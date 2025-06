Misja z Polakiem przełożona. RL9 kontra Probierz. Czarnek idzie do Pałacu. 5 ważnych tematów na dziś

Misja Ax-4 ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim ma wystartować w środę. Kulisy rozwodu Roberta Lewandowskiego z reprezentacją. Przemysław Czarnek ma być szefem kancelarii Karola Nawrockiego. Czy PKW może nakazać przeliczenie jeszcze raz głosów? Nie żyje Frederik Forsyth.

1. Przełożona misja kosmiczna z Polakiem

Start misji Ax-4 ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) znów został przełożony – tym razem na środę, na godz. 14 czasu polskiego. Pierwotnie misja z Polakiem miała rozpocząć się dzisiaj.

Firma SpaceX należąca do Elona Muska podała, że powodem przełożenia lotu o jeden dzień jest prognozowany silny wiatr.

Now targeting no earlier than Wednesday, June 11 for Falcon 9 to launch @Axiom_Space's Ax-4 mission to the @Space_Station due to high winds in the ascent corridor → https://t.co/LU1wyD8uZ0 pic.twitter.com/7jygzWEUwD — SpaceX (@SpaceX) June 9, 2025

Okazuje się, że w związku z tym żona polskiego astronauty Aleksandra Uznańska-Wiśniewska nie zobaczy na żywo startu misji z udziałem męża. Posłanka należąca do klubu Koalicji Obywatelskiej musi wracać do kraju, gdzie w środę w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska.

2. RL9 kontra Probierz

W poniedziałek większość polskich mediów na czołówkach pokazywało kolejne odsłony i kulisy rezygnacji Roberta Lewandowskiego z gry w reprezentacji Polski. Bomba wybuchła w niedzielę późnym wieczorem, kiedy okazało się, że trener kadry Michał Probierz pozbawił opaski kapitańskiej najwybitniejszego polskiego piłkarza w historii. W odpowiedzi RL9 napisał, że „stracił zaufanie” do trenera i nie zagra w reprezentacji, dopóki to on będzie ją prowadził.

W poniedziałek pierwszy odezwał się piłkarz, udzielając wywiadu Sportowymfaktom.pl. Mówił m.in., że o decyzji został poinformowany w czasie krótkiej rozmowy telefonicznej. „To nie tak, że nagle obraziłem się na kadrę. Zawsze dawałem jej wszystko. Jednocześnie bardzo boli mnie to, co się stało. Nie chodzi o samo zabranie mi opaski, ale o to, jak zostało mi to zakomunikowane” – stwierdził. I dodał: „Chcę usiąść i spokojnie o tym wszystkim pomyśleć. Trzeba złapać oddech. Wtedy będzie można powiedzieć więcej o swoich przemyśleniach i o tym, co dalej. Dziś jest żal i złość”.

Następnie w Helsinkach (we wtorek Polacy grają z Finlandią mecz eliminacyjny do mistrzostw świata) odbyła się konferencja prasowa trenera Probierza i nowego kapitana Piotra Zielińskiego. Ten drugi mówił głównie o wyróżnieniu. Probierz zaś uzasadniał, że to był najlepszy moment na zmianę kapitana i zdradził, że Lewandowski zaproponował, że sam z opaski zrezygnuje, ale on się na to nie zgodził. „Probierz nie miał pomysłu na wykorzystanie nadzwyczajnego talentu do zdobywania goli przez Lewandowskiego, teraz zrezygnował z niego jako kapitana. Taktyka dość straceńcza, ale podobno w sporcie wszystko się może zdarzyć” – pisze na Polityka.pl Krzysztof Matlak.

3. Czarnek idzie z Nawrockim

Były pisowski minister edukacji i jeden z liderów partii Jarosława Kaczyńskiego ma zostać szefem Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Taką informację podał w poniedziałek „Newsweek”. To drugi polityk PiS, który na pewno będzie pracował w Pałacu – wcześniej ogłoszono, że szefem gabinetu prezydenta ma być Paweł Szefernaker, który kierował jego kampanią wyborczą.

Wcześniej media podawały, że podczas pierwszego powyborczego spotkania Kaczyńskiego z Nawrockim nowy prezydent miał odrzucić sugestię, żeby w jego kancelarii ważne stanowisko objął pisowski weteran Marek Kuchciński.

4. PKW o wyborach

W poniedziałek odbyło się spotkanie członków Państwowej Komisji Wyborczej, na którym zajęto się sprawozdaniem PKW z wyborów dla Sądu Najwyższego. Spotkanie było „organizacyjne”, ale dotyczyło także lokalnych nieprawidłowości podczas przebiegu wyborów.

„Jako odpowiedzialny członek PKW uważam, że nie możemy tej całej sytuacji zostawić. To nie jest żadne podważanie czegokolwiek. To jest procedura, która zmierza, aby w sprawozdaniu PKW zawarta była prawda. Nie wiem, czym może się to spotkanie zakończyć, nawet nie wiem, kto tam będzie” – mówił Ryszard Kalisz.

Tymczasem już ponad 253 tys. osób podpisało krążącą w internecie petycję do PKW o „zarządzenie ponownego, pełnego przeliczenia wszystkich głosów oddanych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.”. Ale – jak pisze na Polityka.pl Ewa Siedlecka – PKW nie ma prawa zarządzić takiego ponownego liczenia. „Według kodeksu wyborczego rola PKW po zakończeniu głosowania i przesłaniu do niej sprawozdań wszystkich komisji wyborczych sprowadza się do zliczenia i podania wyników. Jeśli były jakieś nieprawidłowości w liczeniu głosów czy jakiekolwiek manipulacje na kartach – kodeks wyborczy odsyła do składania protestów wyborczych, które rozpatruje Sąd Najwyższy. On też nie może nakazać ponownego liczenia głosów. Jeśli istnieje podejrzenie, że doszło do fałszowania głosów, adresatem skargi jest policja i prokuratura, która bada doniesienia pod kątem przestępstw wyborczych z kodeksu karnego”.

5. Frederik Forsyth nie żyje

Jak poinformowało w poniedziałek po południu BBC, znany brytyjski pisarz zmarł w wieku 86 lat. Był autorem tak głośnych historii, jak „Dzień szakala” (opowiadająca o nieudanym zamachu na prezydenta Francji Charles’a de Gaulle’a) czy „Psy wojny”. Jego książki, które sprzedały się w wielomilionowych nakładach, były też często ekranizowane.

W latach 50. ubiegłego wieku Forsyth był pilotem RAF, ale karierę zaczął robić w dziennikarstwie: pracował w agencji Reutera, a następnie w BBC, gdzie został asystentem korespondenta wojennego. Wtedy też nawiązał współpracę z brytyjską agencją wywiadowczą MI6 (sam przyznał się do tego po kilkudziesięciu latach).