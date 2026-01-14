Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
14 stycznia 2026
Świat

Bez przełomu ws. Grenlandii. Trump przeszedł samego siebie, Putin musi być zachwycony

14 stycznia 2026
Szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii Lars Loekke Rasmussen i Vivian Motzfeldt przed spotkaniem z Marco Rubio i J.D. Vancem w Waszyngtonie, 14 stycznia 2026 r. Szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii Lars Loekke Rasmussen i Vivian Motzfeldt przed spotkaniem z Marco Rubio i J.D. Vancem w Waszyngtonie, 14 stycznia 2026 r. Mads Claus Rasmussen/AFP / East News
Rozmowy w Waszyngtonie między rządami USA, Danii i Grenlandii nie zmieniły stanowiska prezydenta Donalda Trumpa, który upiera się, że Grenlandia musi stać się częścią Stanów Zjednoczonych. Dla Danii żądania USA są „totalnie nie do przyjęcia”. Oby skończyło się pokojowo.

Przeprowadzone w Waszyngtonie rozmowy między rządami USA, Danii i Grenlandii nie zmieniły stanowiska prezydenta Donalda Trumpa, który upiera się, że Grenlandia musi stać się częścią Stanów Zjednoczonych. W środę wiceprezydent J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio spotkali się z duńskim ministrem spraw zagranicznych Larsem Loekke Rasmussenem i ministrą spraw zagranicznych Grenlandii Vivian Motzfeldt. Dyplomatyczne wysiłki będą jednak trwały i należy błagać los, żeby doprowadziły do pokojowego rozwiązania konfliktu.

Trump nie odpuszcza

Po spotkaniu z Vancem i Rubio Rasmussen powiedział, że „fundamentalna niezgoda” w sprawie statusu Grenlandii nadal istnieje. „Nie udało nam się zmienić amerykańskiego stanowiska. Jest jasne, że prezydent wciąż chce zdobyć Grenlandię”, oświadczył. Dodał jednak, że rozmowy były „konstruktywne” i obie strony postanowiły stworzyć grupę roboczą w celu przedyskutowania rozbieżności. „Grupa ta powinna skupić się na tym, jak odnieść się do amerykańskiej troski o bezpieczeństwo, respektując jednocześnie czerwone linie Królestwa Danii”, dodał szef duńskiej dyplomacji. „Czerwone linie” to stanowczy sprzeciw Danii wobec oddania USA arktycznej wyspy. Żądania USA są „totalnie nie do przyjęcia” – podkreślił minister.

Tego samego dnia podczas rozmów dyplomatów Trump oświadczył, że Grenlandia musi być własnością USA. Na platformie Truth Social napisał, że całkowita kontrola Waszyngtonu nad nią jest dla niego jedyną możliwą opcją. Dodał, że planuje umieszczenie tam „Złotej Kopuły”, amerykańskiego systemu obrony antyrakietowej, i że NATO powinno pomóc USA w przejęciu tego terytorium.

Czytaj też: Zamach Trumpa na Grenlandię. Dania i NATO szykują się na scenariusz „nie do pomyślenia”

Wojna o Grenlandię?

Tymczasem rząd w Kopenhadze ogłosił, że zwiększy „wojskową obecność i aktywność ćwiczeniową wojsk” duńskich na Grenlandii. Wysłanie tam dodatkowych wojsk zapowiedziały także Szwecja, Finlandia i Norwegia. Rządy tych krajów uzasadniły tę decyzję potrzebą wzmocnienia sił na Grenlandii na wypadek agresji Rosji albo Chin. Komentatorzy nie mają jednak wątpliwości, że to dyplomatyczny wybieg, by uniknąć przyznania wprost, że chodzi o mobilizację sił w razie militarnej konfrontacji z USA.

Grenlandia, największa na świecie wyspa położona w rejonie arktycznym, to autonomiczne terytorium Królestwa Danii. Jej licząca sobie niecałe 57 tys. ludność, w 90 proc. Inuici, w plebiscycie wypowiedziała się już, że nie życzy sobie należeć do USA. Sondaże wskazują także, że nawet ponad 85 proc. Amerykanów nie chce wcale włączenia Grenlandii do USA.

Przedmiotem rozmów Rubio i J. D. Vance’a z przedstawicielami Danii i Grenlandii mogły być m.in. europejskie propozycje kompromisowego rozwiązania konfliktu, których przyjęcie pozwoliłoby uniknąć militarnej konfrontacji. Ewentualne zbrojne starcie między państwami członkami NATO stworzyłoby absurdalną sytuację i w praktyce – jak ostrzegła duńska premier Mette Frederiksen – „oznaczałoby koniec sojuszu”.

Czytaj też: Awantura o Grenlandię. Dania nie chce jej oddać, a Trump nie żartuje. Jest się o co bić

Chodzi o bogactwa naturalne?

Kompromisowe propozycje przedstawił wcześniej niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul. USA uzyskałyby zgodnie z nimi koncesję na wydobycie surowców mineralnych na Grenlandii, a kraje europejskie zobowiązałyby się do zwiększenia inwestycji w jej bezpieczeństwo. Umożliwiłoby to Trumpowi ogłoszenie „wygranej”, a więc uratowanie twarzy, i ocalenie NATO.

Trump twierdzi, że USA muszą sprawować suwerenną, całkowitą władzę nad Grenlandią, aby zagwarantować, że terytorium to nie znajdzie się pod kontrolą Rosji i Chin. To oczywiście nieprawda. Dania jest członkiem NATO i na mocy umowy między nią a USA z 1951 r. na wyspie istnieją bazy amerykańskie i w każdej chwili mogą tam być rozmieszczone dodatkowe wojska w celu odstraszenia ewentualnych nieprzyjaznych Ameryce intruzów.

Dla Trumpa najważniejsze są prawdopodobnie nie militarno-strategiczne walory Grenlandii, lecz jej bogactwa naturalne. Stają się one łatwiejsze do eksploatacji teraz, kiedy w wyniku ocieplania się klimatu topnieją lody pokrywające terytorium.

Czytaj też: Doktryna Monroego. Jakie jest miejsce Ukrainy i Europy w nowym koncercie mocarstw?

Grenlandia nie jest na sprzedaż

USA już w przeszłości kilkukrotnie próbowały wejść w posiadanie Grenlandii. W XIX w. sekretarz stanu William Seward po nabyciu Alaski od Rosji rozważał zakupienie Grenlandii i należącej wtedy do Danii Islandii, rozpoczęły się na ten temat rozmowy, ale do transakcji nie doszło. Propozycję zakupu ponowiono, znowu bez rezultatu. Pod koniec lat 40. zeszłego stulecia prezydent Harry Truman w tajnych rozmowach oferował Danii 100 mln dol. (równowartość ponad 1 mld dol. obecnie) za jej arktyczne terytorium, ale rząd w Kopenhadze ofertę odrzucił. Dziś wartość Grenlandii wycenia się na co najmniej 500–700 mld dol. Dania jednak oświadczyła, że Grenlandia nie jest na sprzedaż.

Nie wiadomo, jak zakończy się bezprecedensowy spór o Grenlandię. Należy mieć nadzieję, że pokojowo. Niezależnie, jaki znajdzie finał, już dziś jest jasne, że Trump swoją polityką siły jako jedynego prawa przeszedł sam siebie. I narażając NATO na wewnętrzną wojnę, w łonie sojuszu, zachowuje się jak prawdziwy przyjaciel Putina. Satrapa na Kremlu chyba nie marzył, że doczeka się za oceanem takiego przywódcy supermocarstwa.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. 1415. dzień wojny. Niemcy mają tajny plan na wypadek starcia z Rosją. Oni wiedzą, gdzie się rozegra

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  2. Oriesznik spada na Lwów. To ma być broń „na Europę”. Starcia z Patriotami Rosja nie ryzykuje

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  3. Zamach Trumpa na Grenlandię. Dania i NATO szykują się na scenariusz „nie do pomyślenia”

    Jędrzej Winiecki

  4. 1416. dzień wojny. Czy na tankowcu był tow. Bobrow? Rosja podkuliła ogon, na morzu jest bezsilna

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  5. Minneapolis i sprawa Floyda. Frustracja w USA narastała i eksplodowała. Prawica ma swoje woke

    Mateusz Mazzini

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Kultura

Co będzie grane, wystawiane i czytane w 2026 roku? Na to czekamy. Typy „Polityki”

Film o miłości, stracie i żałobie, jakiego jeszcze chyba nie było. Kleczewska domyka tryptyk. Nicole Kidman robi sekcje zwłok. Na co jeszcze czekamy?

Redakcja „Polityki”
29.12.2025
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Kultura

Antyczni napaleńcy z Kutas Records. Tak homofobia z AI podbija listy przebojów

Kutas Records ma na Spotify 755 tys. słuchaczy. Problem w tym, że nie istnieje. Za to dyskryminacja LGBT+, na której zarabia, jest jak najbardziej prawdziwa. Uwaga: w tekście występują wulgaryzmy.

Mateusz Witczak
19.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną