Apple wciąż się ceni. Kto tyle zapłaci za nowe iPhone’y?

Nowe iPhone’y są bardziej wytrzymałe, robią świetne zdjęcia i mają wydajniejsze baterie. Nic jednak nie jest za darmo.

Każda premiera Apple poprzedzona jest masą przecieków, plotek i spekulacji. Nie inaczej było tym razem. Ale gdy do sieci trafiały zdjęcia obudowy nowych iPhone’ów z trzema dziwnie wkomponowanymi aparatami, to wielu twierdziło, że to fake news.

To tylko jedna z anegdot związanych z ostatnim debiutem najnowszych gadżetów Apple. System aparatów z tyłu iPhone’a 11 Pro pewnie doprowadzi do niejednej dyskusji stylistycznych purystów, a pamiętajmy, że w przypadku produktów z nadgryzionym jabłkiem w logo dizajn jest niemniej ważny od parametrów technicznych. Aparaty w nowych iPhone’ach może nie zostały idealnie wkomponowane w obudowę, ale robią rzeczy niewiarygodne. A to ważne, bo na rynku smartfonów coraz trudniej o innowacje. To jeden z powodów ogólnej stagnacji.

Dokładniejszy aparat, lepsza bateria

Apple skupił się zresztą na tych cechach w reklamach. „Jedenastka” spada tam z półki, wpada pod pazury kota i wreszcie z powodzeniem przechodzi „test torebki”, czyli nie zbiera uszkodzeń po zetknięciu się z kluczami, kosmetykami i innymi rzeczami wrzuconymi do torby. W przypadku 11 Pro testy są jeszcze bardziej ekstremalne, łącznie ze strumieniem wody i atakiem zabawkowych kaczuszek. To wszystko ma być dowodem na to, że firma użyła bardziej wytrzymałych materiałów i iPhone’y są lepiej przygotowane do codziennych bojów. Drugim wabikiem jest wspomniany system aparatów.

Kalifornijski koncern twierdzi, że iPhone 11 Pro z trzema obiektywami (iPhone 11 ma dwa aparaty) z tyłu może spokojnie zastąpić sprzęt profesjonalnych fotografów. W małym kwadracie umieszczony został aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, aparat z obiektywem szerokokątnym i aparat z teleobiektywem. Jak widać, dużo tych aparatów, a każdy coś dodaje do efektu. Apple nazywa to fotosystemem, w którym wszystkie trzy aparaty działają jak jeden. Moc obliczeniową dostarcza nowy czip A13 Bionic. Jesienią pojawi się Deep Fusion, czyli nowy system przetwarzania obrazu wykorzystujący uczenie maszynowe do obróbki zdjęć piksel po pikselu, poprawiając jego jakość w każdej części. Firma chwali się też trybem nocnym.

Producenci smartfonów biją się o to, kto ma lepsze aparaty i sprawniej potrafi je skonfigurować, podłączając całość do sztucznej inteligencji, ale porównują też chętnie baterie. Nowy iPhone 11 pracuje na jednym ładowaniu o godzinę dłużej niż pokazany w zeszłym roku XR, natomiast 11 Pro dodaje cztery godziny do tego, co oferował poprzednik – model XS.

Czytaj także: Apple pokazał najdroższą „tarkę” świata

Smartfon za średnią krajową

A teraz to, co najlepsze (albo najgorsze, zależy, jak kto patrzy), czyli ceny. Płaca minimalna wystarczy na podstawowego iPhone’a 11, ale mowa oczywiście o płacy obiecywanej przez polityków za kilka lat, bo smartfon z 6,1-calowym wyświetlaczem został wyceniony na 3599 zł. Gadżet będzie dostępny w sześciu kolorach, w tym w nowych: zielonym i fioletowym. To taki podstawowy iPhone, trochę dla ludu, choć to stwierdzenie mocno na wyrost.

Cenowy kosmos zaczyna się przy iPhonie 11 Pro z ekranem 5,8 cala i nieco większym 11 Pro Max, który ma 6,5-calowy wyświetlacz. Ceny startują od odpowiednio 5199 zł i 5699 zł. Za najdroższą wersję 11 Pro Max 512 GB trzeba zapłacić 7449 zł. Do wyboru cztery kolory, a wśród nich jest dosyć ciekawy – o nazwie „mocna zieleń”.