczepieniu osób z tzw. grupy 0 szczepienie zaplanowano dla grupy 1., do której zaliczono pensjonariuszy domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, a także wszystkie inne osoby powyżej 60. roku życia, począwszy od najstarszych. W uprzywilejowanej grupie 1. uwzględniono także służby mundurowe oraz nauczycieli i pozostałych pracowników sektora edukacji.

Następna w kolejności do szczepienia grupa 2. obejmuje osoby „bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa”, a narażone na częste kontakty społeczne. Są to m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, energetyki, gazu, wody, usług teleinformatycznych, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, poczty, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych. Wraz z nimi w ramach grupy 2. szczepione mają być osoby przed 60. rokiem życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu covid-19 lub w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia.

I wreszcie – grupa 3., czyli wszystkie pozostałe osoby powyżej 18. roku życia, które nie należą do tzw. grup ryzyka.

– Mamy estymację, która wskazuje na to, że w drugiej połowie stycznia rozpoczniemy szczepienie grupy nr 1, czyli właśnie seniorów, ale również przedstawicieli niektórych zawodów, czyli nauczycieli, przedstawicieli służb mundurowych – mówił na niedzielnej konferencji Michał Dworczyk. Z terminami szczepień pozostałych grup był jednak ostrożniejszy. – Jest część zmiennych, na które my jako rząd nie mamy wpływu – zastrzegał. – Opieramy się na deklaracjach firm farmaceutycznych, które dostarczają szczepionkę w swoim trybie, i na to mamy wpływ ograniczony. Istotne jest także tempo szczepienia grupy 0.

Zapisy na szczepienia dla osób spoza grup priorytetowych wg deklaracji przedstawicieli rządu ruszają więc 15 stycznia. Zgłaszać będzie można się poprzez infolinię 989, w przychodniach lub przez elektroniczny formularz na stronach Ministerstwa Zdrowia.