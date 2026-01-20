Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Czy mamy się bać: o rządowym poradniku bezpieczeństwa. Kabaret Polska 2050. Jak radykalna prawica przebija się do mainstreamu. Czy TK jest jeszcze do uratowania. Kto kupi sieć Carrefour w Polsce. Gorąca Grenlandia. Stellan Skarsgård o swojej nowej roli. To wszystko i jeszcze więcej w nowym wydaniu naszego tygodnika.

Zapraszam do najnowszego wydania „Polityki”, gdzie znajdziecie Państwo wiele interesujących tematów z ostatnich dni, tyczących najważniejszych spraw i wydarzeń w Polsce i na świecie. Oto co m.in. przygotowaliśmy w tym tygodniu:

• Czy mamy się bać, skoro rząd rozsyła do obywateli poradnik bezpieczeństwa zawierający rady i instrukcje na wypadek zagrożenia wojną i innymi nieszczęściami? O tym, co jest w przewodniku, jak go czytać, co o jego przydatności sądzą eksperci – pisze Katarzyna Kaczorowska.

• Swoisty Kabaret Polska 2050, czyli jak partia, która ma ok. 2 proc. poparcia, wybiera przy ogromnych emocjach swojego szefa. Jednak to wciąż istotny koalicjant rządowy, więc inne partie przyglądają się z uwagą rozwojowi wydarzeń; czym to się skończy, jaka będzie przyszłość Szymona Hołowni, czy może dojść w Polsce 2050 do rozłamu – o tym w tekście Rafała Kalukina.

• Trwa akcja oswajania się z radykalną prawicą, która po cichu przenika ze swoimi hasłami do głównego politycznego nurtu; jak to się odbywa, jakie mechanizmy normalizują katolickich nacjonalistów, jak traktować deklaracje polityków PiS, że nigdy nie zawrą koalicji z Grzegorzem Braunem – pisze Mariusz Janicki.

• Czy Trybunał Konstytucyjny jest jeszcze do uratowania, czy koalicja 15 października wybierze własnych kandydatów do TK, aby tam starli się z prezesem Bogdanem Święczkowskim nazywanym „Godzillą”; jak znaleźć chętnych sędziów – relacjonuje Ewa Siedlecka.

• Znany pisarz Stefan Chwin, w rozmowie z Jakubem Majmurkiem, mówi o micie wielkiej polskiej wspólnoty, a także o tym, że liberalne obyczajowo idee zagalopowały się, nie biorąc pod uwagę tradycyjnej wrażliwości i stąd prawicowa fala.

• Marcin Stanecki, szef Państwowej Inspekcji Pracy, w rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem mówi, dlaczego nie udało się z nową ustawą o PIP i jakie są główne fronty konfliktu między pracodawcami a pracownikami.

• Czy powstające Koła Gospodarzy Wiejskich to ciekawostka, która przeminie, czy jakiś trwalszy trend wśród mieszkających na wsi mężczyzn, którzy na wzór „gospodyń” chcą tworzyć przyjazne środowiska – pisze o tym Zbigniew Borek.

• Jak żyć z wiedzą o zagrożeniu chorobą genetyczną, gdy dzisiejsza medycyna potrafi wykryć takie niebezpieczeństwo na wiele lat przed możliwym uaktywnieniem się choroby. I jak o tym informować – problemowi przyjrzał się Paweł Walewski.

• Kto kupi sieć sklepów Carrefour w Polsce? – wyjaśnia Cezary Kowanda.

I jeszcze w nowej „Polityce”: • przekleństwo cennych surowców; • wrze w Iranie; • wenezuelskie scenariusze; • jak działa zakaz serwisów społecznościowych w Australii; • Trump i jego doktryna Donroe; • gorąca Grenlandia; • nieznane i kontrowersyjne oblicze Stanisława Staszica; • Stellan Skarsgård o roli w filmie „Wartość sentymentalna”.

To wszystko i jeszcze więcej w nowym wydaniu naszego tygodnika. Życzę miłej i wartościowej lektury!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego