Wybory w Polsce 2050. Czy następca Hołowni będzie miał rozwiązania na wszystkie problemy?

Wybory w Polsce 2050 to plebiscyt za i przeciw Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Stawiana w roli faworytki ministra funduszy i polityki regionalnej musi przekonać ponad połowę z 800 członków partii. Czy ma aż tyle szabel?

W rywalizacji o fotel przewodniczącego Polski 2050 pozostało pięcioro kandydatów: ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, poseł Rafał Kasprzyk, posłanka Joanna Mucha, ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz poseł Ryszard Petru. Faworytką pozostaje Pełczyńska-Nałęcz, której nieśmiało kibicuje ojciec założyciel Szymon Hołownia. Pełczyńska cieszy się dużym poparciem, a główne pytanie dotyczy tego, jak wysoko wisi jej „szklany sufit”. Ministra od początku wchodzi w konflikty z partnerami z innych partii – m.in. licytując się z Lewicą o autorstwo projektów budownictwa społecznego, krytykując PSL za pomysł dopłat do kredytów i publicznie domagając się od Donalda Tuska stanowiska wicepremierki.

Konfrontacyjny styl to powód wewnętrznej opozycji. W Polsce 2050 reprezentują ją Paulina Hennig-Kloska, Joanna Mucha i Ryszard Petru. Wszyscy troje mogą liczyć na wsparcie Michała Koboski, który przed wyprowadzką do Parlamentu Europejskiego był w partii numerem dwa. Nieformalny sojusz, jak nazywany jest front „anty-Pełczyńska”, kładzie nacisk na różne postulaty, ale łączy go wola koncyliacyjnej współpracy w ramach koalicji.

Wynik głosowania pozostanie do ostatniej chwili zagadką. Udział w nim weźmie ok. 800 członków ugrupowania (zwyczajnych – rekomendowanych przez lokalne koła partii). To oznacza, że po raz pierwszy kandydaci policzą szable, co nie wyklucza niespodzianek. Jeśli nikt nie uzyska w sobotę większości, w poniedziałek dojdzie do dogrywki na wzór wyborów prezydenckich.

Na wniosek Ryszarda Petru wyborom będą przyglądać się obserwatorzy (po jednym wskazanym przez każdego kandydata). To tylko jeden z odprysków wewnętrznych napięć. Z ustaleń medialnych wiemy, że w partii krążą zarzuty o korupcję polityczną (zatrudnianie działaczy w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej przez Pełczyńską-Nałęcz), podejrzenia o manipulowanie frekwencją (głosować mogą jedynie członkowie z opłaconymi składkami). Kontrowersje budzi też elektroniczna forma głosowania. Oliwy do ognia może dolać odchodzący ze stanowiska Hołownia, jeśli głośno poprze następcę, a raczej następczynię.

Polska 2050, Polska 2027

Żeby projekt nie został pogrzebany w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, partia potrzebuje nowego, mocnego otwarcia. Czy któryś z kandydatów to oferuje, to pytanie drugorzędne. Podstawowe brzmi: czy Polska 2050 ma jakąś przyszłość bez Hołowni?

Intuicja podpowiada, że nie. Czym w końcu byłby „Gladiator” bez Russela Crowe’a i „Ojciec Chrzestny” bez Marlona Brando. Uciekając jednak od logiki chłopskiego rozumu, warto spojrzeć na historię. Niewiele partii zbudowanych na charyzmie lidera przetrwało w polskiej polityce. Nowoczesna Ryszarda Petru – pomijając problemy finansowe i wizerunkowe – trafiła w niedźwiedzi uścisk Koalicji Obywatelskiej. Partia Wiosna Roberta Biedronia miała w 2019 r. złożyć do grobu lewicową konkurencję, po czym szybko rozpłynęła się w ramionach SLD. Jej lider pozostał w czynnej polityce, ale trafił na jej margines. Podobnie jak wcześniej Janusz Palikot i Paweł Kukiz.

Co prawda ugrupowaniu Hołowni udało się postawić partię na kilku nogach, ale czy chwiejnych, czy stabilnych, to pokaże najbliższa przyszłość. Braki w silnym przywództwie udało się ostatnimi miesiącami maskować szeroką ławką ugrupowania. Klub parlamentarny Polski 2050 obfituje w debiutantów i debiutantki, którzy dali się poznać ze sprawności medialnej i politycznej. Można by zaryzykować tezę, że to najbarwniejszy sejmowy klub.

Do tanga potrzeba jednak jeszcze lidera lub liderki, który wyznaczy jednolity kierunek i pogodzi różne frakcje. Na obecnym etapie, choć padają deklaracje o jedności w Polsce 2050 i w ramach koalicji, nic nie wskazuje na to, jaka będzie sterowność ugrupowania. Kluczowy (oprócz zwycięzcy) może okazać się skład Rady Krajowej, której wybór zaplanowany jest na kolejny weekend. To on podpowie, czy w partii szykuje się rozłam, czy dojdzie do pogodzenia i zaspokojenia potrzeb wszystkich frakcji.

Kandydaci ciągną w różnych kierunkach

Każdy z kandydatów kreśli odmienny kierunek. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma wizję zdefiniowaną przez szefa klubu Polski 2050 Pawła Śliza, która brzmi: „nasz lider musi umieć upomnieć się o nasze”. W rozmowie z Radiem Opole faworytka wyborów tłumaczyła, że „jesteśmy w koalicji, a nasze wewnętrzne wybory tego nie zmienią”. Nie bez powodu musi to podkreślać – zaufanie w tej sprawie kruszeje wraz z konfliktami od czasu nocnego spotkania Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim. Na jej korzyść przemawia największa w ugrupowaniu sprawczość w rządzie – odpowiada za pieniądze z KPO.

Posłanka Joanna Mucha zapowiada, że poświęci się partii i zrezygnuje z ewentualnej rządowej posady. Przyszłość ugrupowania widzi w centrum, z naciskiem na kwestie społeczne, pracownicze, europejskie. W sprawie przywództwa zapewnia, że chce kontynuować niezrealizowaną wizję Hołowni o „dzieleniu się odpowiedzialnością” i podtrzyma rekomendację dla Pełczyńskiej na funkcję wicepremierki.

Ryszard Petru kampanię opiera na trzech filarach: gospodarka, prawicowy populizm i krytyka Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Poseł jest jednym z najradykalniejszych w rządowej koalicji rzeczników przedsiębiorców, domagających się deregulacji i wsparcia biznesu. Powraca także do chwały, którą w 2023 r. dały mu starcia ze Sławomirem Mentzenem. Chce to kontynuować i odzyskiwać elektorat, który odpłynął na prawo do Konfederacji. O kontrkandydatce mówi krótko: „W koalicji trzeba być zawodnikiem wagi ciężkiej, żeby nie być źle traktowanym”. To nawiązanie do apeli Pełczyńskiej o fotel wicepremierki.

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska nawołuje do renesansu. Chce wskrzeszać dawne wartości i obietnice: walki z kryzysem klimatycznym, „połączenia wrażliwości ludzkiej z rozsądkiem gospodarczym”, 12 gwarancji śp. Trzeciej Drogi.

Odpowiedź na pytanie, która droga jest najsłuszniejsza, może przynieść analiza problemów Polski 2050. Tych spokojnie starczy dla wszystkich kandydatów.

2050 problemów Polski

Kryzys przywództwa po ustąpieniu Hołowni to początek kłopotów, a najwyraźniejszym z nich jest poparcie. Według średniej sondażowej Polityki Insight wyniosło ono w grudniu 2,6 proc.; eWybory oceniają je na 2,1 proc. W skrócie: dużo za mało. Trudno oczekiwać cudów, kiedy ugrupowanie ma opinię „hamulcowego” w rządzie (do podziału z niedawnymi sojusznikami z PSL), a programowo bywa wewnętrznie sprzeczne.

Najtrudniejszym do rozprawienia się spadkiem po Hołowni jest ideologiczne ujednolicenie kursu Polski 2050. Brak dyscypliny i jednoznacznego zdania klubu sprawia, że w ważnych głosowaniach rozmywa się i znika. Z jednej strony politycy głosują za obniżeniem składki zdrowotnej, postulują zniesienie zakazu handlu w niedzielę czy nazywają reformę PIP „komunistyczną” (Ryszard Petru), z drugiej deklarują szeroką troskę o los pracowników i zwykłych obywateli. Widać to także w rządzie: były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk był twardym ramieniem władz w uszczelnianiu granicy polsko-białoruskiej, a P2050 od lat postulowała humanitaryzm wobec migrantów.

Partia musi odpowiadać wyborcy na podstawowe pytanie, dla kogo jest. Dla pracownika czy pracodawcy? Czy troszczy się o społeczne i socjalne bezpieczeństwo, czy o wolny rynek i jego deregulację? Wreszcie: jakimi narzędziami zamierza walczyć. Szymon Hołownia nigdy nie zdecydował, czy jest wizjonerem i idealistą, czy politykiem. Ten pierwszy walczy np. z duopolem czy „chorą mentalnością”. Ten drugi korzysta z koalicyjnych aktywów i realizuje tyle, ile mu się uda. Połączenie tych światów dotąd nie przyniosło skutków innych niż 2-proc. sondaże. Nowy lider i nowy program muszą odpowiedzieć na proste pytania: dla kogo jesteśmy, po co jesteśmy. I przekonać wyborców, że co by się nie działo, rząd jest stabilny.