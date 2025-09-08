Rosja eskaluje w Ukrainie. Kolejny dron spadł na Lubelszczyźnie. Jaka pogoda we wrześniu? 5 ważnych tematów na dziś

Potężny atak z powietrza na Ukrainę; kolejny dron na Lubelszczyźnie; wybuch na poligonie; wrzesień cieplejszy od normy; sezon tenisowy przenosi się do Azji.

1. Rosjanie wciąż eskalują w Ukrainie

Rosjanie wykonali prawdopodobnie największe uderzenie z powietrza na Ukrainę. W miniony weekend w ataku, w którym wzięło udział aż 805 irańskich dronów Shahed, zginęły co najmniej dwie osoby, a 15 odniosło obrażenia. W Kijowie dron naruszył jeden dom mieszkalny, a także budynek ukraińskiej Rady Ministrów. W Odessie został uszkodzony Pałac Sportu, a w Krzemieńczuku most kolejowy. „Podobno spora część dronów wleciała nad terytorium Ukrainy od strony Białorusi, choć oczywiście wystartowały one z Rosji” – piszą w swoim codziennym raporcie z wojny Michał i Jacek Fiszerowie.

„Po raz pierwszy w wyniku wrogiego ataku uszkodzono budynek rządu, dach i górne piętra. (...) Budynki odbudujemy, ale utraconych istnień ludzkich nie da się przywrócić. Wróg codziennie terroryzuje i zabija naszych ludzi w całym kraju” – przekazała premierka Julia Swyrydenko na Telegramie.

„Ostatni rosyjski atak na Kijów jest eskalacją, a nie sygnałem, że Rosja chce dyplomatycznie zakończyć tę wojnę” – ocenił specjalny wysłannik ds. Ukrainy gen. Keith Kellogg. Z kolei prezydent Donald Trump przed odlotem na finał tenisowego US Open do Nowego Jorku twierdząco odparł na pytanie, czy jest gotowy, by przejść do drugiej fazy sankcji przeciwko Rosji.

2. Kolejny dron na Lubelszczyźnie

We wsi Majdan-Sielec położonej w okolicy Tomaszowa Lubelskiego mieszka 200 osób, leży ona ok. 50 km od granicy z Ukrainą. Miejsce, w którym w minioną sobotę znaleziono szczątki drona, jest oddalone o blisko 0,5 km od najbliższych zabudowań.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że konstrukcja drona jest głównie styropianowa, napędzana silnikiem spalinowym. Ten dron nie ma cech bojowych. W miejscu znalezienia drona nie stwierdzono śladów eksplozji” – wyjaśniał w rozmowie z Polsat News Rafał Kawalec z Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Śledczy wciąż ustalają m.in. rodzaj drona, do czego mógł on służyć, w jaki sposób znalazł się w tym miejscu, z jakiego kierunku nadleciał. Według wstępnych podejrzeń dron miał charakter przemytniczy.

Dzień później, w niedzielę, 7 września, ok. godz. 21.40 w polu kukurydzy w miejscowości Polatycze na terenie gminy Terespol w woj. lubelskim znaleziono szczątki innego niezidentyfikowanego obiektu latającego. Był to dron z silnikiem i zamontowanymi śmigłami. Nikt nie został ranny.

Przypomnijmy, że 20 sierpnia na pole kukurydzy we wsi Osiny w województwie lubelskim spadł obiekt, który eksplodował. „Rosja znowu prowokuje państwa NATO. Po incydentach dronowych, które miały miejsce w Rumunii, Litwie, Łotwie, po raz kolejny mamy do czynienia z rosyjskim dronem” – mówił wtedy szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Potwierdził, że to naruszenie naszego terytorium przez rosyjski dron produkowany na bazie irańskich bezzałogowców Shahed. W trzech domach wybite zostały szyby, ale nikt nie ucierpiał w wyniku eksplozji.

3. Wybuch na poligonie

W sobotę doszło do niespodziewanego wybuchu na poligonie w Rembertowie. Na jego teren, wbrew zakazowi, dostali się dwaj mężczyźni – w wyniku eksplozji obaj zostali ciężko ranni.

Żandarmeria Wojskowa przeszukała mieszkanie mężczyzn. Znaleziono w nim znaczne ilości materiałów wybuchowych. „Podjęto decyzję o ewakuacji budynków w okolicy ul. Zawiszaków” – informowała ŻW. Na miejscu są funkcjonariusze Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz patrol saperski z Wesołej.

Ewakuacja dotyczy mieszkańców w promieniu 400 m od mieszkania, w którym znaleziono materiały wybuchowe. Dopiero gdy mieszkańcy opuszczą zagrożony obszar, wojsko przystąpi do przetransportowania materiałów wybuchowych na teren poligonu, gdzie zostaną zneutralizowane.

4. Wrzesień cieplejszy od normy

„Jak na razie początek meteorologicznej jesieni zapowiada się ciepło, a wrzesień może okazać się cieplejszy od normy” – pisze w pogodowej zapowiedzi września Michał Rolecki.

Po chłodnym weekendzie od poniedziałku codziennie będzie coraz cieplej. Powtórzy się pogoda z poprzedniego tygodnia – znów będziemy pod wpływem wyżu, a ciepłe powietrze popłynie do nas ponownie z południowego zachodu. Od poniedziałku można spodziewać się powrotu temperatur w okolicach 24–26 st., maksymalnie do 26–28 st. C w czwartek.

„W czwartek wyż, który sprowadził bezchmurne niebo i rosnące temperatury, odsunie się jednak na wschód. Dotrze do nas niż i poprzedzający go front atmosferyczny, więc można spodziewać się opadów. Za frontem zacznie napływać chłodniejsze powietrze znad Atlantyku. Nie oznacza to bynajmniej, że zrobi się zimno, bo po fali tegorocznych upałów na południu i zachodzie Europy Atlantyk jest nadal bardzo ciepły. Możemy spodziewać się umiarkowanych letnich temperatur, czyli około 22–24 st.” – zapowiada nasz autor.

5. US Open: Sabalenka, Alcaraz i Trump

W weekend zakończył się ostatni w tym sezonie turniej wielkoszlemowy. Nowojorski US Open przyciągnął ok. 1 mln widzów, w tym wiele gwiazd sportu i estrady. Działo się w tym roku sporo, również poza kortami (afera z koralikami Igi Świątek i czapeczką Kamila Majchrzaka). Ale tenis był oczywiście najważniejszy. W sobotę obroniła tytuł Aryna Sabalenka – wygrała w dwóch setach z Amandą Anisimovą.

To czwarty puchar wielkoszlemowy w jej karierze i pierwszy w tym roku. Anisimova w finale imprezy tej rangi wystąpiła dwukrotnie (pamiętny Wimbledon i 6:0, 6:0 dla Igi), dzięki czemu awansuje w rankingu WTA na czwarte miejsce – za Sabalenką, Świątek i Coco Gauff. Finałowy mecz mężczyzn opóźnił się w niedzielę z powodu… Donalda Trumpa na trybunach. Organizatorzy zapewniali mu bezpieczeństwo, a kolejki na stadion zrobiły się w międzyczasie ogromne.

Nic dziwnego – to kolejny ekscytujący mecz między Carlosem Alcarazem a Jannikiem Sinnerem. Hiszpan i Włoch trzykrotnie w tym roku spotkali się w finale turnieju wielkoszlemowego. W Paryżu wygrał Alcaraz, w Londynie Sinner, w Nowym Jorku znów Alcaraz. Tenisiści zamienią się teraz miejscami w rankingu ATP – Hiszpan znów jest pierwszy. Zwycięzcy US Open otrzymali puchary i czeki na, bagatela, 5 mln dol. Teraz tenisowy sezon przeniesie się do Azji.