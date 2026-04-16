Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Ewa Siedlecka
Ewa Siedlecka
16 kwietnia 2026
Kraj

Neo-KRS wygrała, ale PiS przegrał. TK spóźnił się z wyrokiem, już tak nie dba o interes partii

16 kwietnia 2026
Andrzej Hulimka / Forum
Tryb wyborów do KRS jest częściowo niekonstytucyjny – orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny w składzie bez dublerów. I trudno się nie zgodzić: PiS uchwalił w 2017 r. niekonstytucyjne przepisy. Jaki ten wyrok będzie miał wpływ na toczące się wybory do KRS?

Przepisy dotyczące wyboru sędziów do KRS zaskarżyła neo-KRS, sama wybrana w tym trybie. Zaskarżyła je 27 lutego, prosząc jednocześnie Trybunał o postanowienie zabezpieczające, które wstrzyma rozpoczętą procedurę wyboru sędziów do KRS kolejnej kadencji. Trybunał zabezpieczenia nie wydał, ale natychmiast wyznaczył termin rozprawy. Nie stawili się na nią dziś ani przedstawiciel prokuratora generalnego, ani przedstawiciel Sejmu.

Sprawę sądził skład pięcioosobowy, z przewodniczącym Stanisławem Piotrowiczem i sprawozdawcą Bogdanem Święczkowskim, bez dublerów. Wyrok zapadł niejednomyślnie.

Czytaj też: Bój o KRS. Ostateczne starcie o sędziów skończy się paraliżem? Każda strona ma plan B

Neo-KRS skarży przepisy PiS

Neo-KRS skarżyła kilka przepisów pisowskiej ustawy z 2017 r., która wybór sędziów do KRS odebrała sędziom i powierzyła Sejmowi. Trybunał skupił się na dwóch grupach przepisów procedury wyborczej, resztę wniosku neo-KRS umorzył ze względu na zbędność orzekania. Zaskarżone przepisy dotyczą tego, że wyłączną decyzją ministra sprawiedliwości kandydat na członka KRS może być wyeliminowany z kandydowania i nie ma procedury kwestionującej tę decyzję. Minister bada, czy kandydujący są sędziami i czy sędziami są osoby (minimum 25), które podpisały ich listę poparcia.

Minister przekazuje listę zweryfikowanych przez siebie kandydatów marszałkowi Sejmu. Marszałek, po sprawdzeniu, czy w zgłoszeniach kandydatów obywatelskich, czyli takich, którzy zebrali minimum 200 tys. podpisów obywateli, nie ma błędów formalnych i martwych dusz, podaje listę zweryfikowanych kandydatów do wiadomości publicznej.

Od decyzji marszałka odrzucony kandydat może się odwołać do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, ta zaś ma rozpatrzyć sprawę w ciągu trzech dni. Jeśli tego nie zrobi, decyzja marszałka staje się prawomocna.

Czytaj też: Bardzo ważny wyrok TSUE w sprawie neosędziów. Jak wybawienie z czarnej dziury

Lepiej późno niż wcale

Takie przepisy wymyślił w 2017 r. PiS, a właściwie Zbigniew Ziobro, który chciał mieć kontrolę nad tym, kto startuje do KRS. A rządząca pisowska koalicja je uchwaliła, bo był to dodatkowy – po wyborze sędziów do KRS przez większość sejmową – polityczny mechanizm kontroli składu KRS.

Teraz członkowie neo-KRS zauważyli, że narusza on konstytucję, a konkretnie prawo równego dostępu do służby publicznej, prawo do sądu i zasadę trójpodziału władz. Można powiedzieć: lepiej późno niż wcale. Na pytanie Trybunału, dlaczego wcześniej KRS nie kwestionowała tych przepisów, mimo że – jak przyznali w swoich wystąpieniach na rozprawie jej przedstawiciele – dochodziły do niej skargi kandydatów, którzy zostali arbitralnie wyeliminowani z konkursu przez ministra (Ziobrę) czy marszałka, Maciej Nawacki, neosędzia i członek neo-KRS, odpowiedział, że wtedy KRS miała słabszych prawników niż teraz.

Trybunał uznał wniosek neo-KRS za słuszny w zakresie, w jakim daje ministrowi sprawiedliwości niekontrolowaną władzę nad weryfikowaniem kandydatów, i w zakresie, w jakim uznaje, że zaskarżona do SN decyzja marszałka Sejmu staje się ważna, jeśli SN nie upora się z rozpatrzeniem zaskarżenia w trzy dni.

Czytaj też: Sądzą i błądzą. Problem neosędziów uwiera jak kamień w bucie. Boli i nie chce wypaść

TK interesu PiS nie broni

Premier zapewne nie opublikuje tego wyroku, a rządząca większość go zignoruje, mimo że zapadł w prawidłowym składzie. Ale nawet gdyby go nie zakwestionowała, to jego wpływ na toczącą się procedurę wyboru sędziów do nowej kadencji KRS byłby żaden. Wyrok Trybunału obowiązuje na przyszłość, od dnia jego ogłoszenia. Tymczasem tocząca się procedura minęła już te jej momenty, które TK uznał za niekonstytucyjne. Lista kandydujących sędziów została publicznie ogłoszona przez marszałka Sejmu 7 kwietnia. Z 61 zgłoszeń kandydatów odpadł tylko jeden – z przyczyn formalnych: nie ustanowił swojego pełnomocnika.

Neo-KRS, a właściwie PiS, który prawdopodobnie ją inspirował do złożenia wniosku do TK, wygrał sprawę, ale ją przegrał. Wygrał, bo Trybunał uchylił wadliwą procedurę, a przegrał – bo TK zrobił to na tyle późno, że nie ma to już praktycznego znaczenia.

Ta sprawa po raz kolejny pokazuje, że w Trybunale nie ma już przemożnej chęci obrony politycznego interesu PiS.

Ewa Siedlecka

Ewa Siedlecka

Pracowała w „Gazecie Wyborczej” od 1989 do 2017 r. W „Polityce” od marca 2017 r. Pisze o prawie, prawach człowieka, prawach mniejszości, prawach zwierząt, o bioetyce, o społeczeństwie obywatelskim. Dziennikarstwo uważa za okazję do robienia pożytecznych rzeczy.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Ślubowanie sędziów TK. Prezydent Nawrocki z własnej woli sam się z tego aktu wyłączył

    Ewa Siedlecka

  2. Lasy Państwowe jak partyjny bankomat. Dotarliśmy do ustaleń, jak rąbano publiczną kasę

    Anna Dąbrowska

  3. Fani Donalda, czyli Polska Partia Trumpa. W PiS rośnie niepokój, inni zacierają ręce

    Rafał Kalukin

  4. Lotniskowiec Błaszczaka płynie na wojnę z Iranem. Tak PiS utknął w pułapce lojalności wobec Trumpa

    Michał Danielewski

  5. Polityczny taniec wokół Trybunału. Nawrocki jak filmowy szatniarz mówi, że nie ma płaszcza

    Michał Danielewski

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Alergia na wiosnę. Cierpi aż 12 mln Polaków. Leczą się u naturopatów, problem jest gigantyczny

Już 12 mln Polaków zmaga się z wiosennymi alergiami. Gdy konwencjonalna medycyna oferuje lata leczenia, gabinety naturopatów obiecują odczulenie bez igieł i bólu. Dlaczego łatwiej uwierzyć w magię niż w naukę?

Paweł Walewski
31.03.2026
null
Kraj

Nawrocki i jego dwór. Ambicje, zaskakujące błędy i wojenki. W dużym Pałacu robi się nerwowo

„Zluzuj zbroję” – mawia Karol Nawrocki do swoich współpracowników, zaniepokojonych wizerunkowymi konsekwencjami jego ostatnich zachowań. Ale jego otoczenie, nawet to z politycznym doświadczeniem, też jest zagubione i popełnia zaskakujące błędy.

Anna Dąbrowska
31.03.2026
null
Kraj

Fani Donalda, czyli Polska Partia Trumpa. W PiS rośnie niepokój, inni zacierają ręce

Iran, Ameryka, Izrael i kwestia polska. Wojna na Bliskim Wschodzie podzieliła naszą prawicę na trzy konkurencyjne obozy. Linię podziału wyznacza dzisiaj przede wszystkim stosunek do Donalda Trumpa, chociaż równie dobrze można się pospierać o polską bombę atomową albo żydowskiego antychrysta.

Rafał Kalukin
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Predator z Tindera. Wygląda niegroźnie, krzywdził latami. Uwaga! On nadal poluje

Na początku słodki, z czasem zamieniał kobietom życie w koszmar. Szantażował, zastraszał, stosował przemoc, a nawet gwałcił. Przez lata bezkarny. Okazuje się, że policję miał na swoich usługach.

Violetta Krasnowska
11.04.2026
null
Kraj

Lasy Państwowe jak partyjny bankomat. Dotarliśmy do ustaleń, jak rąbano publiczną kasę

Sprawozdania z audytów w Lasach Państwowych, do których dotarła „Polityka”, ujawniają szokujące i nieznane szczegóły wyprowadzania pieniędzy. Fundusz Leśny działał jak Fundusz Sprawiedliwości, tylko razy dwa.

Anna Dąbrowska
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Terapia integracji sensorycznej: zaglądamy za kulisy. Dorośli płacą krocie na zajęcia dla dzieci

Na terapię integracji sensorycznej Polacy wydają rocznie kilkaset milionów złotych z prywatnych kieszeni i z publicznych środków. Sprawdzamy, czy warto, i zaglądamy za kulisy branży.

Joanna Cieśla
29.03.2026
null
Rynek

Wakacje między wojnami. Czas zmienić plany. Od czego teraz zacząć planowanie urlopu?

Urlop czasem beztroski? To już nieaktualne. Teraz w cenie są ubezpieczenia, które nie wygasną z chwilą pierwszych strzałów, a o tym, dokąd można wysyłać wycieczki, zdecyduje MSZ.

Cezary Kowanda
31.03.2026
null
Historia

Makabryczna turystyka: kulisy polowań na ludzi w Sarajewie. „Dziecko było najcenniejszym trofeum”

Za zastrzelenie kobiety snajper musiał zapłacić ok. 70 mln lirów. Mężczyźni byli tańsi – mówi Ezio Gavazzeni, autor książki, w której ujawnia kulisy wstrząsającej turystyki polowań na ludzi w oblężonym Sarajewie.

Agnieszka Sowa
31.03.2026
null
Społeczeństwo

Zimne łóżka. Dlaczego Polacy coraz rzadziej uprawiają seks? Z naszych sypialni powiało chłodem

Im więcej seksu i erotyki wokół nas, tym zimniej w naszych sypialniach. Połowa kobiet i niewiele mniej mężczyzn traci zainteresowanie życiem łóżkowym. Nad Wisłą z sypialni wieje coraz większym chłodem.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
25.03.2026
null
Historia

Piłsudski i Dmowski (i AI) dla „Polityki”. „Za moich czasów przynajmniej wiedzieliśmy, kto jest wrogiem”

O dzisiejszej Polsce, Unii Europejskiej, o Niemcach, Ukrainie oraz świecie Trumpa i Putina rozmawiamy z awatarami Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

Adam Krzemiński, Marcin Rotkiewicz
04.04.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną