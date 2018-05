Gorąca wojna w Cannes. To będzie inny festiwal

Zrealizowany w języku hiszpańskim psychologiczny thriller „Wszyscy wiedzą” z Penélope Cruz i Javierem Bardemem dwukrotnego laureata Oscara Irańczyka Asghara Farhadiego otworzy we wtorek wieczorem 71. edycję canneńskiego festiwalu.

Z różnych powodów impreza już teraz określana jest mianem historycznej i przełomowej – także dla naszych filmowców, tym razem wyjątkowo licznie zaproszonych do wielu sekcji konkursowych. Polskie kino wraca do światowej czołówki.

Czytaj także: Asghar Farhadi o tym, jak się kręci filmy w Iranie

Paweł Pawlikowski zawalczy o Złotą Palmę

Najbardziej cieszy sukces „Zimnej wojny” Pawła Pawlikowskiego, znienawidzonego przez prawicę autora „Idy”. To pierwszy od 28 lat polskojęzyczny obraz zakwalifikowany do głównego konkursu – ostatnim było „Przesłuchanie”, wcześniej „Krótki film o zabijaniu”. I pierwsza od czasu „Pianisty”, czyli od 16 lat, polska koprodukcja (do budżetu dołożyli się Francuzi i Brytyjczycy) ubiegająca się o Złotą Palmę.

„Zimna wojna” jest melodramatem, ale i w jakimś stopniu baśnią. Sądząc po uduchowionych, czarno-białych ujęciach autorstwa Łukasza Żala sporo w nim też będzie metafizyki. Pawlikowski po raz kolejny wraca do głębokiej komuny, czasów stalinizmu, gomułkowskiej odwilży, próbując rozliczyć tamten okres. To historia młodej, pięknej piosenkarki występującej w zespole folklorystycznym, przeżywającej burzliwą miłość w budzącej się do życia Europie. O nieosiągalnym uczuciu niszczonym przez system i marzeniach nie do zrealizowania. Z Joanną Kulig i Tomaszem Kotem w rolach głównych.

Czytaj także: „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego z szansami na Złotą Palmę

Polacy zdobyli uznanie w Cannes

W Tygodniu Krytyki (Semaine de la critique) powalczy o nagrody Agnieszka Smoczyńska, twórczyni głośnych „Córek dancingu”. Jej nowy dramat psychologiczny „Fuga” to koprodukcja polsko-czesko-szwedzka o dojrzałej matce i żonie tracącej pamięć. Gdy po dwóch latach kobieta decyduje się powrócić do rodziny, ale emocjonalnie nie jest w stanie nawiązać kontaktu z bliskimi, jej mąż i syn traktują ją jak obcą. Scenariusz napisała aktorka Gabriela Muskała i ona gra w nim główną rolę. Partneruje jej Łukasz Simlat.

Uznanie canneńskich selekcjonerów zdobyły też dwie polskie animacje. Intymna impresja erotyczna „III” Marty Pajek (druga część tryptyku „Figury niemożliwe i inne historie...”) zostanie pokazana w konkursie filmów krótkometrażowych, a „Inny” Marty Magnuskiej, ekspresyjna, pełna symboli opowieść o niepewnym wyczekiwaniu na obcego – w konkursie Cinefondation.

Czytaj także: Jak się zmieniało polskie kino przez ostatnie 25 lat

Jeszcze więcej polskich akcentów

W konkursie głównym (21 tytułów) i w sekcji Un Certain Regard (18 pozycji) mamy jeszcze dwa polskie akcenty w postaci koprodukcji mniejszościowych współfinansowanych przez PISF. Pierwszy to rosyjsko-niemiecko-polsko-kazachsko-chiński dramat „Ajka” Siergieja Dworcewoja ze zdjęciami Jolanty Dylewskiej o młodej Kirgizce porzucającej nowo narodzone dziecko. Pod wpływem wyrzutów sumienia dziewczyna decyduje się je odzyskać.

Drugi to „Żniwa”, wyprodukowany wspólnymi siłami przez Francję, Polskę, Grecję oraz RPA dramat społeczny Etienne’a Kallosa ze zdjęciami Michała Englerta o przygarniętym z ulicy sierocie rywalizującym o miłość rodziców. W ramach pokazów specjalnych pochwalimy się dodatkowo pełnometrażową paradokumentalną animacją „Jeszcze dzień życia” Damiana Nenowa i Raúla de la Fuente. Polsko-hiszpański projekt jest luźną ekranizacją autobiograficznej, reporterskiej książki Ryszarda Kapuścińskiego – w 1975 roku świadka odzyskiwania niepodległości przez Angolę.

Czytaj także: Nowe polskie kino narodowe

Nowe rozdanie festiwalowe. Mniej Amerykanów, więcej debiutantów

Dyrektor artystyczny festiwalu Thierry Frémaux zapowiedział nowe rozdanie. Najważniejszą korektą organizacyjną jest przywrócenie pokazom galowym właściwej rangi. Pokazy prasowe dla dziennikarzy odbywające się zwykle dzień przed oficjalną premierą będą od tej pory miały miejsce po niej, co w dobie szybkich mediów, Twittera i internetu ma zapobiec przedwczesnemu sugerowaniu czy narzucaniu opinii.