Lubisz filmy superbohaterskie? Oto komiksy dla ciebie

Trwa triumfalny pochód superbohaterów przez kina. Tylko w najbliższych miesiącach czekają nas premiery takich filmów jak „Kapitan Marvel”, „Shazam!” i „Avengers: Endgame”. A potem: „Spider-Man: Daleko od domu”, „Dark Phoenix”, „The New Mutants” oraz „Joker”. Wraz z rosnącą popularnością tego typu kina zwiększa się zainteresowanie materiałami źródłowymi, a więc komiksami. Oto propozycje dla tych, którzy po seansie szukają przedłużenia przygody już w wersji papierowej.

„Ant-Man. Druga szansa”

W Kinowym Uniwersum Marvela Człowieka-Mrówkę, czyli Scotta Langa, gra komik Paul Rudd. Jego Ant-Man jest wygadany, nieco fajtłapowaty, mało superbohaterski (ma kryminalną przeszłość), a fundamentem jego tożsamości jest miłość do córki Cassie, która po rozwodzie rodziców zamieszkała z mamą. Chęć pozostania w życiu córki motywuje Scotta do ułożenia sobie normalnego życia i stabilizacji. To dlatego m.in. zakłada firmę ochroniarską – bo kto zaprojektuje lepsze systemy antywłamaniowe niż wybitny ekszłodziej?

To losy Scotta Langa opowiedziane w drugim filmie z nim w roli głównej („Ant-Man i Osa”). Przy okazji jednak doskonale oddające fabułę komiksu „Druga szansa”. Co prawda nie mówimy o wiernej ekranizacji (Marvel nigdy nie kręci filmów w taki sposób), bo w komiksie brak choćby Osy, niemniej wiele motywów reżyser Peyton Reed pożyczył od duetu Nick Spencer (scenarzysta) i Ramon Rosanas (rysownik). Przykładem scena z telefonem w roli wielkiego kina domowego.

Film i komiks są bardzo zbliżone, nawet jeśli nie fabularnie, to charakterem historii: lekkiej, zabawnej, opartej na charyzmie głównego bohatera, ale podszytej dramatem rodzinnym i opowieścią o ojcostwie.