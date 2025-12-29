Trump z Zełenskim o pokoju. Ważne kontrakty dla wojska. Nie żyje Brigitte Bardot. 5 ważnych tematów na dziś

Rozmowy pokojowe na Florydzie; Donald Tusk krytykuje wystąpienie Karola Nawrockiego; szef MON podpisuje dwie umowy dla polskiej armii; zmarła Brigitte Bardot, ikona francuskiego kina; sztorm w Szwecji.

1. Trump z Zełenskim o pokoju

„Albo się to skończy, albo będzie trwało długo i miliony ludzi jeszcze zginą” – stwierdził Donald Trump u boku Wołodymyra Zełenskiego, rozpoczynając w niedzielę spotkanie w Mar-a-Lago na Florydzie. Zełenski chwalił „wspaniałą robotę”, jaka została wykonana przez ekipy negocjacyjne USA i Ukrainy podczas prac nad planem pokojowym. Na pytanie reportera, czy liczy na zakończenie negocjacji przed końcem roku, Trump odparł, że nie narzuca sobie żadnych terminów, chce po prostu zakończyć wojnę.

W czasie wspólnej konferencji prasowej po rozmowach prowadzonych za zamkniętymi drzwiami Trump zadeklarował: „Zbliżyliśmy się do końca tej okrutnej wojny. (...) Zostały dwie kwestie, takie bardziej drażliwe. (...) Musimy respektować wolę narodu ukraińskiego”. „Rozmowy były owocne, obie delegacje włożyły w to wiele pracy. Mamy 20-punktowy plan bezpieczeństwa w 90 proc. uzgodniony, gwarancje bezpieczeństwa prawie ustalone. Nasze delegacje będą uzgadniać szczegóły” – podkreślał Zełenski. Przywódcy zaznaczali, że plan pokojowy musi zatwierdzić parlament Ukrainy albo społeczeństwo poprzez referendum.

20-punktowy plan przedstawiony przez Kijów nie przewiduje oddania Rosji całego Donbasu ani zakazu wejścia Ukrainy do NATO, opisuje też gwarancje „podobne do tych z art. 5”, które miałyby zapewnić USA, NATO i Europa.

2. Sprzeczka Tuska i Nawrockiego

W weekend premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych wpis odnoszący się do wystąpienia Karola Nawrockiego z okazji 107. rocznicy powstania wielkopolskiego. W Poznaniu prezydent powiedział: „Ziemia wielkopolska jest w istocie kolebką polskości. To źródło, z którego narodziła się cała Rzeczpospolita. To tu tysiąc lat temu wielki król Bolesław Chrobry przyjął koronę. (...) Wiele mówi o naszej narodowej wspólnocie: otwartej na Zachód, ale także gotowej do obrony zachodniej granicy Rzeczypospolitej”.

„Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS) a naszą Koalicją. Sporu śmiertelnie poważnego, sporu o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. Wschód albo Zachód” – napisał Tusk.

W obronie prezydenta wystąpili jego najbliżsi współpracownicy. „Jak zwykle – zero zrozumienia z mowy prezydenta Nawrockiego, a potem polemika z własnym wyobrażeniem i chciejstwem!” – napisał szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Zareagował także zastępca szefa KPRP Adam Andruszkiewicz: „Prezydent K. Nawrocki nigdzie ani nigdy nie mówił, że Zachód jest dla nas »głównym zagrożeniem«. Wskazał jedynie, bazując na setkach lat naszej historii, że musimy być gotowi do zabezpieczania także zachodniej granicy państwa”.

3. Dwie umowy dla wojska

W poniedziałek 29 grudnia wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisze dwie umowy ważne dla produkcji zbrojeniowej w Polsce. Chodzi o kontrakt dotyczący dokapitalizowania Zakładów Mechanicznych w Tarnowie, w których mają być realizowane m.in. systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w ramach programów Narew, Wisła i Pilica+. „To ważny etap dla rozwoju zdolności produkcyjnych firmy, która dostarcza sprzęt dla Wojska Polskiego” – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Druga umowa dotyczy utworzenia zakładu produkującego pociski rakietowe do wieloprowadnicowych wyrzutni Homar-K, opartych na południowokoreańskich systemach. To ma być jeden z najważniejszych programów modernizacji polskiej artylerii. „Koreańskie wyrzutnie rakiet Chunmoo (polska nazwa Homar-K) to zupełnie nowy sprzęt i nieporównywalny pod względem możliwości (zasięgu, siły ognia, precyzji rażenia) z czymkolwiek będącym w uzbrojeniu wcześniej” – pisał o nich Marek Świerczyński, analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight.

4. Nie żyje Brigitte Bardot

Legendarna aktorka zmarła w swoim domu w Saint-Tropez w niedzielę 28 grudnia 2025 r. Miała 91 lat. Początek kariery Bardot nie zapowiadał globalnego fenomenu. „Występowała głównie w drugoplanowych rolach w lekkich, nieistotnych komediach i romansach, które miały jeden cel: eksponować jej urodę. Filmy takie jak »Wioska w Normandii« czy »Manina – dziewczyna bez zasłon« były artystycznymi porażkami, ale to właśnie na planie »Maniny« jej ciało po raz pierwszy stało się obiektem publicznej dyskusji, gdy pojawiła się na ekranie w bikini, prowokując falę oburzenia” – pisze na Polityka.pl krytyk filmowy Janusz Wróblewski.

Przełomem w jej karierze była rola nastolatki, prowokującej społeczność niewielkiego miasteczka, w filmie Rogera Vadima „I Bóg stworzył kobietę” (1956). W latach 60. i 70. Bardot brała udział w różnych muzycznych spektaklach i nagrywała piosenki, współpracując głównie z twórcami takimi jak Serge Gainsbourg, Bob Zagury i Sacha Distel. W 1973 r. oznajmiła, że rezygnuje z aktorstwa. Miała za sobą występy w ponad 40 filmach i kilka płyt w dorobku. W pełni poświęciła się nowej misji: walce o prawa zwierząt. Aktorka zamieszkała na południu Francji i zajęła się działalnością charytatywną. „Ta zmiana z ikony seksu w ikonę obrończyni zwierząt była radykalna i nierozerwalnie związana z jej naturą: zawsze była osobą, która kierowała się pasją i instynktem, nie zważając na konwencje”, pisze Janusz Wróblewski.

5. Ofiara śmiertelna sztormu w Szwecji

Sztorm Johannes, który przeszedł w weekend przez Szwecję, doprowadził do śmierci 50-letniego mężczyzny. Ofiara została przygnieciona przez drzewo ok. 200 km od Sztokholmu. Służby informowały też o co najmniej kilku rannych. Według szwedzkiego instytutu meteorologicznego SMHI wiatr w porywach osiąga miejscami w Górach Skandynawskich prędkość 41 m/s. Ponad 40 tys. gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. Pogodę w Polsce również warto śledzić – nadchodzi ochłodzenie.