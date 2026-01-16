Przejdź do treści
Redakcja „Polityki"
16 stycznia 2026
Kraj

Bez decyzji o areszcie dla Ziobry, Trump wstrzymał atak na Iran. 5 ważnych tematów na dziś

16 stycznia 2026
Maria Corina Machado, wenezuelska laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Maria Corina Machado, wenezuelska laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Newscom / PAP
Sąd po raz kolejny odroczył decyzję w sprawie zgody na areszt wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wenezuelska laureatka Pokojowej Nagrody Nobla sprezentowała swój medal Trumpowi.

1. Bez decyzji o areszcie dla Ziobry

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa po raz kolejny odroczył decyzję o areszcie dla Zbigniewa Ziobry, tym razem do 5 lutego. Powodem był wniosek obrony o wyłączenie sędzi. Reprezentujący Ziobrę mecenas Bartosz Lewandowski, uzasadniając wniosek, powiedział dziennikarzom, że opierał się „na argumentacji dotyczącej dotychczasowego przebiegu postępowania, a także przynależności sędzi do Stowarzyszenia Sędziów Iustitia i jednoznacznie deklarowanego przez sędzię stanowiska w kwestii kierunków politycznych naszego klienta”.

Prokuratura, argumentując wniosek o tymczasowe aresztowanie Ziobry, wskazała na realne ryzyko ucieczki, ukrywania się oraz matactwa procesowego. Śledczy zarzucają politykowi PiS, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Były minister miał m.in. wydawać polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

W poniedziałek 12 stycznia Ziobro poinformował, że otrzymał azyl na Węgrzech.

2. Atak USA na Iran wstrzymany

W całym Iranie trwają brutalnie tłumione protesty przeciwko reżimowi ajatollahów. Represje i zabijanie demonstrantów miały być powodem ewentualnej interwencji zbrojnej Stanów Zjednoczonych w Iranie. Jednak prezydent USA Donald Trump ogłosił, że otrzymał od Teheranu zapewnienie, że zabijanie demonstrantów zostanie wstrzymane, podobnie jak egzekucje aresztowanych protestujących. W związku z tym do ataku ostatecznie nie doszło.

Zamiast sugerowanych wcześniej działań zbrojnych w czwartek amerykański resort finansów nałożył sankcje na osoby odpowiedzialne za tłumienie protestów oraz na „równoległy system bankowy, który umożliwia irańskim elitom kradzież i pranie pieniędzy uzyskanych dzięki zasobom naturalnym tego kraju”.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało w czwartek ambasadora Iranu w związku z trwającymi w tym kraju protestami. Resort dyplomacji poinformował, że w przekazanym stanowisku podkreślono zaniepokojenie wobec reakcji irańskich władz, zwłaszcza rosnącą liczbą ofiar i aresztowanych.

3. Nobel przekazany Trumpowi

Donald Trump spotkał się w czwartek z liderką wenezuelskiej opozycji i laureatką Pokojowej Nagrody Nobla Marią Coriną Machado. Po rozmowie Machado powiedziała dziennikarzom, że wręczyła prezydentowi USA swój medal noblowski. Jak wyjaśniła, zrobiła to w uznaniu jego zaangażowania na rzecz wolności Wenezuelczyków. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła jednak, że Trump podtrzymuje swoją „realistyczną” ocenę, że noblistka nie ma obecnie wystarczającego poparcia w Wenezueli, by objąć władzę w kraju w krótkiej perspektywie.

Po zatrzymaniu i przewiezieniu do USA przez amerykańskie siły specjalne prezydenta Nicolasa Maduro władzę sprawuje jego niedawna zastępczyni Delcy Rodríguez. Donald Trump wcześniej kilkukrotnie deklarował, że koncentruje się na zapewnieniu USA dostępu do wenezuelskiej ropy i odbudowie gospodarczej kraju. Kilkakrotnie również chwalił Rodríguez, mówiąc w wywiadzie dla Agencji Reutera, że „bardzo dobrze się z nią współpracuje”.

4. Nawrocki spotkał się z szefami służb

Karol Nawrocki spotkał się w czwartek z szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Rozmowy dotyczyły m.in. kwestii nominacji oficerskich w ABW i SKW, których prezydent nie podpisał, uzasadniając to brakiem udzielenia mu istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że wnioski w sprawie nominacji zostaną ponownie skierowane do Kancelarii Prezydenta. „Myślę, że możemy optymistycznie patrzeć na przychylność pana prezydenta dotyczącą akceptacji tych wniosków. Oczywiście ostateczna decyzja co do każdej osoby będzie zapadała u pana prezydenta” – podkreślił szef MON.

5. Francja dołączyła do ćwiczeń na Grenlandii

Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że francuscy żołnierze dołączą do ćwiczeń wojskowych organizowanych na Grenlandii przez Danię. Podkreślił, że kraje europejskie ponoszą szczególną odpowiedzialność za Grenlandię – terytorium autonomiczne Danii, należące do jednego z sojuszników w NATO. Decyzja Macrona ma związek z sugestiami prezydenta USA Donalda Trumpa o możliwym siłowym przejęciu Grenlandii przez Stany Zjednoczone.

Redakcja „Polityki"

  1. Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

    Rafał Kalukin

  2. Wybory w Polsce 2050. Druga tura unieważniona. Pełczyńska-Nałęcz przestała być faworytką

    Michał Tomasik

  3. Prezydent w bikini. PiS w pościgu za USA nie zauważył, że to USA wyraźnie się zgubiły

    Bartek Chaciński

  4. Notatnik polityczny. Kaczyński stawia na młodego człowieka, który podłącza PiS do prądu

    Michał Danielewski

  5. Raport z sondaży na początek roku: PiS trwale poniżej 30 proc. Dlaczego tak stracił? Czy to już stagnacja?

    Michał Danielewski

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Kultura

Co będzie grane, wystawiane i czytane w 2026 roku? Na to czekamy. Typy „Polityki”

Film o miłości, stracie i żałobie, jakiego jeszcze chyba nie było. Kleczewska domyka tryptyk. Nicole Kidman robi sekcje zwłok. Na co jeszcze czekamy?

Redakcja „Polityki”
29.12.2025
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Kultura

Antyczni napaleńcy z Kutas Records. Tak homofobia z AI podbija listy przebojów

Kutas Records ma na Spotify 755 tys. słuchaczy. Problem w tym, że nie istnieje. Za to dyskryminacja LGBT+, na której zarabia, jest jak najbardziej prawdziwa. Uwaga: w tekście występują wulgaryzmy.

Mateusz Witczak
19.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
