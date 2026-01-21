Tusk wzywa Europę do asertywności, Nawrocki rozważa zaproszenie od Trumpa. 5 ważnych tematów na dziś

Nowy numer „Polityki” już w sprzedaży, Tusk wzywa Europę do asertywności również wobec sojuszników, Łukaszenka przystąpił do Rady Pokoju Trumpa, Nawrocki się zastanawia. To warto wiedzieć w środowy poranek.

1. Nowy numer „Polityki” już w sprzedaży

O czym piszemy w najnowszym numerze „Polityki”? Analizujemy rządowy poradnik bezpieczeństwa. Odkrywamy kulisy partyjnego kabaretu pod nazwą Polska 2050. Tłumaczymy, jak radykalna prawica przebija się do mainstreamu. Zastanawiamy się, czy Trybunał Konstytucyjny jest jeszcze do uratowania. Sprawdzamy, kto kupi sieć Carrefour w Polsce. Rekonstruujemy gorący spór polityczny wokół Grenlandii. Rozmawiamy ze Stellanem Skarsgårdem o jego nowej roli. To wszystko i jeszcze więcej w nowym wydaniu naszego tygodnika. Zapraszamy do lektury!

2. Tusk wzywa Europę do asertywności

„Ustępstwa są zawsze oznaką słabości. Europa nie może sobie pozwolić na słabość – ani wobec wrogów, ani wobec sojuszników. Ustępstwa nie przynoszą żadnych rezultatów, a jedynie upokorzenie. Europejska asertywność i pewność siebie stały się potrzebą chwili” – napisał we wtorek wieczorem premier Donald Tusk.

Wpis powszechnie odczytuje się jako komentarz do działań Donalda Trumpa. Amerykański prezydent nie tylko domaga się kontroli nad Grenlandią, lecz także proponuje światowym przywódcom przystąpienie do Rady Pokoju. Organ ten teoretycznie ma nadzorować rekonstrukcję Strefy Gazy, a w praktyce stanowić – jak pisał w „Polityce” Mateusz Mazzini – alternatywę dla całego ekosystemu Narodów Zjednoczonych, w tym dla Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Co istotne, Trump grozi państwom europejskim dolegliwymi sankcjami, jeśli nie zgodzą się na aneksję Grenlandii przez USA. Obecny prezydent USA ma też mieć dożywotnie zwierzchnictwo nad Radą Pokoju, a później te prerogatywy ma przejąć wyznaczony przez niego następca. Wśród państw zaproszonych do rady są m.in. Rosja i Białoruś. Reżim Aleksandra Łukaszenki już zaakceptował tę propozycję.

Podobny ton do Tuska przyjął podczas przemówienia na forum ekonomicznym w szwajcarskim Davos przyjął Emmanuel Macron. Stwierdził, że Francja i Europa nie zaakceptują bezczynnie prymatu prawa silniejszego, a przeciwny scenariusz prowadziłby do wasalizacji. Macron podkreślił, że Europa będzie stać przy prawie do suwerenności i integralności terytorialnej oraz zasad rządów prawa.

3. Co zrobi Nawrocki z zaproszeniem od Trumpa?

Zaproszenie do Rady Pokoju od Donalda Trumpa otrzymał również Karol Nawrocki. Jak poinformował cytowany przez PAP prezydencki minister Marcin Przydacz, Nawrocki rozmawiał telefonicznie w tej sprawie z premierem Tuskiem. W ocenie Przydacza do sprawy Rady Pokoju należy podejść z „zimną głową” oraz z pełną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo Polski. Dlatego – jak dodał – prezydent chce współpracować z rządem w tym zakresie. „Ważne, że konsultacje pomiędzy panem prezydentem a stroną rządową są realizowane” – stwierdził. Ewentualne formalne przystąpienie Polski do organizacji międzynarodowej, jaką ma być projektowana przez Trumpa Rada Pokoju, wymagałoby zgody rządu i ratyfikacji przez parlament.

4. Szef SOP zawieszony

Wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec komendanta Służby Ochrony Państwa gen. bryg. Radosława Jaworskiego, który został również zawieszony w pełnieniu czynności służbowych – podało we wtorek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak wynika ze źródeł cytowanych przez Polską Agencję Prasową, jest to skutek wykrytych nieprawidłowości w polityce kadrowej i finansowej.

W SOP od kilku miesięcy prowadzona była – jak informowało MSWiA – „wieloaspektowa kontrola”. Została wszczęta po tym, jak w ubiegłym roku skradziono auto należące do rodziny premiera Donalda Tuska.

5. Pierwsze porażki Polaków w Australian Open

Po historycznie najlepszym początku w wielkoszlemowym tenisowym turnieju Australian Open, gdy cała polska reprezentacja – Magdalena Fręch, Magda Linette, Linda Klimovičová, Iga Świątek, Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz – awansowała do drugiej rundy, nadeszły pierwsze porażki. Dziś w nocy Majchrzak uległ w trzech partiach Węgrowi Fábiánowi Marozsánowi, a Klimovičová musiała uznać wyższość rozstawionej z numerem 12 Eliny Switoliny. Przed nami jeszcze dzisiejsze pojedynki Fręch i Linette, Hurkacz oraz Świątek zagrają w czwartek.