Zamieszanie po słowach Hołowni. Ulewy i burze. Sukces siatkarek. 5 ważnych tematów na dziś

Szymon Hołownia tłumaczy się ze słów o „zamachu stanu”; kolejny niż genueński nad Polską; jest umowa handlowa między USA a UE; dobry występ polskich siatkarek w Lidze Narodów; dramat w Strefie Gazy.

1. Zamieszanie po słowach Hołowni

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w piątek, w wywiadzie dla Polsat News, stwierdził, że wielokrotnie sugerowano mu opóźnienie zaprzysiężenia na prezydenta Karola Nawrockiego i określił to mianem „zamachu stanu”.

Słowa te natychmiast zaczęła nagłaśniać i wykorzystywać prawica. Szefowa kancelarii Andrzeja Dudy w Radiu Zet powiedziała, że zaraz po tym, jak Hołownia mówił o „zamachu stanu” , otrzymała od swojego zwierzchnika polecenie pilnego kontaktu z marszałkiem i spotkania, na którym ma być też omawiana kwestia przekazywania władzy, dojdzie do niej w najbliższych dniach.

Sam Hołownia próbował w sobotę wytłumaczyć się w mediach społecznościowych. „Widzę, że jest potrzeba, więc wyjaśniam, że sformułowania »zamach stanu« użyłem we wczorajszym »Gościu Wydarzeń« jak wielokrotnie wcześniej, nie w znaczeniu prawnym – co zresztą w rozmowie zostało wyraźnie podkreślone – a politycznej diagnozy, opisu sytuacji, w której dochodzi do poważnej destabilizacji państwa i podważenia zasad demokracji”.

Do wypowiedzi Hołowni odniósł się też premier Donald Tusk. Napisał: „Ostatnio mamy przykłady, jak niepoważne zachowanie albo niepoważne słowa mogą zrodzić bardzo poważne konsekwencje”.

„Hołownia jest problemem dla Tuska i koalicji demokratycznej. Premier to wie, lecz jego zadaniem jest utrzymanie koalicji do końca kadencji. To jest niemożliwe bez udziału w niej ludzi Hołowni. Jest jeszcze coś więcej: odpowiedzialność za państwo. Tusk wie, że prawica gotowa jest do »kryterium ulicznego«, Dlatego wraz z liderami koalicji nie eskaluje sprawy przeliczenia głosów, ani oczywistych przypadków nielojalności Hołowni” - pisze na Polityka.pl Adam Szostkiewicz.

2. Ulewy i burze nad Polską

Kolejny tzw. niż genueński przechodzi nad Polską, ostrzeżenia meteorologów dotyczą niemal całego kraju, w niedzielę najgorsza sytuacja była w województwach opolskim i małopolskim, gdzie w niektórych miejscowościach spadło w ciągu kilkunastu godzin ponad 40 l wody na 1 m kw. (m.in. w dotkniętych poprzednią wielką powodzią Głuchołazach). W ciągu jednego dnia strażacy musieli interweniować setki razy w całym kraju.

Jak wyjaśnia na Polityka.pl Michał Rolecki, niże genueńskie powstają, gdy chłodniejsze powietrze z północy napływa nad cieplejsze Morze Śródziemne – najkrótszą drogę mają właśnie nad Zatoką Genueńską. To zimne jest cięższe, więc wbija się klinem między ciepłe wody zatoki a nagrzane nad nią powietrze. Gdy się unosi, siłą rzeczy ciśnienie atmosferyczne przy powierzchni ziemi spada. Tak powstaje niż. Pod koniec XIX w. niemiecki meteorolog Wilhelm Van Bebber zauważył, że ośrodki niskiego ciśnienia poruszają się zwykle nad Europą kilkoma utartymi ścieżkami. Szlak opisany przezeń jako Vb prowadzi znad Zatoki Genueńskiej nad niziną rzeki Pad, Zatokę Wenecką, Niziną Panońską i Polską.

3. Trump ogłasza porozumienie z UE

Jak poinformował w niedzielę prezydent USA Donald Trump, doszło do porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską w sprawie umowy handlowej, która ustala stawkę celną na poziomie 15 proc. Porozumienie ogłoszono po rozmowach amerykańskiego prezydenta z szefową Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, do których doszło w Szkocji.

„UE zgodzi się kupić od Stanów Zjednoczonych energię o wartości 750 mld dol. (…) Zgodzą się zainwestować w Stany Zjednoczone o 600 mld dol. więcej niż inwestują obecnie” – mówił Trump. Wcześniej wielokrotnie groził Europie wyższymi cłami, ostatni raz zapowiedział stawkę 30 proc., która miała wejść od 1 sierpnia.

4. Sukces siatkarek

Trzeci raz z rzędu polskie siatkarki zdobyły brązowe medale Ligi Narodów. Podopieczne Stefana Lavariniego w finałowym turnieju w Łodzi najpierw wygrały pasjonujący ćwierćfinał z Chinkami (3:2), następni dość łatwo przegrały półfinał z Włoszkami – najlepszą obecnie reprezentacją na świecie.

W niedzielnym meczu o trzecie miejsce Polki pewnie pokonały Japonki (3:1) i kolejny raz pokazały, że ze swoim włoskim trenerem należą do ścisłej czołówki żeńskiej siatkówki. Ligę Narodów wygrały siatkarki Italii, które w finale wygrały z Brazylijkami (także 3:1).

5. Dramat w Strefie Gazy

Izrael ogłosił dziesięciogodzinne taktyczne przerwy humanitarne w Strefie Gazy, podczas których konwoje ONZ i organizacji humanitarnych będą mogły „bezpiecznymi trasami” dostarczyć pomoc oraz lekarstwa potrzebującym.

Jak pisze na Polityka.pl Agnieszka Zagner, Lekarze bez Granic informowali, że jedna czwarta dzieci ze Strefy Gazy w wieku od sześciu miesięcy do pięciu lat, które zostały przebadane w ubiegłym tygodniu, była niedożywiona, podobny odsetek dotyczy też kobiet w ciąży i karmiących. To zresztą problem nie tylko dzieci i kobiet, bo od 18 maja w klinice Lekarzy bez Granic liczba pacjentów z powodu niedożywienia wzrosła czterokrotnie. Codziennie pojawiają się również informacje na temat liczby osób, które zmarły z powodu głodu i niedożywienia.

Tymczasowy rozejm ma obowiązywać w godz. 10–20 czasu miejscowego (godz. 9–19 w Polsce). Ma on obowiązywać do odwołania. A jak informują izraelskie media, przerwy w działaniach zbrojnych będą wprowadzane w miejscach, gdzie nie operują aktualnie izraelskie siły lądowe, w tym Al-Mawasi, Dajr al-Balah, i mieście Gaza. Mówiąc inaczej, izraelskie wojsko nie będzie strzelać tam, gdzie i tak nie było działań zbrojnych.