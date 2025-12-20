Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał R. Wiśniewski
Michał R. Wiśniewski
20 grudnia 2025
Kraj

Lewica pod koniec roku jest umęczona i podzielona. Po co powiela prawicowe mity?

20 grudnia 2025
Razem Razem Facebook
Skąd u lewicowych publicystów taka miłość do powielania prawicowych mitów? Widać to również w rozmowach wokół książki „W myśl praw geometrii. Jak lewica przestała się martwić i pokochała logikę towarową” Dawida Kujawy.

Dla osób o poglądach lewicowych mijający rok był czasem trudnych wyborów. Na stanowisko prezydenta startowało aż troje kandydatów reprezentujących różne twarze lewicowości – ideologicznie czystą (i proletariacką) lewicę reprezentował poseł Adrian Zandberg, nieco bardziej ku centrum (z mocnym akcentem na prawa kobiet) ciążyła jego dawna partyjna koleżanka, senatorka Magdalena Biejat, twardy feminizm (oraz nieco zagmatwaną tożsamość postkomunistyczną) w memiczny sposób objawił się w postaci prof. Joanny Senyszyn. Okazało się, że ta różnorodność nie oznaczała pożarcia sobie wzajemnie elektoratów, dała raczej efekt synergii. Efekt, który przełożył się na liczbę nowych członków Razem, i chociaż na razie nie widać skoków sondażowych, partia zdecydowała się na samodzielny start w przyszłych wyborach parlamentarnych.

Polityczny sadyzm

Był to główny powód startu Zandberga; część komentariatu nie traktowała tych wyborów jako prezydenckich, ale przedłużenie walki o partyjną tożsamość. Razem i Nowa Lewica poróżniły się bowiem w kwestii „czy wchodzić do rządu po odrobinę sprawczości”, czy „wobec odmowy realizacji minimum programowego nie brać udziału w tej szopce”. Nie ma na to łatwej odpowiedzi – problemem braku realizacji lewicowych postulatów obarczyć należy politycznych sadystów, takich jak Władysław Kosiniak-Kamysz, złośliwie torpedujący temat związków partnerskich, i Donalda Tuska, który na takie zachowania koalicjanta pozwala. Premier rozsiadł się wygodnie w narracji o bezpieczeństwie Polski – wojna w Ukrainie daje mu wymówkę, żeby nie przejmować się „frontem domowym” i realizować ambicje męża stanu bez konieczności realizowania obietnic złożonych kobietom w sprawach reprodukcyjnych. To bardzo krótkowzroczna strategia i jeśli nie nastąpi korekta kursu, jej tragiczne skutki odczujemy już za dwa lata.

W tej sytuacji szeroko rozumiana lewica staje się zakładniczką nieskończonego konfliktu PO-PiS. Frustracja z niezrealizowanych obietnic koalicji zamienia się w kpiny z Nowej Lewicy i jej mikrej sprawczości (nieco radości przynosi jedynie Włodzimierz Czarzasty jako marszałek przycierający nosa prezydentowi Nawrockiemu). A także pytanie: jaki zatem miało sens odsuwać PiS od władzy? Niektóre z tych pytań są bałamutne; na lewicy nie powinno być miejsca na usprawiedliwienia dla kleptokracji, nawet jeśli była przebrana w prosocjalny fartuszek. Tak samo osoby poselskie z Razem słusznie zebrały krytykę za wstrzymanie się od głosowania w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Rzecz, której nie dało się wyjaśnić nawet dystansem do duopolu PO-PiS.

Czytaj też: Bój to będzie ich ostatni? Nowa Lewica i Razem zwierają szyki przed zażartą walką

Pęknięcia i spory

Dużo emocji wywołało usunięcie z Razem posłanki Pauliny Matysiak. Jej godna poszanowania walka o transport zbiorowy i rozwój kolei stała się przyczyną pewnego zbłądzenia; zaangażowała się w obronę pisowskiego projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (nie wiadomo, jak się to ma do wykluczenia transportowego prowincji), zawierając przedziwne sojusze personalne. Dziwna wydawała się jej pobłażliwość dla pisowskiej kleptokracji. W opowieści Matysiak to po prostu seria niefortunnych zdarzeń (takich jak wynajęcie prawnika z Ordo Iuris), partia odebrała to jednak jak nielojalność.

Sprawa Matysiak stała się kolejnym punktem kawiarnianych i wirtualnych dyskusji o strategiach i powinnościach lewicy. Nawet przez łamy „Polityki” przetoczyła się dyskusja wywołana felietonem Jana Hartmana (leniwym i niegodnym profesora), na który odpisano i złośliwie, i merytorycznie.

To trudny czas – jak zwykle w polityce nachodzą na siebie osobiste niesnaski, ideologiczne przekonania, pomysły na to, czym jest „real Politik”. Pojawia się wypalenie i frustracja, a z nimi poszukiwanie prostych rozwiązań i nieskończone dyskusje. Problematyczność tych dysput skupiają jak w soczewce rozmowy dookoła książki Dawida Kujawy „W myśl praw geometrii. Jak lewica przestała się martwić i pokochała logikę towarową”.

Kogo kocha lewica

Koncept „logiki towarowej”, czyli przeniesienia myślenia biznesowego i transakcyjnego na inne dziedziny życia, jest dość interesujący. Jego dokładny opis mógłby stanowić pożyteczne narzędzie pozwalające zrozumieć rozmaite napięcia napędzające współczesne kapitalistyczne społeczeństwo. Zwłaszcza że Dawid Kujawa zajmuje się szeregiem tematów – w skali zarówno planetarnej, jak i personalnej. Postanawia jednak użyć tego narzędzia do krytyki lewicy, przez co książka okazuje się głosem zgranym i niezbyt świeżym.

Nie zajmuje się przy tym poważnymi aktorami sceny politycznej, a raczej głosami z mediów społecznościowych czy książek publicystycznych. Często obiektem krytyki nie jest zresztą lewica, a liberałowie – a nawet kapitaliści, jak Elon Musk. „Wina” lewicy bierze się więc z tego, że wzięła na sztandary ochronę klimatu, a kapitalizm zrobił z tego „greenwashing”, czyli pozorowane działania proekologiczne.

Skupionego na wirtualnych kawiarniach autora nie interesują zbytnio fakty i rzeczywistość materialna; anegdoty przycina często pod tezę. Szkoda, bo forma eseju daje przecież przestrzeń na zbudowanie szerokiego obrazu, sięgnięcia nie tylko po pierwszą myśl, ale zmierzenie się ze swoimi uprzedzeniami.

Przedziwny jest np. rozdział o „Miłości”, który gna przez tematy; przelatuje od komunikacji zgody, przez rozmowę Łukasza Orbitowskiego z poetą Brzoskiewiczem, by wylądować w temacie pracy seksualnej i wizji świata według inceli. Widać tu ten brak ciekawości autora: zmierzony z instrukcją z edukacyjnej strony sexed.pl, krytykuje ją jako przypominającą scenariusze dla osób na spektrum autyzmu, zamiast zastanowić się, dlaczego właśnie tak wygląda. Że np. na tym właśnie polega edukacja: mówi się o „oczywistościach” dla ludzi, którym brakuje elementarnej wiedzy.

Marchewka dla poety

Dariusz „Brzózka” Brzóskiewicz rozmawiał z Łukaszem Orbitowskim w 2016 r. Padły tam słowa o wierze w Boga i obiedzie na stole; poeta opowiadał o swojej radości z domowych posiłków po czterech dekadach zjadania chemicznych hot-dogów. Kujawa pyta, „dlaczego tak trudno uwierzyć, że jego [Brzóskiewicza] partnerka nie realizuje się w swoich codziennych zajęciach?”, twierdząc, że Orbitowski „gładko wpisał się w tę wizję emancypacji kobiet, która opiera się na prostym oddelegowaniu ich na rynek pracy, przy jednoczesnym outsource’orowaniu obowiązków domowych na nisko opłacanych pracowników branży usługowej”.

Nic takiego nie miało miejsca, Orbitowski wystąpił z pozycji ateisty próbującego zrozumieć, dlaczego ktoś wierzy. Brzóskiewicz nie mówił nic o tym, co lubi robić jego żona, jedynie o swoich preferencjach: „Dom bez obiadu to też jest paranoja, wiele kobiet nie lubi gotować. (…) moim marzeniem było mieć normalną rodzinę, w sensie żeby był obiad. (…) gotowanie obiadu to jest pół dnia roboty. Ja codziennie z żoną ustalam, co będę jadł, czy będzie marchewka. (…) jest to dla mnie ogromną wartością, że jak przychodzę do domu, to zjem obiad. I codziennie to ustalam, bo dla mnie obiad jest synonimem miłości, a nie jakiejś roboty”.

Kujawa nie dostrzega, że prywatną potrzebę jednej osoby podnosi się do rangi normy („normalna rodzina”), a ciężką, codzienną pracę drugiej strony przedstawia jako moralny obowiązek i dowód miłości. W ten sposób wytwarza emocjonalny przymus: odmowa gotowania przestaje być neutralnym wyborem, a zaczyna oznaczać brak uczuć lub „nienormalność” relacji.

Można by z tego punktu przejść np. do książki „Praca emocjonalna” Rose Hackman, ale autor woli szukać sensacji w analizie opowieści o pracy seksualnej (kogo to obchodzi!). Inaczej rozpoznałby własne przeoczenie: obiadu nie musi ugotować ani żona, ani „pracownik branży usługowej”, ale mężczyzna. Wtedy okaże się, że to nie lewica, ale patriarchat pokochał logikę towarową.

Czytaj też: Czwarta droga. Będą nowe partie? Trwają podchody. Dwie kwestie muszą się rozstrzygnąć

Lewicowy Doppelgänger

Osoby związane z lewicą mogą w czasie lektury poczuć się, jakby spotkały swojego dziwacznego sobowtóra, tak jak opisała to Naomi Klein w błyskotliwym eseju „Doppelgänger. Podróż do lustrzanego świata”. Kujawa często sięga po rzeczy, które uformowały współczesną polską lewicę, ale odczytuje je w dość pokrętny sposób.

Przykładem jest jego interpretacja filmu „Dumni i wściekli” („Pride”). Obraz w fabularny sposób pokazujący historię organizacji lesbijek i gejów, która w latach 80. wsparła strajkujących górników przeciwko rządowi Margaret Thatcher. To film, który w zasadzie ukształtował partię Razem (znajoma krytyczka i znawczyni kina LGBT wspomina, że oglądała go w towarzystwie Marceliny Zawiszy) – pokazał bowiem, że wbrew prawicowym kłamstwom ruchy LGBT i pracownicze nie mają rozbieżnych interesów. Razem było więc od początku takim „dumnym i wściekłym” sojuszem.

Ale Kujawa twierdzi, że „ruchy tożsamościowe, które dawniej dostrzegały wspólny interes z klasą robotniczą, widzą dziś w niej swojego głównego wroga”. Skąd taki pomysł? Otóż po zwolnieniu za homofobiczny wybryk pracownika Ikei w 2019 „lewicowy internet aż huczał z radości”.

Zupełne pomieszanie: „dumni i wściekli” górnicy zjednoczyli się z aktywistami przeciwko wspólnemu wrogowi, a nie drukowali ulotki o śmierci za grzech sodomski. Kujawy w ogóle nie interesuje aktywność prawicy, systemowa homofobia czy emblematyczna okładka „Tygodnika Solidarność” przedstawiająca ruch LGBT jako neomarksistowskie zagrożenie.

Czytaj też: PiS w defensywie. Rozmawiamy z politykami partii Kaczyńskiego. Oto co wynika z ich opowieści

Ku przyszłości

Przedstawianie takiej dziurawej narracji ma konsekwencje – oto w ognistym omówieniu na łamach „Spider’s Web” czytamy, że w Polsce „lewica kojarzy się (wciąż) z rozwrzeszczanymi, dobrze sytuowanymi »paniusiami z dużych miast«. Z tymi samymi, które z pogardą patrzą na robotnika, ale rozpływają się, gdy przemawia do nich prezes zagranicznej korporacji w dobrze skrojonym garniturze”.

Ciekawe, skąd u lewicowych publicystów taka miłość do powielania prawicowych mitów, które przyszły zresztą z USA. Proste recepty – wywalić za burtę prawa kobiet i mniejszości, a lewicowy wózek sam się rozpędzi.

To ślepa uliczka. Lewica zajmuje się dziś prawami kobiet i mniejszości, a nie tylko „uniwersalistycznym prawem pracy”, z dwóch powodów. Raz że poglądy lewicowe oznaczają troskę wykraczającą poza osobisty interes – tak samo nie żyję życiem robotnika, jak i kobiety pozbawionej dostępu do opieki medycznej czy młodego geja wyrzuconego z domu. Dwa że współczesna lewica musi być intersekcjonalna, bo różne wykluczenia się nakładają i tworzą różne napięcia: demokracja socjalna potrzebuje feminizmu, a feminizm – socjalnej demokracji. W osobach LGBT widzi więc pracowników, którym należy się bezpieczne środowisko pracy, wolne od przemocy, w tym symbolicznej.

A jak pokazuje przykład Rafała Trzaskowskiego, osoby niezbyt lewicowej i dość w kwestiach praw leniwej (ile trwa już nękanie przychodni aborcyjnej?), i tak przyklejono mu łatkę „tęczowego”. Tak samo nie pomogło porzucenie tematów w kampanii przez Kamalę Harris czy partię Razem. Nawet internetowa lewica, która jest głównym tematem książki Kujawy, większość czasu spędza na walczeniu z kapitalistami – miliarderami i „czynszojadami”. Jedynym sposobem, żeby jej taką łatkę odkleić, musiałaby być otwarta i zdecydowana homofobia. Niestety część lewicy próbuje iść tą drogą.

Tymczasem w Nowym Jorku wybory wygrał kandydat, który po prostu się nie bał. Nie bał się mówić o niemiłych miliarderom reformach miasta i nie migał się od popierania mniejszości. To jedyna recepta, jaką mogę mieć dla lewicy w nadchodzącym roku. Nie bać się i nie poddawać, a przede wszystkim – wyjść z kawiarni i mediów społecznościowych i zainteresować rzeczywistością materialną zamiast wirtualnym marksizmem.

Michał R. Wiśniewski

Michał R. Wiśniewski

Pisarz, publicysta, specjalizuje się w kulturze popularnej i cyfrowej oraz współczesnych obyczajach. Nominowany do Nagrody Conrada za debiut roku. Autor powieści „Jetlag” (2014), „God Hates Poland” (2015) i „Hello World” (2017) oraz książek „Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę” (2019), „Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat” (2021) i „Zakaz gry w piłkę. Jak Polacy nienawidzą dzieci” (2024). Współpracuje z „Polityką”, „Dwutygodnikiem” i „Mint Magazine”. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Nowej Fantastyce” i magazynie „Znak”. Były redaktor naczelny magazynu „Kawaii”. Strona domowa: jetlag.com.pl.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Niewygodny lider? Niemcy są już drugie w NATO po USA. Teraz widać, jakie to ważne dla nas

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  2. Awantura o leki Cenckiewicza. Pewne jest jedno. Polskie służby ciekną jak nieszczelny kran

    Katarzyna Kaczorowska

  3. Notatnik polityczny. Czarzasty i Hołownia jako przypadki odmienne, a w PiS wojna rozumu z emocjami

    Wojciech Szacki, Polityka Insight

  4. Koalicja i przyssawki. Czy z takimi partnerami Tusk może wygrać następne wybory?

    Rafał Kalukin

  5. Sondaż „Polityki”. Jest dobrze, ale nie beznadziejnie. Uśmiechamy się przez zaciśnięte zęby

    Michał Danielewski

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kraj

Ranking Polityki Insight. Oceniamy ministrów Tuska: dwie gwiazdy, liderzy i maruderzy

Jak sobie radzi rząd Donalda Tuska, którzy ministrowie się sprawdzili, a którzy są obciążeniem dla obozu władzy w trudnym powyborczym czasie?

Joanna Sawicka, Tomasz Sawczuk, Polityka Insight
09.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Otrumpieni wpadają w zakłopotanie. Nawet Nawrocki i jego ludzie zamilkli

Dla kraju takiego jak Polska prezydent USA jest postacią niebezpieczną, a powtarzane jak za panią matką jego antyunijne, antyzachodnie narracje brzmią u nas jak geopolityczny „szpont” – czyli wygłup.

Jerzy Baczyński
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Kraj

Następca? Co się dzieje między Nawrockim a Kaczyńskim. Ten drugi na pewno ma kłopot

Karol Nawrocki po stu dniach prezydentury jest najpopularniejszym politykiem prawicy. Budowaniu jego pozycji pomaga ostry konflikt z rządem, ale też kłopoty w samym PiS. Prezydent do obrony polityków partii Kaczyńskiego się nie pali i dzięki temu zachowuje popularność wśród elektoratu Konfederacji czy braunistów.

Anna Dąbrowska
03.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Nauka

Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

Co kilkadziesiąt godzin ginie w Polsce wilk zastrzelony z broni palnej. Bo podobno wilki pustoszą łowiska. Tymczasem myśliwi w ciągu roku zabijają pół miliona saren i jeleni. Setki tysięcy dzików. Dziesiątki tysięcy lisów. Wilki nie są winne. O tym, co się dzieje w lasach, opowiada biolożka prof. Sabina Pierużek-Nowak.

Jędrzej Winiecki
30.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Domy złe, zaklęty krąg przemocy. Dlaczego film Smarzowskiego tak poruszył Polskę?

Anka nie dotrwała do końca filmu. Z kina wyszła 15 minut przed końcem „Domu dobrego”. – Wszystko mnie bolało. Czułam każdy kawałek ciała i rozpadałam się tak, jak ta dziewczyna na ekranie – mówi przekonana, że film Wojciecha Smarzowskiego i dyskusja, jaką wywołał, sprawi, że może przemoc całkiem nie zniknie, ale jej skala będzie mniejsza.

Katarzyna Kaczorowska
26.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną