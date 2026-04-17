Michał Tomasik
17 kwietnia 2026
Kraj

W Sejmie o kryptowalutach. Tusk do Kaczyńskiego: Pański zastępca brał pieniądze od Zondacrypto

Posiedzenie Sejmu, 17 kwietnia 2026 r. Posiedzenie Sejmu, 17 kwietnia 2026 r. Kancelaria Sejmu RP
Sejmowi już drugi raz nie udało się odrzucić prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Tusk przypomniał z mównicy, jakie są wątpliwości wobec giełdy Zondacrypto, wskazując, że była finansowana z pieniędzy rosyjskiej mafii.

Obrady Sejmu rozpoczęły się w piątek od happeningu posłów PiS Dariusza Mateckiego i Michała Wosia, którzy próbowali odwrócić uwagę od głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Obaj wkroczyli na mównicę z planszami przedstawiającymi zdjęcia premiera Donalda Tuska i wicemarszałkini Moniki Wielichowskiej w towarzystwie Kamili W. – byłej działaczki KO, skazanej nieprawomocnie na sześć i pół roku więzienia za współudział w wykorzystywaniu seksualnym osoby małoletniej przez jej męża. Posłowie zostali przez marszałka Włodzimierza Czarzastego wykluczeni z obrad.

Wysoką temperaturę utrzymał poseł KO Sławomir Nitras, który twierdził, że politycy PiS i Konfederacji otrzymywali pieniądze od Zondacrypto – największej giełdy kryptowalut działającej w Polsce. Nitras przypomniał, że Kancelaria Prezydenta zapowiadała własny projekt ustawy o rynku kryptowalut, który jednak do tej pory nie trafił do Sejmu.

Głos zabrał również prezydencki minister Zbigniew Bogucki, który zwrócił się wprost do premiera: „Pan postanowił 5 grudnia uczynić przed wysoką izbą teatr polityczny. Jeżeli ma pan odrobinę uczciwości i odpowiedzialności za państwo, to wzywam, żeby pan zwrócił się z wnioskiem o ujawnienie tamtego niejawnego posiedzenia. Sejm już raz nie był w stanie weta odrzucić, a nowa ustawa trafiła do prezydenta w praktycznie niezmienionej wersji. Trudno to ocenić inaczej niż jako próbę zwarcia politycznego”, mówił Bogucki.

Ripostował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański: „Fakty są jednoznaczne. Zawetowana ustawa dawała Komisji Nadzoru Finansowego realne narzędzia, by chronić Polaków. Realne narzędzia, by chronić inwestorów. Wprowadzała najlepsze standardy, zwiększała przejrzystość rynku i zapobiegała nadużyciom”.

Czytaj też: Zondacrypto: gdzie wyparowały miliony? Mroczna historia z polityczną burzą w tle

Tusk: Panie prezesie, to pytanie ciąży

Na mównicę wyszedł też Donald Tusk, który ocenił, że historia firmy Zondacrypto jest jak z filmowego kryminału. Chodzi m.in. o zaginięcie w 2022 r. Sylwestra Suszka, założyciela i wieloletniego prezesa giełdy Bitbay, poprzedniego wcielenia Zondacrypto. Szef rządu stwierdził, że Suszek „według wszystkich bardzo uzasadnionych przypuszczeń nie żyje”.

Zondacrypto jest głównym kontekstem debaty o ustawie regulującej rynek kryptowalut, ponieważ – jak ujawnili dziennikarze portalu Money.pl i Wirtualnej Polski – ma bardzo duże problemy z płynnością finansową. Co istotne, Zonda jest również bardzo aktywna w sferze publicznej: została głównym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przed wyborami prezydenckimi współfinansowała prawicową konferencję CPAC, na której wspierano Karola Nawrockiego, miała też dotować fundacje związane ze Zbigniewem Ziobrą z PiS i Przemysławem Wiplerem z Konfederacji.

Tusk ujawnił w Sejmie zagraniczne powiązania Zondacrypto: „U źródeł sukcesu finansowego tej firmy stoją nie tylko rosyjskie pieniądze powiązane z tzw. bratwą, czyli jedną z najważniejszych grup mafijnych w Rosji, ale również ze służbami rosyjskimi. Problem polega na tym, że firma o takich źródłach stała się podmiotem sponsorującym wydarzenia polityczne i społeczne w Polsce i promującym bardzo konkretne siły polityczne”.

Szef rządu wezwał lidera PiS do odpowiedzi: „Panie prezesie Kaczyński, zadam panu pytanie i mam nadzieję, że pan wyjdzie tu i na to pytanie odpowie. Nie mnie, ale Polakom. Czy pan wiedział, że pański zastępca bierze pieniądze od Zondacrypto? Kiedy prowadził pan prace w swojej partii, w czasie debat, komisji nad regulacjami Zondacrypto, czy pan wiedział, że aktywnie pana posłowie bronią de facto interesów firm o takich korzeniach?”.

Jarosław Kaczyński niezwłocznie wstał i zmierzył w kierunku mównicy, czemu przeciwstawił się marszałek Czarzasty. Poinformował premiera i prezesa, że regulamin Sejmu nie przewiduje w obecnym punkcie możliwości zabrania głosu bez trybu.

Czytaj też: Polski komitet kryptoolimpijski. Co wiadomo o zondacrypto, które do PKOl wprowadził Piesiewicz?

Szef Zondacrypto zabrał głos

W czwartek oświadczenie wydał szef Zondacrypto Przemysław Kral. W kilkunastominutowym filmie przekazał, że upublicznia adres portfela zawierającego 4,5 tys. bitcoinów (o wartości ok. 1,2 mld zł). Problem w tym, że dostęp do portfela ma... zaginiony przed laty Sylwester Suszek. Oświadczenie miało uspokoić klientów zaniepokojonych doniesieniami o lawinowej obniżce wartości portfela Zondacrypto. Giełda ma portfel, dzięki któremu możliwa jest wymiana i zakup kryptowalut. Z analizy przedstawionej przez dziennikarzy wynika, że jego wartość spadła przez dwa lata o ponad 99 proc., a „zapasy” giełdy stopniały z kilkunastu milionów do 21 tys. zł. Klienci Zondacrypto mają też problemy z wypłatą środków.

Te informacje nie przekonały jednak posłów PiS i Konfederacji, a Sejmowi nie udało się odrzucić weta prezydenta Nawrockiego. Zabrakło 20 głosów.

Dziennikarz i reporter polityczny Polityka.pl. Współautor podkastu „Polskie demo” i treści w mediach społecznościowych „Polityki”. Zaczynał w radio TOK FM, gdzie przez kilka lat był wydawcą i prowadzącym audycje. Na początku 2024 r. wydawał publicystykę w TVP Info. Z wykształcenia filozof po Uniwersytecie Jagiellońskim i dziennikarz po Uniwersytecie Civitas, gdzie obecnie prowadzi zajęcia i opiekuje się radiem studenckim. Pochodzi z Sopotu, rocznik 97'.
  1. Ślubowanie sędziów TK. Prezydent Nawrocki z własnej woli sam się z tego aktu wyłączył

    Ewa Siedlecka

  2. Lasy Państwowe jak partyjny bankomat. Dotarliśmy do ustaleń, jak rąbano publiczną kasę

    Anna Dąbrowska

  3. „Dziwna wojna” w PiS zmienia się w gorącą. Morawiecki się policzył, Kaczyński w końcu wysłał Bochenka

    Michał Danielewski

  4. Fani Donalda, czyli Polska Partia Trumpa. W PiS rośnie niepokój, inni zacierają ręce

    Rafał Kalukin

  5. Lotniskowiec Błaszczaka płynie na wojnę z Iranem. Tak PiS utknął w pułapce lojalności wobec Trumpa

    Michał Danielewski

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Alergia na wiosnę. Cierpi aż 12 mln Polaków. Leczą się u naturopatów, problem jest gigantyczny

Już 12 mln Polaków zmaga się z wiosennymi alergiami. Gdy konwencjonalna medycyna oferuje lata leczenia, gabinety naturopatów obiecują odczulenie bez igieł i bólu. Dlaczego łatwiej uwierzyć w magię niż w naukę?

Paweł Walewski
31.03.2026
null
Kraj

Nawrocki i jego dwór. Ambicje, zaskakujące błędy i wojenki. W dużym Pałacu robi się nerwowo

„Zluzuj zbroję” – mawia Karol Nawrocki do swoich współpracowników, zaniepokojonych wizerunkowymi konsekwencjami jego ostatnich zachowań. Ale jego otoczenie, nawet to z politycznym doświadczeniem, też jest zagubione i popełnia zaskakujące błędy.

Anna Dąbrowska
31.03.2026
null
Kraj

Fani Donalda, czyli Polska Partia Trumpa. W PiS rośnie niepokój, inni zacierają ręce

Iran, Ameryka, Izrael i kwestia polska. Wojna na Bliskim Wschodzie podzieliła naszą prawicę na trzy konkurencyjne obozy. Linię podziału wyznacza dzisiaj przede wszystkim stosunek do Donalda Trumpa, chociaż równie dobrze można się pospierać o polską bombę atomową albo żydowskiego antychrysta.

Rafał Kalukin
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Predator z Tindera. Wygląda niegroźnie, krzywdził latami. Uwaga! On nadal poluje

Na początku słodki, z czasem zamieniał kobietom życie w koszmar. Szantażował, zastraszał, stosował przemoc, a nawet gwałcił. Przez lata bezkarny. Okazuje się, że policję miał na swoich usługach.

Violetta Krasnowska
11.04.2026
null
Kraj

Lasy Państwowe jak partyjny bankomat. Dotarliśmy do ustaleń, jak rąbano publiczną kasę

Sprawozdania z audytów w Lasach Państwowych, do których dotarła „Polityka”, ujawniają szokujące i nieznane szczegóły wyprowadzania pieniędzy. Fundusz Leśny działał jak Fundusz Sprawiedliwości, tylko razy dwa.

Anna Dąbrowska
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Terapia integracji sensorycznej: zaglądamy za kulisy. Dorośli płacą krocie na zajęcia dla dzieci

Na terapię integracji sensorycznej Polacy wydają rocznie kilkaset milionów złotych z prywatnych kieszeni i z publicznych środków. Sprawdzamy, czy warto, i zaglądamy za kulisy branży.

Joanna Cieśla
29.03.2026
null
Rynek

Wakacje między wojnami. Czas zmienić plany. Od czego teraz zacząć planowanie urlopu?

Urlop czasem beztroski? To już nieaktualne. Teraz w cenie są ubezpieczenia, które nie wygasną z chwilą pierwszych strzałów, a o tym, dokąd można wysyłać wycieczki, zdecyduje MSZ.

Cezary Kowanda
31.03.2026
null
Historia

Makabryczna turystyka: kulisy polowań na ludzi w Sarajewie. „Dziecko było najcenniejszym trofeum”

Za zastrzelenie kobiety snajper musiał zapłacić ok. 70 mln lirów. Mężczyźni byli tańsi – mówi Ezio Gavazzeni, autor książki, w której ujawnia kulisy wstrząsającej turystyki polowań na ludzi w oblężonym Sarajewie.

Agnieszka Sowa
31.03.2026
null
Społeczeństwo

Zimne łóżka. Dlaczego Polacy coraz rzadziej uprawiają seks? Z naszych sypialni powiało chłodem

Im więcej seksu i erotyki wokół nas, tym zimniej w naszych sypialniach. Połowa kobiet i niewiele mniej mężczyzn traci zainteresowanie życiem łóżkowym. Nad Wisłą z sypialni wieje coraz większym chłodem.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
25.03.2026
null
Historia

Piłsudski i Dmowski (i AI) dla „Polityki”. „Za moich czasów przynajmniej wiedzieliśmy, kto jest wrogiem”

O dzisiejszej Polsce, Unii Europejskiej, o Niemcach, Ukrainie oraz świecie Trumpa i Putina rozmawiamy z awatarami Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

Adam Krzemiński, Marcin Rotkiewicz
04.04.2026
