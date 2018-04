Steve Buscemi ofiarą rosyjskiej cenzury. Za „Śmierć Stalina”

Buscemi gra w czarnej komedii „Śmierć Stalina” Nikitę Chruszczowa. Zagranie właśnie tego radzieckiego działacza partyjnego zawsze było jego marzeniem. „Kiedy zobaczyłem go w latach 60. w telewizorze, powiedziałem sobie, że dla niego zostanę aktorem” – żartuje, gdy mówi o filmie, który 27 kwietnia miał polską kinową premierę. I choć „Śmierć Stalina” zbiera na świecie najlepsze recenzje, to w Rosji nikt się nie śmieje. Mocarstwo najwyraźniej nie podziela tej fascynacji momentem w swojej historii, gdy Chruszczow razem z resztą Politbiura walczył o władzę tuż po śmierci Stalina.

Współczesna Rosja jest bowiem dużo wrażliwsza na punkcie własnej przeszłości niż Związek Radziecki. Choć kiedyś realizowane były komedie o II wojnie światowej i o rewolucji październikowej, teraz na akcept władzy zasługują tylko filmy nostalgiczne albo heroiczne. Z tego powodu wyświetlanie filmu z Buscemim zostało w styczniu w kraju zakazane po prywatnym pokazie dla przedstawicieli rosyjskiego ministerstwa kultury. Film określono wtedy jako nudny, odpychający i oczerniający pamięć obywateli, którzy zwalczyli faszyzm. Miała to być też próba obrazy symboli historycznych: sowieckiego hymnu i orderów. A Jelena Drapeko, przewodnicząca komisji kultury w rosyjskim parlamencie, mówiła w mediach, że nie widziała niczego równie obrzydliwego w swoim życiu. W filmie doszukała się także elementów ekstremistycznych.

Spacyfikowany pionier

Reżyser „Śmierci Stalina” Armando Iannucci (twórca politycznego serialu „Figurantka”) odpowiadał, że wszyscy Rosjanie, którym pokazywał film, mówili, że jest on śmieszny, ale i prawdziwy. Przez jakiś czas zakładał jeszcze, że uda się porozumieć z ministerstwem kultury i pewnie zmienił zdanie dopiero w momencie, gdy uzbrojony oddział policji zrobił nalot na offowe moskiewskie kino Pionier łamiące zakaz projekcji. Kolejne seanse już się nie odbyły.

Mimo że sytuacja nie uległa do teraz żadnej zmianie, to Steve Buscemi ma powody, by wierzyć, że nie funkcjonuje tam zakaz totalny. Aktor w jednym z amerykańskich wywiadów telewizyjnych opowiadał, że jego inny film na którymś z dużych festiwali skomplementował widz z Rosji. Buscemi podziękował za komplement i dodał ze zdziwieniem, że film nie był przecież jeszcze pokazywany. Widz poinformował go o projekcji w rosyjskiej telewizji. „Im w jakiś sposób udało się ukraść ten film i pokazać go przed premierą kinową. Bo Rosjanie, jak wiemy, mają swoje sposoby” – mówił Buscemi, który sam nigdy w Rosji nie był.

Typ przyziemny

Postać Chruszczowa aktor zbudował z delikatnego, prawie niezauważalnego i inteligentnego dodawania mu ze sceny na scenę mocy sprawczej. Bo to Chruszczow niespodziewanie dla innych z Politbiura i dla samego siebie przejął po wewnętrznych rozgrywkach schedę po Stalinie. Działał, kierując się chęcią przetrwania i koniecznością zablokowania morderczych zapędów konkurenta na to stanowisko, szefa NKWD Ławrientija Berii.

Choć Buscemi nie jest do Chruszczowa podobny, to w porozumieniu z reżyserem zagrał go praktycznie bez charakteryzacji (w odróżnieniu od Gary′ego Oldmana, który potrzebował sześciu godzin dziennie, by zmienić się w Winstona Churchilla na planie realizowanego w podobnym czasie, również w Wielkiej Brytanii „Czasu mroku” Joe Wrighta).

Dla Buscemiego było ważne, że nie miał żadnych ograniczeń fizycznych i że nie musiał udawać rosyjskiego akcentu. Wyzwaniem był dla niego już sam scenariusz, gęstą siateczką łączący żarty sytuacyjne z daczy Stalina z nawiązaniami do tragicznych wydarzeń z historii Rosji. A Chruszczow był jedną z tych osób, z którą Stalin lubił ostro pożartować. W filmie Beria charakteryzuje go, mówiąc, że spędza życie, zmuszając ludzi do mówienia, a tego idioty nie jest w stanie zamknąć. To Simon Russell Beale, brytyjski aktor teatralny, gra Berię, a oprócz Buscemiego towarzyszą mu Michael Palin z Pythonów jako Wiaczesław Mołotow i Andrea Riseborough jako Swietłana Stalin. „Steve Buscemi jest skromnym, przyziemnym, zabawnym i przystępnym geniuszem” – mówiła o pracy z nim Riseborough. „Jest przeciwieństwem dupka. Na planie dużo z siebie daje i nie zabiera niczyjego czasu. Prawie że przeprasza, gdy przyjdzie mu do głowy jakiś pomysł” – dodał Iannucci.