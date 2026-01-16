Bez decyzji o areszcie dla Ziobry, Trump wstrzymał atak na Iran. 5 ważnych tematów na dziś

Sąd po raz kolejny odroczył decyzję w sprawie zgody na areszt wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wenezuelska laureatka Pokojowej Nagrody Nobla sprezentowała swój medal Trumpowi.

1. Bez decyzji o areszcie dla Ziobry

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa po raz kolejny odroczył decyzję o areszcie dla Zbigniewa Ziobry, tym razem do 5 lutego. Powodem był wniosek obrony o wyłączenie sędzi. Reprezentujący Ziobrę mecenas Bartosz Lewandowski, uzasadniając wniosek, powiedział dziennikarzom, że opierał się „na argumentacji dotyczącej dotychczasowego przebiegu postępowania, a także przynależności sędzi do Stowarzyszenia Sędziów Iustitia i jednoznacznie deklarowanego przez sędzię stanowiska w kwestii kierunków politycznych naszego klienta”.

Prokuratura, argumentując wniosek o tymczasowe aresztowanie Ziobry, wskazała na realne ryzyko ucieczki, ukrywania się oraz matactwa procesowego. Śledczy zarzucają politykowi PiS, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Były minister miał m.in. wydawać polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

W poniedziałek 12 stycznia Ziobro poinformował, że otrzymał azyl na Węgrzech.

2. Atak USA na Iran wstrzymany

W całym Iranie trwają brutalnie tłumione protesty przeciwko reżimowi ajatollahów. Represje i zabijanie demonstrantów miały być powodem ewentualnej interwencji zbrojnej Stanów Zjednoczonych w Iranie. Jednak prezydent USA Donald Trump ogłosił, że otrzymał od Teheranu zapewnienie, że zabijanie demonstrantów zostanie wstrzymane, podobnie jak egzekucje aresztowanych protestujących. W związku z tym do ataku ostatecznie nie doszło.

Zamiast sugerowanych wcześniej działań zbrojnych w czwartek amerykański resort finansów nałożył sankcje na osoby odpowiedzialne za tłumienie protestów oraz na „równoległy system bankowy, który umożliwia irańskim elitom kradzież i pranie pieniędzy uzyskanych dzięki zasobom naturalnym tego kraju”.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało w czwartek ambasadora Iranu w związku z trwającymi w tym kraju protestami. Resort dyplomacji poinformował, że w przekazanym stanowisku podkreślono zaniepokojenie wobec reakcji irańskich władz, zwłaszcza rosnącą liczbą ofiar i aresztowanych.

3. Nobel przekazany Trumpowi

Donald Trump spotkał się w czwartek z liderką wenezuelskiej opozycji i laureatką Pokojowej Nagrody Nobla Marią Coriną Machado. Po rozmowie Machado powiedziała dziennikarzom, że wręczyła prezydentowi USA swój medal noblowski. Jak wyjaśniła, zrobiła to w uznaniu jego zaangażowania na rzecz wolności Wenezuelczyków. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła jednak, że Trump podtrzymuje swoją „realistyczną” ocenę, że noblistka nie ma obecnie wystarczającego poparcia w Wenezueli, by objąć władzę w kraju w krótkiej perspektywie.

Po zatrzymaniu i przewiezieniu do USA przez amerykańskie siły specjalne prezydenta Nicolasa Maduro władzę sprawuje jego niedawna zastępczyni Delcy Rodríguez. Donald Trump wcześniej kilkukrotnie deklarował, że koncentruje się na zapewnieniu USA dostępu do wenezuelskiej ropy i odbudowie gospodarczej kraju. Kilkakrotnie również chwalił Rodríguez, mówiąc w wywiadzie dla Agencji Reutera, że „bardzo dobrze się z nią współpracuje”.

4. Nawrocki spotkał się z szefami służb

Karol Nawrocki spotkał się w czwartek z szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Rozmowy dotyczyły m.in. kwestii nominacji oficerskich w ABW i SKW, których prezydent nie podpisał, uzasadniając to brakiem udzielenia mu istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że wnioski w sprawie nominacji zostaną ponownie skierowane do Kancelarii Prezydenta. „Myślę, że możemy optymistycznie patrzeć na przychylność pana prezydenta dotyczącą akceptacji tych wniosków. Oczywiście ostateczna decyzja co do każdej osoby będzie zapadała u pana prezydenta” – podkreślił szef MON.

5. Francja dołączyła do ćwiczeń na Grenlandii

Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że francuscy żołnierze dołączą do ćwiczeń wojskowych organizowanych na Grenlandii przez Danię. Podkreślił, że kraje europejskie ponoszą szczególną odpowiedzialność za Grenlandię – terytorium autonomiczne Danii, należące do jednego z sojuszników w NATO. Decyzja Macrona ma związek z sugestiami prezydenta USA Donalda Trumpa o możliwym siłowym przejęciu Grenlandii przez Stany Zjednoczone.