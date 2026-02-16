Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jakub Demiańczuk
Jakub Demiańczuk
16 lutego 2026
Film

Hemsworth kontra Ruffalo. „Crime 101” to kino akcji w starym stylu

16 lutego 2026
„Crime 101” to kino akcji w starym stylu „Crime 101” to kino akcji w starym stylu mat. pr.
„Crime 101” to całkiem udana próba nawiązania do klasyki kina sensacyjnego, heist movie, którego motorem napędowym jest pojedynek dwóch rywali: złodzieja i nieustępliwego gliniarza.

Mike (Chris Hemsworth) specjalizuje się w kradzieży kamieni szlachetnych w okolicach Los Angeles, zazwyczaj napada na konwojentów przewożących towar do salonów jubilerskich. Ale jest bandytą z zasadami: nikogo nie zabija ani nie rani, a drobiazgowe przygotowania pozwalają mu zminimalizować szkody, a zmaksymalizować zyski. Tylko jeden policjant, Lou Lubesnick (Mark Ruffalo, świetny, choć to rola bardzo podobna do tej, którą niedawno grał w serialu „Grupa zadaniowa”), dostrzega w jego postępowaniu wzorzec. Jego przełożeni jednak ignorują sugestie, że napadów dokonywała jedna osoba. Tymczasem po skoku, który o mały włos nie skończył się tragedią, Mike zaczyna myśleć o porzuceniu przestępczej kariery, a jego zleceniodawca (Nick Nolte) przekazuje kolejne zadanie nieobliczalnemu i skłonnemu do przemocy Ormonowi (Barry Keoghan). Mike’owi został do wykonania ostatni – tak przynajmniej sobie obiecuje – skok, do którego próbuje wciągnąć Sharon (Halle Berry), agentkę ubezpieczeniową coraz bardziej rozczarowaną swoją pracą.

Choć w scenariuszu opartym na powieści Dona Winslowa wątków pojawia się sporo, osią filmu jest prowadzone przez Lou śledztwo w sprawie napadów i jego pościg za Mikiem. „Pościg” to zresztą za dużo powiedziane, mamy tu raczej żmudne dochodzenie, składanie drobnych wskazówek w całość, które dopiero bliżej finału nabiera szybszego tempa (co nie znaczy, że brakuje w tym filmie dobrze zrealizowanych scen akcji).

Czytaj też: Jazzowa sensacja Berlinale. Kino wreszcie zrozumiało Billa Evansa. W jego muzyce była rozpacz

Śladami „Gorączki” i Melville’a

Brat Layton, brytyjski reżyser, który wcześniej miał na koncie m.in. udany kryminał „Zwierzęta Ameryki” (o studentach kradnących drogocenne książki), w „Crime 101” wyraźnie chciał złożyć hołd gatunkowej klasyce. „Gorączka” Michaela Manna to pierwsze skojarzenie, jakie się nasuwa, lecz widać tu także fascynację kinem Jeana-Pierre’a Melville’a czy policyjnymi thrillerami z lat 70., a o „Bullicie” czy „Sprawie Thomasa Crowna” mówi się nawet z ekranu wprost – w jednym z najlepszych dialogów filmu (więcej z obawy o spoilery nie zdradzę). To nie jest rzecz jasna ten sam poziom artystyczny, lecz w czasach, gdy kręcone dla streamingu filmy sensacyjne coraz bardziej przypominają intelektualną sieczkę, kinowy seans kryminału, który poważnie traktuje swoich bohaterów (i przynajmniej próbuje równie poważnie traktować widzów), jest odświeżający.

Ta powaga jest zresztą wielkim atutem „Crime 101”. Nie ma tu nieustannego puszczania oka do publiczności, rozładowywania napięcia wysilonym humorem, budowania popkulturowych kontekstów (dobrze, że Layton nie pokusił się o jakiś żarcik na temat wspólnych występów Hemswortha i Ruffalo w „Avengersach”). To film o ludziach rozczarowanych życiem, szukających dla siebie nowej drogi, lecz bardzo często zagubionych (jak Sharon) lub zatraconych w pracy (co dotyczy zarówno Mike’a, jak i Lou), zmuszonych do funkcjonowania w świecie, w którym zasady coraz rzadziej obowiązują. Layton wziął na warsztat sprawdzony fabularny schemat i udowodnił, że w sprawnych rękach on wciąż działa, a realizatorskie rzemiosło i dobra obsada (na drugim planie pojawiają się tu jeszcze Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh oraz nominowana do Oscara za rolę w „Kompletnie nieznanym” Monica Barbaro) z nawiązką wynagradzają pewną wtórność scenariusza.

„Crime 101”, reż. Brat Layton, prod. USA, 140 min, w kinach od 13 lutego

Jakub Demiańczuk

Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. „Ołowiane dzieci”, czyli lekarka kontra system. Tę historię trzeba przypominać

    Aneta Kyzioł

  2. „Melania” to nie jest dokument. Tak nudnej autoreklamy w kinach jeszcze nie grano

    Paulina Wilk

  3. Bad Bunny, latynoskie sumienie Ameryki. Trump go bojkotuje, na koncerty wysyła ICE

    Mariusz Herma

  4. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Wichrowe Wzgórza” to piękna wydmuszka

    Jakub Demiańczuk

  5. Sławek Gortych dla „Polityki”: W Karkonoszach jest jeszcze wiele historii do opowiedzenia

    Aleksandra Żelazińska

Czytaj także

null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Cyrk Brauna. Wąsata Korona, polexit i kpiny z PiS. W powietrzu unosi się entuzjazm

Grzegorz Braun zwołał swoich ludzi na zjazd, aby się policzyć i pochwalić. Jak wypadła ta impreza za biletami wstępu i czy wiadomo po niej coś więcej o Konfederacji Korony Polskiej?

Rafał Kalukin
03.02.2026
null
Kraj

Węzeł sądowy. To może być ostatnia szansa na zmianę systemu Ziobry. Uda się? W tym tunelu światła nie widać

Po ponad dwóch latach od upadku rządów PiS system, który w wymiarze sprawiedliwości stworzył Zbigniew Ziobro, trzyma się mocno. Jego gwarantem jest prezydent Nawrocki. Ustawy proponowane przez ministra Żurka to chyba ostatnia próba zmiany.

Ewa Siedlecka
12.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Czas korekty. Tusk lawiruje, Kaczyński też. Nawrocki zobaczył ścianę. Zaczyna się nowa gra

Wyraźnie, choć po cichu, kończy się „heroiczny” okres obozu władzy, ten zapoczątkowany październikowym przełomem w 2023 r. Donald Tusk potrzebuje teraz nowego programu i odświeżenia umowy z wyborcami. Prawica też wyhamowała i szuka lepszego napędu. Rozpoczyna się nowa gra.

Mariusz Janicki
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polska lombardia. Co się dziś zastawia i sprzedaje? „Ludzie zubożeli, choć mają coraz więcej”

Polska widziana z lombardu się bogaci, ale ludzie bywają coraz biedniejsi.

Zbigniew Borek
08.02.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną