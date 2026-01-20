Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
20 stycznia 2026
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

20 stycznia 2026
Najnowszy numer „Polityki” Najnowszy numer „Polityki” Polityka
Czy mamy się bać: o rządowym poradniku bezpieczeństwa. Kabaret Polska 2050. Jak radykalna prawica przebija się do mainstreamu. Czy TK jest jeszcze do uratowania. Kto kupi sieć Carrefour w Polsce. Gorąca Grenlandia. Stellan Skarsgård o swojej nowej roli. To wszystko i jeszcze więcej w nowym wydaniu naszego tygodnika.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

Zapraszam do najnowszego wydania „Polityki”, gdzie znajdziecie Państwo wiele interesujących tematów z ostatnich dni, tyczących najważniejszych spraw i wydarzeń w Polsce i na świecie. Oto co m.in. przygotowaliśmy w tym tygodniu:

• Czy mamy się bać, skoro rząd rozsyła do obywateli poradnik bezpieczeństwa zawierający rady i instrukcje na wypadek zagrożenia wojną i innymi nieszczęściami? O tym, co jest w przewodniku, jak go czytać, co o jego przydatności sądzą eksperci – pisze Katarzyna Kaczorowska.

• Swoisty Kabaret Polska 2050, czyli jak partia, która ma ok. 2 proc. poparcia, wybiera przy ogromnych emocjach swojego szefa. Jednak to wciąż istotny koalicjant rządowy, więc inne partie przyglądają się z uwagą rozwojowi wydarzeń; czym to się skończy, jaka będzie przyszłość Szymona Hołowni, czy może dojść w Polsce 2050 do rozłamu – o tym w tekście Rafała Kalukina.

• Trwa akcja oswajania się z radykalną prawicą, która po cichu przenika ze swoimi hasłami do głównego politycznego nurtu; jak to się odbywa, jakie mechanizmy normalizują katolickich nacjonalistów, jak traktować deklaracje polityków PiS, że nigdy nie zawrą koalicji z Grzegorzem Braunem – pisze Mariusz Janicki.

• Czy Trybunał Konstytucyjny jest jeszcze do uratowania, czy koalicja 15 października wybierze własnych kandydatów do TK, aby tam starli się z prezesem Bogdanem Święczkowskim nazywanym „Godzillą”; jak znaleźć chętnych sędziów – relacjonuje Ewa Siedlecka.

• Znany pisarz Stefan Chwin, w rozmowie z Jakubem Majmurkiem, mówi o micie wielkiej polskiej wspólnoty, a także o tym, że liberalne obyczajowo idee zagalopowały się, nie biorąc pod uwagę tradycyjnej wrażliwości i stąd prawicowa fala.

• Marcin Stanecki, szef Państwowej Inspekcji Pracy, w rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem mówi, dlaczego nie udało się z nową ustawą o PIP i jakie są główne fronty konfliktu między pracodawcami a pracownikami.

• Czy powstające Koła Gospodarzy Wiejskich to ciekawostka, która przeminie, czy jakiś trwalszy trend wśród mieszkających na wsi mężczyzn, którzy na wzór „gospodyń” chcą tworzyć przyjazne środowiska – pisze o tym Zbigniew Borek.

• Jak żyć z wiedzą o zagrożeniu chorobą genetyczną, gdy dzisiejsza medycyna potrafi wykryć takie niebezpieczeństwo na wiele lat przed możliwym uaktywnieniem się choroby. I jak o tym informować – problemowi przyjrzał się Paweł Walewski.

• Kto kupi sieć sklepów Carrefour w Polsce? – wyjaśnia Cezary Kowanda.

I jeszcze w nowej „Polityce”:przekleństwo cennych surowców; • wrze w Iranie; • wenezuelskie scenariusze; • jak działa zakaz serwisów społecznościowych w Australii; • Trump i jego doktryna Donroe; • gorąca Grenlandia; • nieznane i kontrowersyjne oblicze Stanisława Staszica; • Stellan Skarsgård o roli w filmie „Wartość sentymentalna”.

To wszystko i jeszcze więcej w nowym wydaniu naszego tygodnika. Życzę miłej i wartościowej lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Prezydent w bikini. PiS w pościgu za USA nie zauważył, że to USA wyraźnie się zgubiły

    Bartek Chaciński

  2. Wybory w Polsce 2050. Druga tura unieważniona. Pełczyńska-Nałęcz przestała być faworytką

    Michał Tomasik

  3. Kaczyński zaklina rzeczywistość, próbuje starych manewrów. „Tak otwartej wojny w PiS nie pamiętam”

    Anna Dąbrowska

  4. Notatnik polityczny. Kaczyński stawia na młodego człowieka, który podłącza PiS do prądu

    Michał Danielewski

  5. Tusk kontra Nawrocki. Przed nami długa wizerunkowa wojna pozycyjna

    Antoni Dudek

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama