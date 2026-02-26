Nawrocki zaczyna polityczny bój o wojsko? I dlaczego boi się zwolnić Ryszarda Madziara? 5 tematów na dziś

Nawrocki kontratakuje w sprawie bezpieczeństwa; skompromitowany działacz PiS wciąż w Pałacu Prezydenckim; Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, emerytki przed 40.; Baczyński: Na prawicy dokonał się mentalny polexit; od środy do Wielkiej Brytanii z dokumentem i opłatą.

1. Nawrocki kontratakuje w sprawie bezpieczeństwa

Karol Nawrocki zapowiedział w środę serię inicjatyw i przedstawił listę uwag do polityki MON i funkcjonowania wojska. Była to pierwsza tak publiczna i tak obszerna krytyka rządu w sprawach obronnych. Szykuje się przynajmniej przeciąganie liny, a może i polityczna wojna o armię. Unijny program SAFE pozostaje najgorętszym obszarem sporu prezydenta z rządem, ale Nawrocki wskazał kolejne potencjalne źródła napięć. Jednocześnie przypomniał zadawnione błędy, niedokończone sprawy i zamrożone konflikty.

Część ciągnie się od ponad dekady, niektóre dotyczą ostatnich lat. Spór prezydenta z rządem analizuje Marek Świerczyński.

2. Skompromitowany działacz PiS wciąż w Pałacu Prezydenckim

Karol Nawrocki kreuje się na lidera prawicy wolnego od afer PiS, ale w jego otoczeniu wciąż są politycy obciążeni przeszłością. Jednym z nich jest Ryszard Madziar – skompromitowany partyjny działacz, związany z Jackiem Sasinem. Po porażkach wyborczych i zarzutach o fikcyjne zatrudnienie w Pekao SA trafił do Pałacu Prezydenckiego jako wicedyrektor. Choć zniknął już ze strony kancelarii Nawrockiego i stracił funkcję, nadal tam pracuje. W jakim charakterze? Tego nikt powiedzieć nie chce, niewielu podobno wie.

W Pałacu mówi się, że prezydent nie ma odwagi go zwolnić – pisze Anna Dąbrowska.

3. Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, emerytki przed 40.

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu. Trudno mieć jakiekolwiek pretensje do obu pań – emerytek. To nie one wymyśliły ten system. Już przed laty wiele osób bulwersowała kariera słynnego agenta Tomka, który na zasłużony dożywotni odpoczynek udał się już w wieku 35 lat.

Po prostu przywilejami emerytalnymi politycy kupowali sobie poparcie ważnych, a zwłaszcza dobrze zorganizowanych grup zawodowych. Tym chętniej, że negatywne skutki ujawniają się dopiero po latach – pisze Joanna Solska.

4. Baczyński: Na prawicy dokonał się mentalny polexit

Wydawało się, że pewne kwestie są wyłączone z bieżącego sporu politycznego – mówi Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika „Polityka”, komentując w podkaście „Temat tygodnia” awanturę wokół programu SAFE, wywołaną przez PiS.

Pogłębia się pęknięcie w wymiarze sprawiedliwości – pieczołowicie dba o to prezydent. Przywrócenie praworządności stało się mission impossible. Codzienny rozgardiasz polityczny niczym czarna dziura pochłania sprawy ważne. Przebijają się kłótnie, głupie komentarze i jeszcze głupsze wpisy na X. Polityka zostaje pozbawiona powagi i przez kłamców, i przez kabareciarzy. Jednych i drugich przy Wiejskiej nie brakuje. Z Jerzym Baczyńskim rozmawia Karolina Lewicka.

5. Od środy do Wielkiej Brytanii z dokumentem i opłatą

Od środy 25 lutego Wielka Brytania w pełni egzekwuje obowiązek posiadania elektronicznego zezwolenia na podróż (Electronic Travel Authorisation – ETA) dla udających się do niej osób, także obywateli Polski. Bez ważnej autoryzacji przewoźnicy mają odmawiać wejścia na pokład samolotu, promu czy pociągu. ETA jest wymagana w przypadkach podróży turystycznych i biznesowych do 6 miesięcy, kosztuje 16 funtów (blisko 80 zł) i jest ważna przez dwa lata. Wniosek składa się online. Z obowiązku zwolnieni są m.in. posiadacze brytyjskiego paszportu oraz niektórzy podróżni tranzytowi.