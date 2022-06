Krzywa Archimedesa na niebie. Teleskop Hubble’a portretuje spiralną galaktykę

To coś przypomina spiralę Archimedesa, ale nie jest rysunkiem szczególnej krzywej odkrytej przez starożytnego matematyka. To twór istniejący realnie – duża spiralna galaktyka w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. 35 mln lat świetlnych od nas.

Na załączonym zdjęciu pochodzącym z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, wykonanym kilkanaście dni temu, widać ją w ujęciu en face, czyli frontalnie. Nieczęsto galaktyki udaje się sfotografować w ten sposób, w całej okazałości. Ta jest oznaczona symbolem NGC 3631 i znajduje się tuż przy słynnym Wielkim Wozie, jednym z najbardziej rozpoznawalnych asteryzmów gwiazd (czyli ich przypadkowych ułożeń tworzących rozpoznawalny wzór na niebie), a dokładnie pod jego dolnym przęsłem. Na marginesie, wokół Wielkiego Wozu można zaobserwować wiele innych ciekawych galaktyk. Ta jest jednak szczególnie ciekawa, ponieważ ma mocno rozbudowany system ramion, które tworzą wyraźny kształt spirali. Posiada dwa główne ramiona, które rozciągają się wyraźnie wokół całej galaktyki i następnie dzielą na ramiona mniejsze. Astronomowie takie dobrze wykształcone spiralne struktury nazywają galaktykami wielkiej konstrukcji (grand design spiral galaxy). NGC 3631 jest nieco mniejsza od naszej Galaktyki – ma około 60–70 tys. lat świetlnych średnicy – ale za to mocno upakowana materią.

NGC 3631, galaktyka wielkiej konstrukcji

W ramionach galaktyki NGC 3631 dobrze widać obszary ciemne i jasne. Te ciemne to zimny gaz i pył krążące w miarę swobodnie i dość szybko, bez przeszkód. Te drugie są miejscami, w których nagromadzenie materii – głównie wodoru – powoduje jej silne zagęszczenie, spowolnienie i w rezultacie powstawanie zatorów, czyli potencjalnie – nowych gwiazd. To obszary jasne i niebieskie. To tam powstają nowe światy. Ciekawy jest proces owego nagromadzania i spowolniania materii. Porusza się ona w ramionach galaktycznych z różnymi prędkościami: tam, gdzie tworzą się zatory i skupienia materialne – jak korki samochodów na autostradzie – wodór podlega zgęszczeniu i większemu przyciąganiu grawitacyjnemu, w rezultacie miejsca te mogą stać się obszarami gwiazdotwórczymi. Szacuje się, że w NGC 3631 rocznie rodzą się cztery do pięciu nowych gwiazd. To niezły wynik, choć nie rekordowy. W naszej Galaktyce takich nowych gwiazd powstaje mniej.

