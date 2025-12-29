Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
29 grudnia 2025
Kraj

Mariusz Janicki poleca noworoczny numer „Polityki”

29 grudnia 2025
„Polityka” 1-2/2026 „Polityka” 1-2/2026 Polityka
Kolejny rok Trumpa na świecie i wojna dwóch pałaców w kraju. Polscy politycy w mediach społecznościowych. Bon moty III RP. Coraz mniej trwałych związków i erotyczna polszczyzna. Na ostro w kuchni. Orbán zastawia sidła na opozycję. I przewodnik kulturalny: co będzie grane, czytane, oglądane i słuchane w 2026 r. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszym numerze „Polityki”.
Mariusz Janicki poleca świąteczny numer „Polityki”.Polityka Mariusz Janicki poleca świąteczny numer „Polityki”.

Otwieramy nowy rok z „Polityką”, proponując obszerny, 148-stronicowy numer na dwa tygodnie, gdzie znajdą Państwo ponad 40 artykułów, wywiadów, komentarzy z wielu dziedzin – w tym prognozy i możliwe scenariusze wydarzeń w 2026 r. Oto co m.in. przygotowaliśmy w tym specjalnym wydaniu:

• Czy to będzie kolejny rok Donalda Trumpa, który ponownie zechce skupić na sobie całą uwagę? Jakie pomysły tym razem będzie miał amerykański prezydent i co na to powiedzą Europa oraz reszta świata, jaki globalny porządek wyłania się z nowej doktryny USA – pisze Łukasz Wójcik.

• Jak się może skończyć wojna dwóch pałaców, czy prezydent Nawrocki rzeczywiście zostanie liderem prawicy, jaka strategia będzie korzystna dla premiera Tuska, czy demokratyczny obóz zachowuje szanse na przedłużenie swoich rządów w 2027 r – mówi o tym w wywiadzie Aleksander Kwaśniewski.

• Prognozy polityczne na 2026 r., kto pójdzie w górę, kto osłabnie, co dalej z radykalną prawicą, czy podźwigną się mniejsi koalicjanci w obozie władzy, jak poradzi sobie rząd Tuska, jaką pozycję zdobędzie prezydent Nawrocki – 10 pytań o najbliższe 12 miesięcy stawia i na nie odpowiada Rafał Kalukin.

„Polityka” 1-2/2026Polityka„Polityka” 1-2/2026

• Jak polscy politycy chcą pozyskiwać zwolenników w mediach społecznościowych, jakich narzędzi używają, które metody są najbardziej wydajne, kto dzisiaj odnosi w tej dziedzinie największe sukcesy – piszą Anna Dąbrowska i Michał Tomasik.

• Bon moty, zręczne frazy i koszmarne wpadki, czyli słowa, które w czasach III RP wpływały na polską politykę i są pamiętane do dzisiaj – zebrał je i skomentował Michał Danielewski.

• Dlaczego młodzi Polacy coraz mniej chętnie wchodzą w trwałe związki i ich czas trwania się skraca, jak dzisiaj wyglądają romantyczne relacje, co je zastępuje – o nowych zjawiskach opowiada w wywiadzie socjolog Tomasz Szlendak.

• Czy Polska dronami stoi? Rzeczywiście rośnie dronomania, coraz więcej osób umie operować tymi urządzeniami, ale rodzi to rozmaite problemy: od kwestii bezpieczeństwa po regulacje prawne – pisze o tym Juliusz Ćwieluch.

• Jak wygląda erotyczna polszczyzna, jak się zmieniała, co wnieśli do niej znani pisarze – mówi w wywiadzie historyk seksualności Jacek Lewinson.

• Trwa i rozwija się moda na taniec, przybywa uczestników kursów i telewizyjnych programów – o aktualnych trendach pisze Katarzyna Kaczorowska.

• Ci, którzy lubią bardzo ostre jedzenie, urządzają zawody w jedzeniu superpikantnych potraw – o tym, jak wygląda taka rywalizacja i czy jest bezpieczna, pisze Joanna Podgórska.

• Jak przedstawia się nowa polska lista płac, kto zarabia więcej, kto mniej, jakie są przewidywania tyczące zarobków dla różnych zawodów i branż – o tym w raporcie Joanny Solskiej.

Ponadto w nowym wydaniu: • noworoczne orędzia Putina; • jak Viktor Orbán zastawia sidła na opozycję; • co dalej z niemiecką AfD; • ile żywności wyrzucamy do śmieci; • jak uczeni i artyści wskrzesili dinozaury; • 100-lecie Gdyni w sześciu odsłonach; • dwie „Lalki” na nowe czasy; • patroni 2026: Wajda, Giedroyc, Fogg; • jak sztuczna inteligencja zdobywa muzyczny rynek; • wielkie imprezy sportowe w 2026 r. – zimowe igrzyska olimpijskie i piłkarski mundial. Także przewodnik kulturalny: co będzie grane, czytane, oglądane i słuchane w 2026 r.

Zachęcam i polecam Państwu pierwszą „Politykę” ’26. Miłej lektury! A w nowym roku życzę naszym Czytelniczkom i Czytelnikom zdrowia, nadziei i pogody ducha.

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

