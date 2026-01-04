1411. dzień wojny. Doktryna Monroego. Jakie jest miejsce Ukrainy i Europy w nowym koncercie mocarstw?

Raczej nie ma wątpliwości, że prezydent Donald Trump wciela w życie doktrynę Monroego, którą zresztą zapisał w swojej strategii bezpieczeństwa narodowego z 2025 r. Co to oznacza dla nas i Ukrainy?

Finowie pokazali film z zajęcia rosyjskiego statku „Fitburg”, który został aresztowany w Zatoce Fińskiej, bo celowo wlókł kotwicę po dnie, by zerwać kabel podmorski łączący Finlandię z Estonią. Statek o długości 132 m (średniej wielkości), pływający pod banderą karaibskiego państwa Saint Vincent i Grenadyny, został zajęty przez oddział specjalny fińskiej Straży Granicznej, która desantowała się na jego pokład ze śmigłowców. Fińskie służby zatrzymały dwóch członków załogi statku.

Rosja oczywiście zareagowała werbalnie na atak USA na Wenezuelę, uważaną za rosyjskiego sojusznika. Utrata kolejnego ważnego przyczółka po Syrii jest mimo wszystko ciosem dla prezydenta Putina, wobec którego zaczyna narastać wewnętrzna kremlowska opozycja. Minister SZ Rosji Siergiej Ławrow odbył rozmowę telefoniczną z wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodríguez, zapewniając ją o poparciu Rosji, z czego oczywiście nic nie wynika. Wenezuela zakupiła w Rosji za setki milionów dolarów systemy przeciwlotnicze, które zostały przez Amerykanów zniszczone, co zapewne również zaniepokoiło samych Rosjan. Z ich punktu widzenia bezsilność Władimira Putina jest aż nadto widoczna i tutaj Donald Trump nie przyczynił się do umocnienia wewnętrznej pozycji rosyjskiego prezydenta. Chiny natomiast zachowują stoicki spokój, obserwując rozwój wypadków. Może Xi Jinping przewiduje, co się stanie po jakimś czasie w Wenezueli i może widzi w tym szansę dla siebie?

Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że relatywnie młody wicepremier i minister cyfryzacji Mychajło Fedorow ma zostać ministrem obrony, zastępując na tym stanowisku Denisa Szmychala. Nie wiadomo jednak, czy jest to związane z postępującym śledztwem w wielkiej aferze korupcyjnej, która w końcu 2025 r. wstrząsnęła Ukrainą, czy jest to wynik niskiej oceny skuteczności Sił Zbrojnych Ukrainy przez prezydenta Zełenskiego. Motywów tej decyzji nie ogłoszono. Denis Szmychal ma natomiast zostać ministrem energetyki i pierwszym wicepremierem.

Na frontach sytuacja nadal nie zmienia się w znaczący sposób. Rosyjskie wojska przesunęły się o kilkaset metrów we wsi Sotnyckij Kozaczok w północnej części obwodu charkowskiego, ale jest to zmiana mało znacząca. Tymczasem w Kupiańsku ukraińskie wojska ponownie odzyskały większą część północnej części miasta, którą – jak się właśnie okazało – straciły tuż przed sylwestrem. Walki w Kupiańsku są nadal bardzo zacięte i ukraińskie wojska radzą sobie w tym rejonie całkiem nieźle. Rosjanie podeszli natomiast do Drużkiwki, położonej na północ od Konstantynówki, nieco bliżej od strony wschodniej. Na pozostałych odcinkach frontu, w tym pod Pokrowskiem i Hulajpolem, zmian nie odnotowano.

Doktryna Monroe-Trump

W 1828 r. amerykański prezydent James Monroe ogłosił nową doktrynę, w której zapowiedział przeciwstawienie się wszelkim próbom kolonizacji państw obu Ameryk, szanując jedynie Kanadę. Innymi słowy: Amerykanie nie życzyli sobie, by państwa europejskie wtrącały się w sprawy obu kontynentów amerykańskich i by posiadały w nich jakiekolwiek kolonie. Warto wiedzieć, że do tego momentu większość państw Ameryki Południowej uzyskała już niepodległość: Brazylia, Kolumbia, Peru, Argentyna, Chile. W 1828 r. w wyniku wojny Brazylii z Argentyną powstało neutralne buforowe terytorium – Urugwaj. Wenezuela ogłosiła niepodległość w 1811 r., ale zaczęła funkcjonować jako samodzielne państwo od 1830 r. W tym czasie kością w gardle stało Amerykanom to, że Brazylia była cesarstwem i że miała wciąż silne związki z Portugalią. Amerykanie chcieli mieć wpływ na te państwa i nie chcieli, by się do nich wtrącały państwa europejskie. Mimo to do chwili obecnej w północno-wschodniej części Ameryki Południowej pozostały trzy Gujany: Francuska, Brytyjska i Holenderska. Pod koniec XIX w. doszło nawet do wojny Amerykanów z Hiszpanią o Kubę, Portoryko i Filipiny na Pacyfiku, gdzie USA również dokonywało ekspansji, rywalizując tam z Japonią. W 1821 r., po 11 latach wojny, niepodległość ogłosił Meksyk.

Amerykanie zaoferowali Europejczykom deal: jak zostawią w spokoju zachodnią półsferę, czyli obie Ameryki i kawałek Pacyfiku, nie będą tych państw kolonizować ani wiązać ze sobą poprzez ustanawianie monarchii (jak w Brazylii), to w zamian za to oni nie będą się wtrącać w sprawy Europy. W tym czasie w Europie skończyły się wojny napoleońskie podpisaniem Aktu końcowego kongresu wiedeńskiego w czerwcu 1815 r. Właśnie wtedy w Europie zaczął się tzw. koncert mocarstw, ponieważ duże państwa, takie jak Rosja, Prusy, Austro-Węgry i Wielka Brytania, dogadały się co do podziału stref wpływów w samej Europie, choć w koloniach w Afryce i Azji nadal ze sobą rywalizowały. Nie zapobiegło to wojnom na terenie Europy. W drugiej połowie XIX w., w latach 1861–71 Giuseppe Garibaldi wywalczył niepodległość dla Włoch, a Francja zaczęła odbudowywać swoją potęgę. Długo nie mogła się zdecydować, czy będzie republiką, czy monarchią, ale w międzyczasie Prusy siłą zjednoczyły rozbite dotąd państwa niemieckie, przy okazji zderzając się z Austrią w 1865 r., a w 1870 r. z Francją. Europejskim mocarstwom robiło się za ciasno w Europie, a Amerykanie konsekwentnie rugowali ich wpływy z Ameryki Łacińskiej i częściowo z Pacyfiku. Koncert mocarstw ostatecznie doprowadził do silnego konfliktu między państwami europejskimi, a jak już nie było co dzielić, w 1914 r. wybuchła pierwsza wojna światowa, której konsekwencją była druga.

Właściwie od 1917 r. trwał swoisty Pax Americana, w którym Stany Zjednoczone stały się sojusznikiem demokratycznych państw europejskich, wzmocniony w sierpniu 1941 r. podpisaniem Karty atlantyckiej między Wielką Brytanią a USA. Waszyngton widział w Europie demokratyczną cywilizację zachodnią, wspólnie z którą będzie można przeciwstawić się złu i tyraniom, takim jak ZSRR, ChRL, i radykalizującym się państwom islamskim na Bliskim Wschodzie. ZSRR i ChRL dalej grały koncert mocarstw, próbując budować własne strefy wpływów, ZSRR zbudował blok wschodni w Europie, ale rozpychał się w państwach postkolonialnych w Afryce i na Bliskim Wschodzie, podczas gdy Chiny zajęły się Indochinami i znalazły też sojusznika w Korei Północnej.

Z chwilą zakończenia zimnej wojny Stany Zjednoczone z ulgą przyjęły rozpad ZSRR, nie zdając sobie chyba sprawy z tego, że w Rosji wyrośnie nowa tyrania, a z drugiej strony – nie doceniając tempa rozwoju Chin. Na początku XXI w. Amerykanie przekazali całkowicie odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy w ręce samych Europejczyków, zaś ci beztrosko tego nie zauważyli. Nie dostrzeżono narastającego na wschodzie niebezpieczeństwa i budowanej tam nowej tyrani. Pycha kroczy przed upadkiem, więc Europa patrzyła na Rosję jak na ubogiego krewnego, który w zamian za jakieś grosiki wypastuje Europie buty i dostarczy tanie surowce energetyczne. A w razie czego – przecież mamy Amerykanów, za nami stoi najpotężniejsze teraz światowe mocarstwo. Nie widziano prostego faktu, że wybory w USA wygrywa ten, kto obieca zajęcie się sprawami amerykańskimi, a nie międzynarodowymi, i chyba jedynym wyjątkiem od tego był George W. Bush (syn), wybrany na drugą kadencję. Kolejny prezydenci stopniowo odcinali się od spraw europejskich, przy czym w czasach administracji Baracka Obamy było to już bardzo wyraźnie widoczne. Ale Europa nawet to przespała.

Zwrot ku koncertowi mocarstw

Gwałtowne, choć de facto spodziewane przewartościowanie nastąpiło w czasie drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa. Ogłoszona kilkanaście tygodni temu strategia bezpieczeństwa narodowego kieruje Stany Zjednoczone ku nowemu koncertowi mocarstw. Świat można podzielić na wiele różnych części, bo do swoich stref wpływów silnie pretendują Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, zaś Indie, Iran i Arabia Saudyjska mają ambicje bycia mocarstwami regionalnymi. Japonia zapewne też, choć się z tym nie afiszuje. Świat jest mały, a chętnych do jego dzielenia sporo. Tymczasem ani idealistyczna Europa, ani podobnie myślące Kanada i Australia nie mają ambicji ekspansjonistycznych czy dominacyjnych. Dlatego właśnie trzy światowe mocarstwa dążą do eliminacji rywali, zawsze lepiej świat podzielić między siebie na trzy części niż na więcej kawałków. W tym momencie wygląda więc na to, że Stany Zjednoczone, rezerwując sobie prawo do pełnej dominacji na „półkuli zachodniej”, zostawiają Europę Rosjanom. Co z Tajwanem, Filipinami i Koreą Południową, trudno powiedzieć, rządy tych państw są równie zszokowane i zaniepokojone, co przywódcy państw UE. A jeśli i oni zostaną zostawieni na pastwę Chińczyków w ramach jakiegoś „dealu”? W zamian za to, by Chińczycy nie pakowali łap do Ameryki Łacińskiej?

Kolejnym szokiem był atak na Wenezuelę w ramach operacji Absolute Resolve. Nie ma mowy o tym, że działanie podjęto w imię wartości, demokracji, ustanowienia sprawiedliwego państwa – nic z tych rzeczy. Zaatakowano reżim Maduro (nie żebyśmy go bronili), bo zabrał Amerykanom koncesje na wydobycie ropy naftowej (i nie tylko, gdyż Wenezuela ma też i inne bogactwa naturalne). Kraj ma teraz być zarządzany przez Marco Rubio, przy czym słowem nie wspomniano o wyborach i demokracji. Przewidujemy ciężką klapę projektu Wenezuela Ltd., bowiem jeśli teraz ktoś nie złapie tego państwa silną ręką, to zrobią to kartele narkotykowe, zaś Amerykanie prędzej czy później zostaną wciągnięci w krwawą wojnę z nimi i będą musieli uciec się do terroru. Nie zostaną zapewne za to pokochani, ale za to przyklasną im Władimir Putin i Xi Jinping, którzy stwierdzą, że skoro tak, to i oni mają rozwiązane ręce w swoich strefach wpływów. Amerykanie własną bardzo wyraźnie zakreślili.

Co w Ukrainie i Europie?

To najwyraźniej nie leży w sferze zainteresowania Waszyngtonu. Chcą kupować broń dla tej Ukrainy, to niech płacą, a my będziemy zarabiać. A kto tam kogo sobie podporządkuje, to nie ma znaczenia. Raczej Władimir Władimirowicz, bo stoi na czele silnego mocarstwa, a Europa to zlepek oddzielnych państwa, więc przyszłości przed nimi nie ma. Gdyby się zjednoczyli, a to inna bajka, wtedy byliby silni i liczyliby się na świecie. Partnerami do rozmów i podziałów dla Trumpa są Putin i Xi, a nie jakaś Ursula von der Leyen, bo kogo ona niby reprezentuje? Z kolei liderzy poszczególnych państw to nie ta liga. W budżecie wielu z tych państw – Belgii, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Holandii, Austrii, Norwegii czy Danii, nie mówiąc już o krajach Europy Środkowo-Wschodniej – jest mniej pieniędzy niż ma Elon Musk. Co to za siła? Czy to są partnerzy?

A co nam pozostało? Po pierwsze, zrozumieć, co zaszło. Co oznaczają te pierwsze bomby, jakie spadły na Caracas. Po drugie, musimy koniecznie trzymać się razem. Możemy mieć w Europie różne interesy, możemy się spierać czy rywalizować, ale na polu bezpieczeństwa musimy jechać na jednym wózku. Najlepiej byłoby stworzyć federację, jak to się swego czasu udało USA. Czy Arizona boleje nad brakiem suwerenności? A Kalifornia? A może Montana, która nigdy nie miała własnego prezydenta? Żarty się skończyły. Jeśli nie jesteśmy w stanie stworzyć federacji, z której każdy może wystąpić, jak chce (wojny secesyjnej nie przewidujemy), to przynajmniej brońmy się wzajemnie i pomagajmy tym, którzy dziś nas bronią. Koniecznie musimy przetrwać tę zawieruchę. Świat zmienia swoje oblicze i jeśli chcemy przeżyć, to jako Europa musimy się stać czwartym supermocarstwem, nie oglądając się na innych.