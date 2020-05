Emocje, uniesienia i garść przygód. Przegląd nowości VOD

Teraz rządzą dokumenty. Poza tym nie zabraknie interesujących premier, znajdzie się też coś dla fanów klasyki.

W najbliższych dniach rządzić będą dokumenty – a to dzięki Docs Against Isolation, internetowej przystawce do festiwalu, który zaplanowany jest na wrzesień. Warto również pamiętać, że wielkimi krokami zbliża się online’owa edycja Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Poza tym nie zabraknie jednak interesujących premier: zarówno tych, które można było wcześniej oglądać na wielkich ekranach („Jojo Rabbit” oraz „Matthias i Maxime” to seanse obowiązkowe!), jak i tych, które trafiły do serwisów streaminowych z pominięciem kin. Znajdzie się również coś dla poszukiwaczy filmowej klasyki.

Czytaj też: „Jojo Rabbit” niepożądany na Facebooku?

Docs Against Isolation

Co prawda kolejna edycja festiwalu Millennium Docs Against Gravity została przeniesiona na wrzesień – i mocno trzymamy kciuki za to, żeby odbyła się bez przeszkód – ale co to byłby za maj bez naszego ulubionego festiwalu kina dokumentalnego. Docs Against Isolation odbędzie się od 8 do 17 maja i będzie nie tylko okazją, żeby obejrzeć kilkadziesiąt fantastycznych filmów – część z nich będzie udostępniana za darmo – lecz również by wziąć udział w online’owych spotkaniach z wybitnymi twórcami, m.in. Pawłem Pawlikowskim, Bingiem Liu oraz Elizą Kubarską. Do tego koncerty, panele, dyskusje. Wszystkie szczegóły, linki oraz inne niespodzianki można znaleźć na Facebooku.

Amazing Grace: Aretha Franklin, reż. Sydney Pollack

Niesamowity dokument: zapis sesji nagraniowej płyty „Amazing Grace” (1972), na której Aretha Franklin wykonywała tradycyjne pieśni religijne i gospel. Lecz nie była to zwyczajna sesja – pierwsza dama jazzu nagrywała album w kościele baptystów w Los Angeles, z udziałem publiczności (na widowni siedzi nawet młody Mick Jagger), a wszystko filmowała ekipa pod nadzorem Sydneya Pollacka. Technologiczne problemy sprawiły, że zarejestrowany materiał trafił na półki. Płyta okazała się wielkim przebojem, ale na premierę filmu trzeba było czekać blisko 40 lat, gdy można było porządnie zsynchronizować obraz i dźwięk. Efekt jest wspaniały: poruszający, piękny i pełen prawdziwych emocji. Seans obowiązkowy!

Film dostępny w serwisach Player i VOD.

Asystentka, reż. Kitty Green

Reżyserski debiut australijskiej dokumentalistki to reakcja na aferę Weinsteina i ruch #MeToo. Główną bohaterką jest młoda absolwentka, która zaczyna pracę w wytwórni filmowej, by szybko przekonać się, że w tym biznesie nic nie zależy od umiejętności i pomysłów, za to wszystko od tego, ile jest się gotowym poświęcić dla kariery. Tytułową rolę gra Julia Garner (znana m.in. z serialu „Ozark”), a partnerują jej m.in. Matthew Macfadyen („Sukcesja”) oraz Dagmara Domińczyk.

Film dostępny w serwisach Player, VOD oraz Chili.

Filmy Karela Zemana

Wizjonerskie, pomysłowe dzieła Karela Zemana powinien znać każdy wielbiciel filmowej fantastyki. Ich wielkim fanem jest m.in. Tim Burton. Łącząc filmy aktorskie z poklatkową animacją, czeski reżyser tworzył kino, jakiego w latach 50. i 60. za Żelazną Kurtyną nie było. Sięgał przy tym po literacką klasykę, głównie powieści Juliusza Verne’a, i inspirował się XIX-wieczną sztuką, m.in. rysunkami Gustave’a Doré oraz stylistyką art nouveau. Filmy Zemana pokazywane są dość rzadko, więc tym większą atrakcją wydają się tytuły dostępne w serwisie vod.tvp.pl: „Diabelski wynalazek”, „Przygody Münchhausena” i „Wyprawa w przeszłość”. Warto się pospieszyć, bo są dostępne tylko do końca miesiąca!

Jakub, Mimmi i gadające psy, reż. Edmunds Jansons

Jakub to chłopak, który musi spędzić wakacje w miejscu, które wydaje mu się najnudniejsze na świecie: u dalekiej rodziny mieszkającej w Maskaczce, zabytkowej dzielnicy Rygi. Mimmi to kuzynka Jakuba, ambitna i przekorna nastolatka. A gadające psy... No cóż, to gadające psy, banda dziarskich kundli, które muszą przekonać ludzi, by uratowali swoją dzielnicę przed żądnymi kasy deweloperami. Polsko-łotewska animacja to nie tylko pełna wdzięku i humoru przygoda, lecz także doskonały sposób, by opowiedzieć dzieciom o tradycji, lokalnej społeczności i gentryfikacji – bez używania trudnych słów, rzecz jasna.

Film dostępny w serwisach Cineman i Player.

Jojo Rabbit, reż. Taika Waititi

Jeden z najgłośniejszych filmów ubiegłego roku, nagrodzony zasłużonym Oscarem za scenariusz. Historia Jojo, młodego członka Hitlerjugend (warto przy okazji wspomnieć, że jego wyimaginowanym przyjacielem jest Führer), którego matka ukrywa w domu żydowską dziewczynę. Błyskotliwe, inteligentne, zabawne i przejmujące kino. Niedawno ogłoszono, że Taika Waititi będzie reżyserował nowy film z cyklu „Gwiezdne wojny” – i warto będzie na to czekać – więc tym bardziej trzeba przypomnieć sobie jego wcześniejsze dzieła. Więcej o Waititim przeczytacie w tekście, który publikowaliśmy w „Polityce” przed rozdaniem Oscarów.

Film dostępny w iTunes oraz w serwisach Player, Chili i Rakuten.