Redakcja „Polityki"
21 stycznia 2026
Kraj

Tusk wzywa Europę do asertywności, Nawrocki rozważa zaproszenie od Trumpa. 5 ważnych tematów na dziś

21 stycznia 2026
Donald Tusk Donald Tusk Ye Pingfan/Xinhua / Forum
Nowy numer „Polityki” już w sprzedaży, Tusk wzywa Europę do asertywności również wobec sojuszników, Łukaszenka przystąpił do Rady Pokoju Trumpa, Nawrocki się zastanawia. To warto wiedzieć w środowy poranek.

1. Nowy numer „Polityki” już w sprzedaży

O czym piszemy w najnowszym numerze „Polityki”? Analizujemy rządowy poradnik bezpieczeństwa. Odkrywamy kulisy partyjnego kabaretu pod nazwą Polska 2050. Tłumaczymy, jak radykalna prawica przebija się do mainstreamu. Zastanawiamy się, czy Trybunał Konstytucyjny jest jeszcze do uratowania. Sprawdzamy, kto kupi sieć Carrefour w Polsce. Rekonstruujemy gorący spór polityczny wokół Grenlandii. Rozmawiamy ze Stellanem Skarsgårdem o jego nowej roli. To wszystko i jeszcze więcej w nowym wydaniu naszego tygodnika. Zapraszamy do lektury!

2. Tusk wzywa Europę do asertywności

„Ustępstwa są zawsze oznaką słabości. Europa nie może sobie pozwolić na słabość – ani wobec wrogów, ani wobec sojuszników. Ustępstwa nie przynoszą żadnych rezultatów, a jedynie upokorzenie. Europejska asertywność i pewność siebie stały się potrzebą chwili” – napisał we wtorek wieczorem premier Donald Tusk.

Wpis powszechnie odczytuje się jako komentarz do działań Donalda Trumpa. Amerykański prezydent nie tylko domaga się kontroli nad Grenlandią, lecz także proponuje światowym przywódcom przystąpienie do Rady Pokoju. Organ ten teoretycznie ma nadzorować rekonstrukcję Strefy Gazy, a w praktyce stanowić – jak pisał w „Polityce” Mateusz Mazzini – alternatywę dla całego ekosystemu Narodów Zjednoczonych, w tym dla Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Co istotne, Trump grozi państwom europejskim dolegliwymi sankcjami, jeśli nie zgodzą się na aneksję Grenlandii przez USA. Obecny prezydent USA ma też mieć dożywotnie zwierzchnictwo nad Radą Pokoju, a później te prerogatywy ma przejąć wyznaczony przez niego następca. Wśród państw zaproszonych do rady są m.in. Rosja i Białoruś. Reżim Aleksandra Łukaszenki już zaakceptował tę propozycję.

Podobny ton do Tuska przyjął podczas przemówienia na forum ekonomicznym w szwajcarskim Davos przyjął Emmanuel Macron. Stwierdził, że Francja i Europa nie zaakceptują bezczynnie prymatu prawa silniejszego, a przeciwny scenariusz prowadziłby do wasalizacji. Macron podkreślił, że Europa będzie stać przy prawie do suwerenności i integralności terytorialnej oraz zasad rządów prawa.

3. Co zrobi Nawrocki z zaproszeniem od Trumpa?

Zaproszenie do Rady Pokoju od Donalda Trumpa otrzymał również Karol Nawrocki. Jak poinformował cytowany przez PAP prezydencki minister Marcin Przydacz, Nawrocki rozmawiał telefonicznie w tej sprawie z premierem Tuskiem. W ocenie Przydacza do sprawy Rady Pokoju należy podejść z „zimną głową” oraz z pełną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo Polski. Dlatego – jak dodał – prezydent chce współpracować z rządem w tym zakresie. „Ważne, że konsultacje pomiędzy panem prezydentem a stroną rządową są realizowane” – stwierdził. Ewentualne formalne przystąpienie Polski do organizacji międzynarodowej, jaką ma być projektowana przez Trumpa Rada Pokoju, wymagałoby zgody rządu i ratyfikacji przez parlament.

4. Szef SOP zawieszony

Wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec komendanta Służby Ochrony Państwa gen. bryg. Radosława Jaworskiego, który został również zawieszony w pełnieniu czynności służbowych – podało we wtorek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak wynika ze źródeł cytowanych przez Polską Agencję Prasową, jest to skutek wykrytych nieprawidłowości w polityce kadrowej i finansowej.

W SOP od kilku miesięcy prowadzona była – jak informowało MSWiA – „wieloaspektowa kontrola”. Została wszczęta po tym, jak w ubiegłym roku skradziono auto należące do rodziny premiera Donalda Tuska.

5. Pierwsze porażki Polaków w Australian Open

Po historycznie najlepszym początku w wielkoszlemowym tenisowym turnieju Australian Open, gdy cała polska reprezentacja – Magdalena Fręch, Magda Linette, Linda Klimovičová, Iga Świątek, Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz – awansowała do drugiej rundy, nadeszły pierwsze porażki. Dziś w nocy Majchrzak uległ w trzech partiach Węgrowi Fábiánowi Marozsánowi, a Klimovičová musiała uznać wyższość rozstawionej z numerem 12 Eliny Switoliny. Przed nami jeszcze dzisiejsze pojedynki Fręch i Linette, Hurkacz oraz Świątek zagrają w czwartek.

Redakcja „Polityki"

  1. Prezydent w bikini. PiS w pościgu za USA nie zauważył, że to USA wyraźnie się zgubiły

    Bartek Chaciński

  2. Wybory w Polsce 2050. Druga tura unieważniona. Pełczyńska-Nałęcz przestała być faworytką

    Michał Tomasik

  3. Kaczyński zaklina rzeczywistość, próbuje starych manewrów. „Tak otwartej wojny w PiS nie pamiętam”

    Anna Dąbrowska

  4. Notatnik polityczny. Kaczyński stawia na młodego człowieka, który podłącza PiS do prądu

    Michał Danielewski

  5. Tusk kontra Nawrocki. Przed nami długa wizerunkowa wojna pozycyjna

    Antoni Dudek

Czytaj także

Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
