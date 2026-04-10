Marcel Duchamp wraca do MoMA. Szykuje się najważniejsza wystawa roku?

Sarkastyczny kpiarz czy nieuchwytny geniusz? A może jedno i drugie? Wpływ mistrza dadaizmu na światową sztukę nadal jest odczuwalny. Jego ostatnia pośmiertna retrospektywa w Ameryce miała miejsce ponad pół wieku temu.

Wydarzenie roku? Oczywiście. Istnieje proste wyjaśnienie. Duchamp to najważniejszy artysta XX w., który przemeblował całą koncepcję sztuki i samą definicję dzieła. Historię sztuki można podzielić na czasy „przed Duchampem" i „po Duchampie". Artysta urodzony w 1887 r. we Francji sporą część życia spędził w Nowym Jorku. Tam w 1917 r. zaprezentował swoją pewnie najsłynniejszą pracę – mowa o „Fontannie", czyli owianym legendą pisuarze. Pomyśleć, że autor ready-mades zaczynał jako malarz. W 1913 r. podczas wystawy „Armory Show" sensację wywołał jego obraz „Nude Descending a Staircase, No. 2". Malarstwo jednak szybko zarzucił i zajął się dadaizmem. A oryginał „Fontanny" zaginął – podobno wylądował na śmietniku...

Duchamp: rewolucjonista To być może najmniej zrozumiana postać spośród tzw. wielkich nazwisk w historii sztuki. Pan od pisuaru i malowanych wąsów Mona Lisy? Takie skojarzenia nadal nie należą do rzadkości. Dyskusja, czy sztukę zniszczył, czy napisał na nowo, właściwie nie wygasła. Kolejne pokolenia przychodzą i mierzą się z dziedzictwem Duchampa, zmarłego w 1968 r. we Francji. Kilka miesięcy wcześniej przez kraj przetoczyła się fala protestów znana jako „paryski maj". Duchamp ostatni raz retrospektywę w USA miał ponad pół wieku temu, oczywiście w MoMA. Był przełom 1973/74, trwała zimna wojna. Triumfy święciły konceptualizm i minimalizm, malarstwo było w odwrocie. Rynek sztuki, w porównaniu z dzisiejszym napompowanym miliardami dolarów molochem, praktycznie nie istniał. W sztuce wszystkie drogi wiodły do Ameryki, a przede wszystkim do Nowego Jorku i na Manhattan.