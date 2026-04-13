Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Wojciech Szacki, Polityka Insight
13 kwietnia 2026
Notatnik polityczny. PiS przegrał w Budapeszcie. Przegrała wizja prawicy Orbána, Kaczyńskiego i Trumpa

Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i Viktor Orbán Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i Viktor Orbán Bernadett Szabo / Forum
Po 16 latach u władzy Viktor Orbán poniósł klęskę. Jest to także spektakularna porażka Jarosława Kaczyńskiego, który z sobie tylko znanych powodów postanowił postawić na Fidesz wszystkie żetony.

Oddajmy głos prezesowi PiS, który w wywiadzie dla węgierskiego tygodnika „Mandiner” mówił tak: „Wygrana Fideszu i Viktora Orbána byłaby bardzo ważna dla Węgier, ale i dla Europy. Wpisałaby się w przewidywany przez niektórych cykl wydarzeń, wielką zmianę, razem z naszym powrotem do władzy w Polsce i wygraną prawicy we Francji. Mogłaby powstać siła, która zmieniłaby Europę”.

Łomot, który Orbán dostał od Węgrów, jest oczywiście sprawą węgierską, ale ponadstandardowe zaangażowanie PiS i prezydenta po stronie Fideszu pozwala na wplecenie tego wyniku także w polską perspektywę.

Czytaj też: Węgierska zmiana. Orbán przegrał z kretesem, idzie TISZA. Zaczyna się nowa era w Europie

PiS traci sojusznika w Europie

Po pierwsze – przegrała wizja prawicy, państwa i Unii, którą podzielali Orbán, Kaczyński i także ponadnormatywnie wspierający węgierskiego premiera Donald Trump. Kurs Orbána, który z umiarkowanego niegdyś Fideszu zrobił partię narodowo-populistyczną, coraz bardziej radykalną i antyeuropejską, okazał się w końcu kursem kolizyjnym ze ścianą. Nie pomogły sztuczki z ordynacją wyborczą, nie pomogło opanowanie mediów i wszelkie przewagi wynikające z opanowania aparatu państwa. Za mniej więcej rok odbędą się wybory prezydenckie we Francji i gdyby tam przegrało Zjednoczenie Narodowe, to bastionem prawicy w Unii byłyby Włochy Giorgii Meloni, która idzie drogą inną niż Orbán i Kaczyński.

Po drugie – PiS traci sojusznika w Europie i jest w niej jeszcze bardziej osamotniony.

Po trzecie – Kaczyński traci kapitał polityczny, który zainwestował w Orbána. To zawsze marnie wygląda, gdy się stawia na kulawego konia, zwłaszcza gdy okazuje się on poza tym koniem trojańskim Rosji. A dowodów na to nie brakowało. Do Budapesztu udali się przed wyborami Karol Nawrocki i Mateusz Morawiecki, wycieczkę na Węgry zrobił sobie także zastęp ziobrystów. Efekty marne, ani cnoty, ani – nomen omen – rubla.

Czytaj też: Triumf TISZY. „Wyzwoliliśmy Węgry. Kto kradł, kto zdradził, odpowie za to”

Po czwarte – znów głośno jest o panach posłach Zbigniewie Ziobrze i Marcinie Romanowskim, którzy od dłuższego czasu korzystają z węgierskiej gościny jako azylanci; teraz muszą się spakować i poszukać schronienia gdzieś indziej (pewnie USA). To też będzie kamyk w bucie PiS, bo można przypomnieć o aferze z Funduszem Sprawiedliwości, a przy okazji także o innych dokonaniach PiS.

Taki obraz się rysuje po gorącej węgierskiej niedzieli. Pozostaje tylko pytanie, na które odpowiedzi nie znamy – czy triumf Petera Magyara to odtworzenie polskiego 15 października 2023 r., czy raczej zapowiedź polskiej jesieni 2027 r.

A poza tym...

A poza tym wciąż jesteśmy bardzo daleko od przywrócenia funkcji życiowych Trybunału Konstytucyjnego. Ustawodawcy zabrakło niestety wyobraźni; nikomu nie mieściło się w głowie, że prezydent Polski może się zbiesić i nie przyjąć ślubowania od legalnie wybranych przez Sejm sędziów, choć jest to jego obowiązek. Obowiązku tego nie znosi nawet fakt, że parlament z wyborem sędziów zwlekał ponad miarę. Karol Nawrocki miał pełne prawo napiętnować to zaniedbanie koalicji, ale nie miał prawa z sześciorga sędziów wybrać sobie dwoje według swojego widzimisię i pozostałą czwórkę pominąć.

Co będzie dalej, wiemy. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie spór kompetencyjny po myśli prezydenta, co da Nawrockiemu (oraz Bogdanowi Święczkowskiemu i PiS) pretekst do nieuznawania sędziów za sędziów. W dalszej perspektywie – jeśli prawica weźmie władzę w 2027 r. – rządzący ogłoszą, że muszą uzupełnić skład Trybunału i na miejsce czwórki sędziów wybiorą dublerów; to już zresztą mamy przetrenowane.

Powiedzmy to wprost – Jarosław Kaczyński nie pozwoli, by kilkoro sędziów tamowało jego ambitne legislacyjne zamierzenia, tak jak na to nie pozwolił w 2015 i 2016 r. Nie bez powodu rządy PiS zaczęły się wówczas od skoku na Trybunał. Przekazy dnia na końcówkę 2027 r. już są gotowe, PiS będzie musiał tylko odkurzyć zeszłotygodniowe tyrady Zbigniewa Boguckiego i Mariusza Błaszczaka. Sędziowie nie są sędziami, bo nie złożyli ślubowania wobec prezydenta – i tyle będzie z kontrolnej funkcji Trybunału.

Teoretycznie wielka władza TK – na wniosek 50 posłów lub 30 senatorów Trybunał Konstytucyjny może orzec o niezgodności ustawy z konstytucją – pozostanie teoretyczna, bo Beata Szydło już dekadę temu odkryła cudowne rozwiązanie tego problemu. W razie wyroku, który się nie podoba, wystarczy ogłosić, że tego wyroku nie ma.

W świecie, którego nie ma, mogłoby być inaczej. Można sobie przecież wyobrazić zmianę ustawy o Trybunale. Zakaz wybierania na sędziów byłych parlamentarzystów (lub kilkuletnią karencję). Odbiorcą ślubowania powinien być marszałek Sejmu (jak sensownie zresztą proponował Stanisław Piotrowicz z PiS lata temu). Można by też zmienić reguły wyboru sędziów, np. wprowadzić większość trzech piątych głosów, by wymusić jakieś porozumienie między partiami. Pomysłów jest więcej, bieda w tym, że one wszystkie wymagają dobrej woli polityków, zdolności do zawarcia kompromisu (i jego uszanowania) oraz przyjęcia do wiadomości, że aby konstytucja działała, musi istnieć i działać respektowany przez klasę polityczną sąd konstytucyjny. A to nie jest miejsce, w którym teraz jesteśmy. To miejsce, od którego coraz szybciej się oddalamy.

Wojciech Szacki, Polityka Insight

Od 2013 r. kieruje działem politycznym Polityki Insight, publikuje też w „Polityce”. Zajmuje się opisywaniem sceny politycznej, a w szczególności dziejów PiS. Współautor podcastu Nasłuch Polityki Insight. Z wykształcenia prawnik, ale niepraktykujący. W latach 2002–12 był dziennikarzem „Gazety Wyborczej”. Autor artykułów, felietonów, komentarzy, wywiadów i analiz politycznych. Nominowany do nagrody Grand Pressa w kategorii „dziennikarstwo śledcze” oraz do nagrody Mediatory. Prywatnie fan książek, seriali, tenisa oraz Lego.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Ślubowanie sędziów TK. Prezydent Nawrocki z własnej woli sam się z tego aktu wyłączył

    Ewa Siedlecka

  2. Lasy Państwowe jak partyjny bankomat. Dotarliśmy do ustaleń, jak rąbano publiczną kasę

    Anna Dąbrowska

  3. Fani Donalda, czyli Polska Partia Trumpa. W PiS rośnie niepokój, inni zacierają ręce

    Rafał Kalukin

  4. Lotniskowiec Błaszczaka płynie na wojnę z Iranem. Tak PiS utknął w pułapce lojalności wobec Trumpa

    Michał Danielewski

  5. Trump psuje Wielkanoc politykom PiS. O co będziemy się kłócić przy świątecznym stole?

    Michał Danielewski

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Alergia na wiosnę. Cierpi aż 12 mln Polaków. Leczą się u naturopatów, problem jest gigantyczny

Już 12 mln Polaków zmaga się z wiosennymi alergiami. Gdy konwencjonalna medycyna oferuje lata leczenia, gabinety naturopatów obiecują odczulenie bez igieł i bólu. Dlaczego łatwiej uwierzyć w magię niż w naukę?

Paweł Walewski
31.03.2026
null
Kraj

Nawrocki i jego dwór. Ambicje, zaskakujące błędy i wojenki. W dużym Pałacu robi się nerwowo

„Zluzuj zbroję” – mawia Karol Nawrocki do swoich współpracowników, zaniepokojonych wizerunkowymi konsekwencjami jego ostatnich zachowań. Ale jego otoczenie, nawet to z politycznym doświadczeniem, też jest zagubione i popełnia zaskakujące błędy.

Anna Dąbrowska
31.03.2026
null
Kraj

Fani Donalda, czyli Polska Partia Trumpa. W PiS rośnie niepokój, inni zacierają ręce

Iran, Ameryka, Izrael i kwestia polska. Wojna na Bliskim Wschodzie podzieliła naszą prawicę na trzy konkurencyjne obozy. Linię podziału wyznacza dzisiaj przede wszystkim stosunek do Donalda Trumpa, chociaż równie dobrze można się pospierać o polską bombę atomową albo żydowskiego antychrysta.

Rafał Kalukin
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Predator z Tindera. Wygląda niegroźnie, krzywdził latami. Uwaga! On nadal poluje

Na początku słodki, z czasem zamieniał kobietom życie w koszmar. Szantażował, zastraszał, stosował przemoc, a nawet gwałcił. Przez lata bezkarny. Okazuje się, że policję miał na swoich usługach.

Violetta Krasnowska
11.04.2026
null
Kraj

Lasy Państwowe jak partyjny bankomat. Dotarliśmy do ustaleń, jak rąbano publiczną kasę

Sprawozdania z audytów w Lasach Państwowych, do których dotarła „Polityka”, ujawniają szokujące i nieznane szczegóły wyprowadzania pieniędzy. Fundusz Leśny działał jak Fundusz Sprawiedliwości, tylko razy dwa.

Anna Dąbrowska
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Terapia integracji sensorycznej: zaglądamy za kulisy. Dorośli płacą krocie na zajęcia dla dzieci

Na terapię integracji sensorycznej Polacy wydają rocznie kilkaset milionów złotych z prywatnych kieszeni i z publicznych środków. Sprawdzamy, czy warto, i zaglądamy za kulisy branży.

Joanna Cieśla
29.03.2026
null
Rynek

Wakacje między wojnami. Czas zmienić plany. Od czego teraz zacząć planowanie urlopu?

Urlop czasem beztroski? To już nieaktualne. Teraz w cenie są ubezpieczenia, które nie wygasną z chwilą pierwszych strzałów, a o tym, dokąd można wysyłać wycieczki, zdecyduje MSZ.

Cezary Kowanda
31.03.2026
null
Historia

Makabryczna turystyka: kulisy polowań na ludzi w Sarajewie. „Dziecko było najcenniejszym trofeum”

Za zastrzelenie kobiety snajper musiał zapłacić ok. 70 mln lirów. Mężczyźni byli tańsi – mówi Ezio Gavazzeni, autor książki, w której ujawnia kulisy wstrząsającej turystyki polowań na ludzi w oblężonym Sarajewie.

Agnieszka Sowa
31.03.2026
null
Społeczeństwo

Zimne łóżka. Dlaczego Polacy coraz rzadziej uprawiają seks? Z naszych sypialni powiało chłodem

Im więcej seksu i erotyki wokół nas, tym zimniej w naszych sypialniach. Połowa kobiet i niewiele mniej mężczyzn traci zainteresowanie życiem łóżkowym. Nad Wisłą z sypialni wieje coraz większym chłodem.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
25.03.2026
null
Historia

Piłsudski i Dmowski (i AI) dla „Polityki”. „Za moich czasów przynajmniej wiedzieliśmy, kto jest wrogiem”

O dzisiejszej Polsce, Unii Europejskiej, o Niemcach, Ukrainie oraz świecie Trumpa i Putina rozmawiamy z awatarami Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

Adam Krzemiński, Marcin Rotkiewicz
04.04.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną