Świątek kontra Sabalenka. Stopy bez zmian. Francuzi nie obejrzą porno? 5 ważnych tematów na dziś

Dziś wielki półfinał na kortach Rolanda Garrosa między Igą Świątek i Aryną Sabalenką. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Dlaczego RPP nie zmieniła stóp procentowych. Według RMF rząd Donalda Tuska nie powoła rzecznika. Czy we Francji nie będzie już można oglądać filmów pornograficznych?

1. Świątek gra dziś z Sabalenką

To będzie mecz o finał wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Na pewno zacięty i niełatwy, bo Iga Świątek zmierzy się z obecną liderką rankingu WTA i swoją odwieczną rywalką Aryną Sabalenką. Choć na dwanaście ich spotkań Polka wygrała osiem, to stawka i forma obu zawodniczek zdecydują o wyniku. Te pojedynki zawsze są emocjonujące. Pytana o czwartkowy mecz Aryna Sabalenka wyznała, że rywalizacja z Igą napędza je obie od lat i „już nie może się doczekać”. Półfinał na paryskim korcie Philippe’a Chatriera dziś o godz. 15.

Iga Świątek czterokrotnie wygrywała turniej Rolanda Garrosa i ma najlepszy bilans zwycięstw i porażek we Francji w erze open (40 do 2!). Dlatego jest nazywana królową mączki.

Drugi półfinał rozegrają w czwartek Amerykanka Coco Gauff i – tu spora sensacja – Francuzka Loïs Boisson, która w środę wyeliminowała z turnieju Rosjankę Mirrę Andriejewą. To dopiero 361. zawodniczka w rankingu. Idzie jak burza, sprawia niespodziankę i ma za sobą francuską publiczność. Finał turnieju kobiet w sobotę 7 czerwca, dzień później zakończy się turniej mężczyzn. Panowie swoje półfinały rozegrają w piątek (w parach Lorenzo Musetti–Carlos Alcaraz i Jannik Sinner–Novak Djoković).

2. Rozmowa Trump–Putin

Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Na swoim serwisie Truth Social napisał, że „rozmowa była dobra, ale nie przyniesie natychmiast pokoju”. Jak dodał, Putin „powiedział, i to bardzo stanowczo, że będzie musiał odpowiedzieć na niedawny atak na lotniska”.

Chodzi o operację „Pajęczyna” przeprowadzoną przez Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, w wyniku której uszkodzonych miało zostać 41 samolotów rosyjskiego lotnictwa strategicznego.

Prezydent USA dodał, że rozmawiał z przywódcą Rosji także o Iranie i jego atomowym programie. „Powiedziałem prezydentowi Putinowi, że Iran nie może mieć broni jądrowej, i uważam, że w tej kwestii się zgadzamy” – napisał Trump.

3. RPP o stopach procentowych

Na czerwcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, czego spodziewali się analitycy rynkowi.

Przypomnijmy, że w maju RPP zdecydowała się obniżyć stopy o 50 pkt bazowych. Stopa referencyjna spadła do 5,25 proc., stopa redyskontowa do 5,30 proc., a stopa dyskontowa weksli do 5,35 proc. Była to pierwsza obniżka od października 2023 r. RPP uważa, że obecny ich poziom „sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie”.

Eksperci nie wykluczają przynajmniej jeszcze jednej obniżki stóp w tym roku. Rada stwierdziła w środowym komunikacie, że dalsze decyzje będą zależne „od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej”.

4. RMF: Nie będzie rzecznika rządu

W trakcie powyborczych debat i rozliczeń jedną z podnoszonych kwestii jest słaba polityka informacyjna rządu Donalda Tuska. Padają głosy, że powodem jest m.in. brak od początku sprawnego rzecznika rządu, który zarządzałby taką komunikacją.

Jak podało w środę radio RMF FM, koalicja zdecydowała, że nadal nie powoła nikogo na funkcję rzecznika rządu. „Przeciwny był przede wszystkim premier Donald Tusk, który od grudnia 2023 r. dawał do zrozumienia, że takiego rzecznika nie potrzebuje. Z komunikacji resortów, którymi kierują politycy lewicy, ma być także zadowolony Włodzimierz Czarzasty, który sceptycznie patrzy na pomysł Szymona Hołowni” – piszą dziennikarze stacji.

W czwartek po raz kolejny po wyborach mają spotkać się liderzy ugrupowań tworzących koalicję rządową. Tematem ma być, jak mówił Hołownia, reset programowy.

5. Francuzi nie obejrzą porno?

„Nie wiadomo, czy postępowe przepisy francuskie się utrzymają, ale weszliśmy w epokę, w której relacje społeczne w internecie będzie trzeba ułożyć na nowo, redefiniując takie fundamentalne pojęcia jak prywatność, wolność informacji, cenzura czy władza rodzicielska” – pisze na Polityka.pl Agata Czarnacka.

Pretekst do takich dyskusji dał internetowy gigant – grupa Aylo, operator najpopularniejszych serwisów z treściami dla dorosłych – YouPorn, RedTube i Pornhuba. Od środowego popołudnia urządzenia z francuskim IP będą zamiast stron startowych tych serwisów wyświetlać stronę zawierającą oskarżenie pod adresem francuskiego rządu, iż chce on wkraczać w prywatność konsumentów oraz narażać ich dane przez wprowadzanie nadmiernych i nieprzetestowanych mechanizmów weryfikacyjnych. Chodzi o protest przeciwko obowiązującej od lipca 2020 r. ustawie wymagającej od wydawców treści o charakterze pornograficznym, by rzetelnie sprawdzali wiek użytkowników i chronili w ten sposób małoletnich.

6 czerwca we Francji wchodzi w życie tzw. ustawa SREN, która rozszerza prerogatywy Arcomu (odpowiednika polskiego Urzędu Komunikacji Elektronicznej) m.in. o możliwość blokowania stron łamiących przepisy bez decyzji sądu.

Gigant treści dla dorosłych stoi na stanowisku, że nie może być obarczany obowiązkiem weryfikacji wieku, która powinna raczej funkcjonować na poziomie systemu operacyjnego – a zatem odpowiednie narzędzia powinny opracować i wprowadzić takie firmy jak Microsoft, Apple czy Alphabet. Podobny protest firma organizowała wcześniej w niektórych amerykańskich stanach.