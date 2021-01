Dlaczego warto spać na materacu wysokoelastycznym?

Materace wysokoelastyczne, to materace piankowe, które są jednymi z najlepszych dla naszego kręgosłupa. Jakie są ich zalety i wady? Dlaczego warto postawić na ten rodzaj materacy oraz jakie są ich rodzaje? Dowiedz się!

Czym są materace wysokoelastyczne?

Na wstępie warto zaznaczyć różnicę pomiędzy materacami wysokoelastycznymi, a podobnie brzmiącymi materacami termoelastycznymi. Drugi rodzaj podłoża reaguje nie tylko na nacisk, ale także temperaturę ciała.

Natomiast materace wysokoelastyczne to materace, których elastyczność wynika z materiału - pianki poliuretanowej, dzięki której podłoże pod wpływem ciężaru ciała idealnie dopasowuje się do jego kształtu zapewniając użytkownikowi wygodę i komfort snu. Dodatkowy atut materiału materacy wysokoelastycznych to wysoka odporność na odkształcenia oraz sprawna wentylacja zapewniona przez układ pianki powodujący prawidłowy obieg powietrza. Producenci materacy tacy jak Hilding, marka oferująca wysokiej jakości produkty należąca do światowej czołówki producentów tego typu, oferują najwyższej jakości materace wysokoelastyczne, które doskonale sprawdzają się użytkownikom. Różnego rodzaju materace można kupić pod linkiem https://sennamaterace.pl/16-materace, robiąc wcześniej rozeznanie, który materac będzie dla nas najodpowiedniejszy.