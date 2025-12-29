Mariusz Janicki poleca noworoczny numer „Polityki”

Kolejny rok Trumpa na świecie i wojna dwóch pałaców w kraju. Polscy politycy w mediach społecznościowych. Bon moty III RP. Coraz mniej trwałych związków i erotyczna polszczyzna. Na ostro w kuchni. Orbán zastawia sidła na opozycję. I przewodnik kulturalny: co będzie grane, czytane, oglądane i słuchane w 2026 r. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszym numerze „Polityki”.

Otwieramy nowy rok z „Polityką”, proponując obszerny, 148-stronicowy numer na dwa tygodnie, gdzie znajdą Państwo ponad 40 artykułów, wywiadów, komentarzy z wielu dziedzin – w tym prognozy i możliwe scenariusze wydarzeń w 2026 r. Oto co m.in. przygotowaliśmy w tym specjalnym wydaniu: • Czy to będzie kolejny rok Donalda Trumpa, który ponownie zechce skupić na sobie całą uwagę? Jakie pomysły tym razem będzie miał amerykański prezydent i co na to powiedzą Europa oraz reszta świata, jaki globalny porządek wyłania się z nowej doktryny USA – pisze Łukasz Wójcik. • Jak się może skończyć wojna dwóch pałaców, czy prezydent Nawrocki rzeczywiście zostanie liderem prawicy, jaka strategia będzie korzystna dla premiera Tuska, czy demokratyczny obóz zachowuje szanse na przedłużenie swoich rządów w 2027 r – mówi o tym w wywiadzie Aleksander Kwaśniewski. • Prognozy polityczne na 2026 r., kto pójdzie w górę, kto osłabnie, co dalej z radykalną prawicą, czy podźwigną się mniejsi koalicjanci w obozie władzy, jak poradzi sobie rząd Tuska, jaką pozycję zdobędzie prezydent Nawrocki – 10 pytań o najbliższe 12 miesięcy stawia i na nie odpowiada Rafał Kalukin.