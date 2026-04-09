„Dekalog” Musiała. To może się udać? Serial Kieślowskiego do dziś budzi kontrowersje

Maciej Musiał wykupił prawa do serialu Kieślowskiego. Zanim padnie pytanie, czy potrzebny jest nowy „Dekalog”, trzeba się zastanowić nad dziedzictwem oryginału.

Maciej Musiał, znany z kreacji młodych ludzi w serialach „Rodzinka.pl” czy „1983”, tym razem przyjął rolę producenta filmu „Parallel Tales”. Reżyserem został Asghar Farhadi, wielokrotnie nagradzany (dwa Oscary!), wybitny irański twórca, który w proteście przeciwko władzom postanowił kręcić za granicą. „Parallel Tales” powstał w Paryżu z udziałem m.in. Catherine Deneuve, Isabelle Huppert i Vincenta Cassela. Premiera ma mieć miejsce na festiwalu w Cannes.

W rozmowie z magazynem „GQ” Maciej Musiał odkrył karty – film jest inspirowany twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, nową wersją „Dekalogu”, klasycznego serialu interpretującego 10 przykazań. Musiał odkupił prawa i zaprosił do współpracy współscenarzystę oryginału Krzysztofa Piesiewicza.

To intrygujący projekt, którego nie można wpisać w modę na nowe wersje uwielbianych klasyków. Serial Kieślowskiego nie ma przecież statusu „Znachora”, towarzyszącego świątecznym obiadom; to inteligencka legenda, która niekoniecznie rezonuje ze współczesnym widzem. Dlatego zanim padnie pytanie, czy potrzebny jest nowy „Dekalog”, trzeba się zastanowić nad dziedzictwem oryginału.

Forma i treść

– „Dekalog” od strony formalnej do dzisiaj się świetnie broni. Ukazał się jako jeden z nielicznych seriali w prestiżowym wydaniu płytowym Criterion Collection. To zdecydowanie jedno z najbardziej znanych dzieł polskiej kultury XX w. na Zachodzie – opowiada Klara Cykorz, krytyczka i kulturoznawczyni, autorka podkastu „Chaszcze filmowe”. Podkreśla, że „Dekalog” ma świetnie wymyśloną formę (wypracowaną w innych serialach znanych z PRL, jak „Dyrektorzy” czy „Białe tango”) – zmieniający się bohaterowie, ale wspólna przestrzeń, czyli osiedle na Muranowie.

Doskonały był zarówno pomysł na serial, jak i wykonanie – odcinki wyglądają inaczej dzięki różnym autorom zdjęć. – Na przykład Sobociński zgodził się na „Nie zabijaj” tylko dlatego, że Kieślowski pozwolił mu użyć bardzo dziwnych soczewek, które sam konstruował w garażu. Dlatego piąte przykazanie ma tak dziwny kolor i jest wizualnie bardzo odrębne.

O ile jednak docenia stronę formalno-techniczną, dostrzegając wagę i wpływy „Dekalogu” na wiele współczesnych produkcji, o tyle ma zastrzeżenia co do treści.

– Do dziś bronią się „Krótki film o zabijaniu” i „Dekalog X”. Opowieść o karze śmierci w ogóle się nie zestarzała, wciąż mówi coś ważnego, zwłaszcza że społecznie nie do końca zinternalizowaliśmy sprzeciw wobec kary śmierci. A „Nie pożądaj (…) ani jednej rzeczy bliźniego swego” jest świetnym obrazem Polski epoki transformacji – ocenia krytyczka. Odbiór serialu różni się też w zależności od pokolenia – starsze ma do „Dekalogu” nabożny stosunek, część młodszego odbiera go jako pretensjonalny.

Egzotyczna Polska

Różni się też zrozumienie „Dekalogu” w Polsce i na świecie. – Ten serial nie był aktualny już w momencie powstawania. Oglądamy go jako opowieść o naszej rzeczywistości i widzimy, na jakim ideologicznym fundamencie jest zbudowany – zauważa Klara Cykorz. – Ten fundament bywa straszny. Pierwszy odcinek to inteligencki lęk przed techniką i matematyką. Siódme przykazanie – „Nie kradnij” – jest moim zdaniem skrajnie dzieciofobiczne, obrzydliwe, banalizuje molestowanie seksualne i przedstawia dziecko dosłownie jako rzecz. No i mój ulubiony przykład – „Dekalog 8” to jeden z najbardziej antysemickich tekstów powojennej kultury polskiej. Mam wrażenie, że w ogóle tego nie przyjęliśmy do wiadomości.

To coś, czego zrozumienia nie widać w lekturze recenzji poza Polską. Kino Europy Środkowej wzrusza zachodniego widza, bo jest „filozoficzne i poruszające”. – To wynika z egzotyzacji. Dla nich to są bloki, „niesamowite zdjęcia”, polska szkoła operatorstwa. Nie przykładają do tego tych samych kryteriów co do własnych filmów. I nie myślą o Polsce jako o kraju, który ma ideologiczne obciążenia.

Tymczasem z profilu w „GQ” wyłania się obraz producenta Macieja Musiała, który do twórczości Kieślowskiego podchodzi dosłownie na kolanach, widząc w jego „radykalnej czułości” kontrkulturę wobec postmodernistycznego cynizmu Quentina Tarantino (jego „Pulp Fiction” w 1994 r. wygrało Złotą Palmę, pokonując faworyta, czyli „Trzy kolory: Czerwony” Kieślowskiego).

Strachy z komputera

Moją uwagę przykuło zdanie: „»Kiedy Piesiewicz i Kieślowski pisali pierwszy scenariusz do „Dekalogu”, nie było internetu, a oni przewidzieli rzeczywistość, w której człowiek będzie wierzył sztucznej inteligencji bardziej niż sobie, bardziej nawet niż Bogu«”. To dość dziwna interpretacja. „Dekalog I” to film, który przedziwną niechęć do matematyki i techniki ubiera w lęk przed bałwanem – komputerem. Scenariusz przedstawia tragedię – dziecko ginie w przeręblu, bo zaufało obliczeniom grubości lodu, jak się okazało – błędnym, bo nie wzięto pod uwagę elektrociepłowni spuszczającej nagrzaną wodę. Szach mat, ateiści!

Obliczenia, które można by wykonać przy pomocy kartki i ołówka, w adaptacji przykazania „Nie będziesz miał innych bogów przede mną” są jednak wykonane przy pomocy komputera, przedstawianego jako przedziwny i niezrozumiały przedmiot; jego ekran pokrywają niezrozumiałe napisy, niczym glify z „Matrixa”, dopiero po uważnym obejrzeniu filmu w dobrej rozdzielczości okazuje się, że to po prostu nazwy fontów z edytora tekstu. Tyle wystarczyło, żeby nastraszyć techniką ludzi w latach 80. To nie jest historia o cyberpsychozie, jakiej dziś doświadczają uzależnieni od ChatGTP, ale o nieufności wobec nauki: inżynierów budujących mosty i samoloty. Zgadzam się więc z Klarą Cykorz – ten film nie tylko nie przewidział przyszłości, ale był nieaktualny w momencie powstawania. Nie ostrzegał przed nadejściem antyszczepionkowców, ale stał na tej samej pozycji.

Zgadam się też z Maciejem Musiałem, że bardziej niż cynizmu potrzebujemy dziś czułości – ale czy jej źródeł można szukać w tej konserwatywno-inteligenckiej tradycji, to już zupełnie inna kwestia.