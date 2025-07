Cenckiewicz szefem BBN u Nawrockiego. Zarzuty mu nie przeszkodziły

W BBN nadchodzi era upolitycznionego historyka. Towarzysz Michała Rachonia i pisowski propagandzista, podejrzany o ujawnienie tajnych dokumentów wojska, będzie odpowiadał za bezpieczeństwo.

Prezydent elekt Karol Nawrocki zapowiedział, że kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego obejmie Sławomir Cenckiewicz – gdański historyk, były dyrektor Wojskowego Biura Historycznego i członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W czasach pierwszego rządu PiS doradzał wiceministrowi Antoniemu Macierewiczowi przy tworzeniu raportu o WSI. Do oficjalnej współpracy powrócili w 2016 r., kiedy Macierewicz objął kierownictwo w MON. Od lat związany jest z prawicowymi mediami (głównie „Do Rzeczy”). W rodzinnym Trójmieście od 2018 r. pracował w Radzie przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a następnie jako doradca, nomen omen, prezesa IPN Karola Nawrockiego. Nowy szef BBN będzie bardziej pisowski niż cała kancelaria prezydenta Dudy przez dwie kadencje.

Z informacji „Polityki” wynika, że głównym orędownikiem nominacji Cenckiewicza był Karol Nawrocki, który z historykiem zna się i pracuje od lat. Do BBN trafią również dwaj generałowie: Andrzej Kowalski i Mirosław Bryś. Ważny polityk PiS potwierdza, że na nominację Cenckiewicza zgodę wyraziła Nowogrodzka, ale to gen. Bryś – zaufany człowiek Mariusza Błaszczaka – ma de facto kierować biurem.

Bolek, Tusk i Rosjanie

Cenckiewicz zasłynął procesami z Lechem Wałęsą. W kilku publikacjach rozpisywał się o związkach lidera Solidarności z bezpieką. W ostatnich latach największą sławę przyniosła mu bliska znajomość z Michałem Rachoniem, naczelnym propagandzistą TVP i Republiki. Jej owocem był m.in. serial „Reset”, w którym usilnie atakowali rząd PO-PSL (2015–23), w tym Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, za relacje Polski z Rosją.

Historyk zasiadał także w pierwszej komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Organ utworzony za czasów PiS miał obciążyć premiera Donalda Tuska, a w konsekwencji pozbawić go prawa do uczestnictwa w życiu publicznym. „Lex anty-Tusk” zatrzymała zmiana władzy, choć ostatnim tchem komisja wydała stanowisko, że lider KO nie powinien pełnić żadnych funkcji publicznych odpowiadających za bezpieczeństwo państwa.

To tyleż znamienne, co i gorzko-śmieszne, bo sam Cenckiewicz mierzy się z zarzutami o pomoc w ujawnieniu tajnych i ściśle tajnych dokumentów „Plan Użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej WARTA”, co miało miejsce w 2023 r. Chodziło o tzw. obronę na granicy Wisły, co zdaniem propisowskich komentatorów miało być jedynym planem na obronę Polski – poprzez oddanie wschodu kraju. W tej sprawie czynności prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Macierewicz wraca

Zapowiedzianą nominację skomentowali politycy. Europoseł KO Michał Szczerba na X przypomniał niechlubną postać b. szefa MON: „Powrót do przeszłości. Antoni Macierewicz wraca w nowej odsłonie. To całkowite upolitycznienie funkcji szefa BBN. Nominacja w kontrze do rządu. Negatywna zmiana jakościowa. Z zarzutami za ujawnienie planów armii i bez dostępu do niejawnych informacji – trudno będzie doradzać!”.

Komentarza w sprawie nowej nominacji odmówił prezydent Andrzej Duda, który podczas konferencji w Watykanie przekazał, że „panowie się znają z IPN, nie dyskutuję nad tą kandydaturą”.

Wśród okołopałacowych plotek pojawił się także kolejny głos dotyczący angażu polityków Konfederacji. Poseł Krzysztof Mulawa przekazał, że w kuluarach trwają rozmowy o zatrudnieniu w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego przedstawiciela prawicowej partii.